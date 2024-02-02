Не хлебом единым. Почему агробизнес считает важными инвестиции в социальные проекты

«ФосАгро»

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Дефицит кадров, стремление привлечь и удержать специалистов в сельской местности мотивируют компании АПК инвестировать в повышение качества жизни сотрудников: обеспечивать их жильем, строить детские сады, досуговые учреждения, организовывать качественное медицинское обслуживание и отдых. Доля таких вложений сравнительно небольшая в общем объеме инвестиций крупных игроков, однако, по их мнению, социальные проекты способствуют повышению лояльности работников, привлечению молодых специалистов и в целом улучшению имиджа отрасли

Компании агросектора, особенно крупные игроки, активно возвращаются к теме инвестиций в социальные проекты после частичной заморозки, вкладываются в поддержку местных сообществ и своих сотрудников. Такие инвестиции играют очень большую роль: крайне важно сокращать разрыв в уровне жизни между городом и селом или деревней, делать последние более привлекательными, в том числе для молодых специалистов, говорит директор группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Мария Калиновская.



АПК испытывает сильную нехватку кадров, поэтому инвестиции в развитие сельских территорий, а также в социальные проекты являются чрезвычайно нужными для привлечения, а главное — удержания сотрудников, соглашается старший консультант практик «Агропромышленный комплекс, пищевая промышленность» консалтинговой компании по подбору руководителей высшего звена Kontakt InterSearch Russia Анастасия Вяликова. Длительность работы в компании и вовлеченность сотрудников напрямую взаимосвязаны с комфортом жизни, возможностью для развития супруги или супруга, наличием инфраструктуры для детей (детских садов, школ, кружков и т. д.), а также интересного досуга. При этом уровень инфраструктуры, жилищного фонда, медицинского обслуживания в сельской местности, как правило, сильно отстают от городского. Компании АПК активно инвестируют в социальное развитие территорий присутствия, и это служит большой поддержкой для муниципалитетов.



Развитие инфраструктуры — важнейшая задача

По мнению управляющего партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, в целом АПК с точки зрения зрелости развития и объема корпоративной социальной ответственности / ESG-программ можно оценить ниже среднего среди всех индустрий в России. Это объясняется небольшим количеством публичных компаний, зависимостью от субсидий, низкой концентрацией рынка, рисками бизнеса и трудностями долгосрочного планирования. «Если рассматривать отдельные сегменты агросектора, то лидерами по зрелости являются крупные компании (агрохолдинги), представляющие птицеводство, свиноводство, молочную промышленность, — перечисляет он. — Активность инвестиций в социальные программы также в значительной степени зависит от географии и от объекта — на что направлена программа».



Касаткин выделяет три основных направления социальных программ: это поддержка сотрудников и их семей, развитие регионов присутствия и программы по защите окружающей среды. Зачастую компании берут на себя ответственность за развитие и поддержку персонала, а также экологические и волонтерские инициативы, а благотворительными проектами и развитием регионов присутствия занимаются отдельные фонды акционеров компаний, обращает внимание он. «Из-за такого разделения и отсутствия отчетности достаточно сложно оценить полноту программ в индустрии», — признает он.



По оценке Касаткина, наиболее популярны программы поддержки и развития персонала и семей сотрудников: расширенные инструменты социальных компенсаций (ДМС, выплаты на ребенка, организация досуга и отдыха, скидки на продукцию / партнерские программы), программы вовлечения сотрудников в инициативы корпоративной социальной ответственности (субботники, спартакиады, благотворительные сборы).



Программы защиты окружающей среды и экологии также активно освещаются компаниями. Наиболее значимые проекты — это инвестиции в дополнительные технологические надстройки, позволяющие сократить негативное влияние на окружающую среду (например, строительство очистных сооружений или замыкание цикла использования воды), внедрение экологичной упаковки. «Однако компании агросектора часто заявляют инициативы, связанные с соблюдением экологического регулирования в качестве собственных достижений, что не говорит о зрелости бизнеса: в этом плане стоит ориентироваться на западных лидеров рынка, которые зачастую вводят гораздо более строгие нормы саморегулирования, чем законодательные», — обращает внимание он.



На примере крупных агрохолдингов можно говорить, что ключевым направлением для социальных инвестиций является образование, поскольку важно повышение престижа специальностей, связанных с работой в АПК, также популярны культура, спорт, поддержание необходимой инфраструктуры, ремонт социальных учреждений, перечисляет Калиновская. Кроме того, большинство экспертов важнейшей задачей признают развитие сельской инфраструктуры — социальной, транспортной, информационной. Конечно, часть инвестиций идет «по просьбе» местных администраций, но есть и системные долгосрочные программы и проекты компаний, в первую очередь направленные на своих сотрудников и их семьи, добавляет она. «При этом необходимой, но остающейся без должного внимания является задача создания и продвижения в СМИ положительного образа современной жизни на селе и работы в АПК», — обращает внимание Калиновская.



Вяликова среди наиболее популярных направлений социальных инвестиций агробизнеса выделяет поддержку школ и других детских учреждений, домов культуры, возведение храмов. Большинство агрохолдингов вкладываются в развитие спорта (строительство спортплощадок, оплата сотрудникам фитнес-клубов и т. д.), организацию праздников для поселений в регионах работы. «Большое внимание уделяется и здравоохранению: все больше участников агрорынка включают в социальные пакеты ДМС, помощь при болезни, путевки в санатории, поддержку беременных сотрудниц», — знает она. Все это, безусловно, способствует повышению привлекательности отрасли, привлечению в нее молодежи и повышению лояльности сотрудников к компании, считает Вяликова.



Жилищные программы — среди приоритетов

Группа «ФосАгро» в 2023 году сохранила на рекордном уровне 2022-го объем средств на поддержку социальных и благотворительных проектов: уже два года подряд эта цифра превышает 12,5 млрд руб. — почти в 2,5 раза больше, чем в 2021-м. За 10 лет поддержка социальных и благотворительных проектов увеличилась почти в семь раз, с 1,9 млрд руб. «Вклад компании в социально-экономическое развитие территорий деятельности предприятий обширен и многообразен. Мы направляем значительные средства на нужды местных сообществ, благотворительность и развитие инфраструктуры. Стабильность и успех родных для нас регионов — важный фактор устойчивого развития группы, — говорит представитель компании. — В рамках соглашений с местными властями о социально-экономическом сотрудничестве мы реализуем программу “Наши любимые города”. Активно развиваем и благоустраиваем городскую среду, поддерживаем медицину, направляя значительные средства на обновление оборудования и закупку медикаментов в местных больницах, ремонтируем и оснащаем современными мультимедийными средствами подшефные школы и колледжи».



В городах присутствия компания создает современную спортивную инфраструктуру: это и центр лыжного спорта в Волхове, и спортивный центр с бассейном и тренажерным залом в Череповце, и современный тренажерный зал в Балакове. На протяжении многих лет компания выступает партнером Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации шахмат России, а также оказывает содействие Фонду поддержки олимпийцев России, Федерации лыжных гонок России, Федерации регби России, помогает местным спортивным командам. «Ключевой вехой 2023 года стал 20-летний юбилей социального проекта “Детям России — образование, здоровье и духовность” (ДРОЗД). Во всех регионах присутствия “ФосАгро” в рамках ДРОЗДа действуют 70 секций по 26 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются более 7,6 тыс. детей. Всего за 20 лет школу ДРОЗДа прошли более 150 тыс. воспитанников», — комментирует представитель компании.



Региональная сеть «ФосАгро-Регион» также поддерживает спорт в регионах своего присутствия: в Нижегородской области юным дзюдоистам помогает «ФосАгро-Волга»; в Волгограде «ФосАгро-Ставрополь» ежегодно участвует в работе детского футбольного клуба «Ротор»; в Орловской области юные хоккеисты спортшколы «Ледовое поколение» гордятся тем, что носят форму от компании «ФосАгро-Орел». А для всех жителей Орла «ФосАгро-Регион» каждый Новый год организует бесплатный ледовый каток.



«Настоящий успех может быть только крупным. Он не ограничен, например, только сферой сельского хозяйства, а затрагивает все сферы жизни сельских и городских территорий: образование, медицину, культуру, досуг, спорт, инфраструктуру, — говорит гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. — В регионах своего присутствия “ФосАгро-Регион” стремится к созданию такой среды, которая бы стимулировала людей к развитию и достижению результатов, настраивала на победу».



Всем работникам «ФосАгро» доступен широкий перечень льгот и гарантий. «Кроме достаточно распространенных, таких как предоставление медицинских услуг по программе ДМС, корпоративного обучения, материальной помощи, мы организуем детский летний и экскурсионный отдых, оздоровительный отдых для работников в пансионатах и в собственных корпоративных санаториях и базах отдыха, поддерживаем ветеранов, — перечисляет представитель компании. — Расширяем корпоративную жилищную программу, благодаря которой почти 3 тыс. семей наших сотрудников улучшили свои жилищные условия. На всех предприятиях компании функционируют бесплатные современные физкультурно-спортивные объекты, центры корпоративного питания, музейные и интерактивно-познавательные комплексы. Проводится большое количество культурно-массовых мероприятий».







«ЭкоНива» в качестве ключевого направления социального инвестирования для себя определила участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). В 2023 году в рамках участия в КРСТ компания софинансировала проекты на сумму около 48 млн руб. Это как строительство жилья для сотрудников, так и инфраструктурные проекты: ремонт и возведение социальных и спортивных объектов, развитие инженерной инфраструктуры, проектные и экспертные работы, рассказывает руководитель управления GR&ESG ГК «ЭкоНива» Любовь Аксенова. «Социальные инвестиции компании преимущественно направлены на модернизацию инфраструктуры и благоустройство в регионах присутствия, формирование кадрового резерва и повышение имиджа сельского хозяйства как отрасли, — комментирует она. — Создание комфортных условий для проживания сотрудников, в том числе переехавших из других регионов, крайне важно для привлечения и сохранения кадров на селе». Так, в 2023 году в Бобровском районе Воронежской области девять сотрудников «ЭкоНивы» и члены их семей получили ключи от квартир в пятиэтажном доме, который компания приобрела несколько лет назад. Жилье предоставлено работникам безвозмездно, они оплачивают только коммунальные услуги.



«Мираторг» в социальных инвестициях делает ставку на развитие профессионализма и сельской инфраструктуры для повышения качества жизни и труда своих работников. Сейчас в компании 41 тыс. работников — преимущественно это жители сел и деревень, рядом с которыми за последние годы появились предприятия агрохолдинга. За прошедший год зарплаты на предприятиях «Мираторга» выросли в среднем на 30 %, их пересматривали несколько раз за год. Действует корпоративный транспорт: автобусы доставляют сотрудников на смену и развозят обратно. Маршруты выстраивают так, чтобы всем было удобно, и регулярно оптимизируют, включают новые адреса, рассказывают в пресс-службе компании. Сотрудников обеспечивают рабочей одеждой и обувью, есть столовые, механизаторам доставляют питание в поля.



«Агрохолдинг решает и один из самых главных вопросов — жилищный. Многим сотрудникам оплачивают аренду жилья, есть специально построенные коттеджи на фермах. В Брянской и Белгородской областях появились целые микрорайоны, созданные за средства компании. В Курске для работников выкупили два подъезда в новой многоэтажке, — сообщает пресс-служба компании. — Помогаем образовательным учреждениям в регионах присутствия: делаем ремонты, оснащаем компьютерами. В Белгородской области для детей тех, кто трудится в агрохолдинге, построили детский сад по уникальному австрийскому проекту». Кроме того, компания помогает приводить в порядок сельские дороги, объекты культуры, храмы. При этом налоговая политика построена так, чтобы отчисления получали не только региональный, но и местные бюджеты — это тоже дополнительные возможности развития, отмечает пресс-служба «Мираторга».



Группа «Черкизово» в 2023 году потратила на социальные проекты 69 млн руб. Компания реализует разные проекты в сфере благотворительности в 18 регионах своего присутствия. Агрохолдинг помогает в ремонте и благоустройстве социальной инфраструктуры (детские образовательные учреждения, спортивные, культурные и исторические объекты, места проведения досуга), поддерживает нуждающиеся категории граждан (ветераны, многодетные семьи, люди, страдающие различными тяжелыми заболеваниями, и т. д. ), а также спонсирует спортивные мероприятия, участвует в подготовке местных праздников. В 2024 году компания планирует увеличить количество и охват своих социальных проектов, делится представитель «Черкизово». «Часть стратегии по взаимодействию с местными сообществами заключается в том, что компания учитывает в своих планах запросы общества, местных администраций и других заинтересованных лиц», — отмечает он.



Доля трат на благотворительные проекты составляет менее 1 % общего объема инвестиций «Черкизово». Если под социальными инвестициями понимать также затраты на экологические проекты, то в этом случае речь уже пойдет о сотнях миллионов рублей (несколько процентов от общей инвестиционной программы), сравнивает представитель агрохолдинга. «Динамика этих инвестиций положительная, ежегодно компания увеличивает бюджет на благотворительные проекты, в 2024 году также планируется рост затрат», — говорит он.



Нужно делать то, что востребовано

Холдинг «Август-Агро» в 2023 году направил на мероприятия в рамках проводимой им социальной политики 38 млн руб., аналогичные планы и на этот год, приводит данные гендиректор компании Айдар Галяутдинов. За последние три года размер таких инвестиций увеличился в три раза. «С 2018 года компания прирастала территориями. Приходя в новый район, мы распространяем на него и наши социальные программы, причем политика едина на всех территориях присутствия», — подчеркивает топ-менеджер.



«Мы определили для себя ключевые мероприятия, на которые ежегодно направляем средства: это подарки на День Победы ветеранам войны и труженикам тыла, поздравление сельских учителей и медиков с профессиональными праздниками, оказание селам и районным администрациям финансовой помощи в проведении национального праздника Сабантуй, а также Нового года, поздравление сельских первоклассников с Днем знаний, — рассказывает Галяутдинов. — Самая масштабная акция “Август-Агро” проходит ко Дню пожилого человека (1 октября): в этот день все ветераны агроотрасли в селах, где мы работаем, получают от компании продуктовые наборы. В приоритете также поддержка детско-юношеской досуговой инфраструктуры на селе. Мы заинтересованы в том, чтобы люди, которые там живут и работают, имели возможность жить полноценной насыщенной жизнью и не стремились уезжать в города».



На поддержку мобилизованных на СВО и их семей компания направила 8 млн руб., а также передала дорогостоящее оборудование и сельхозпродукцию, продолжает Галяутдинов. Компания ежегодно поддерживает Мензелинский интернат для детей-сирот. «У них есть собственная мини-ферма — делимся кормами, помогаем с сельхозтехникой и т. д.», — уточняет руководитель.







«Черкизово» ремонтирует столовые в школах В прошлом году группа «Черкизово» и социальное движение «Сменка» успешно реализовали первый этап совместного проекта по ремонту столовых в трех российских школах, отобранных по итогам проведенного конкурса. Ремонт проводился в школах из села Сосновка (Пензенская область), города Никольск (Пензенская область) и села Сорочий Лог (Алтайский край). Помещения столовых стали комфортными и светлыми в результате замены полов, ремонта стен, новой мебели, рассказывает представитель агрохолдинга. Важной частью оформления помещений стали информационные стенды, которые рассказывают школьникам об основах здорового и полноценного питания. Разработка стендов прошла при поддержке созданного Роспотребнадзором проекта «Здоровое питание» (реализуется в рамках национального проекта «Демография»), партнером которого с 2020 года является группа «Черкизово». В этом году «Черкизово» и «Сменка» отремонтируют столовые еще в трех школах в Башкирии, Оренбургской и Челябинской областях.

Часть средств компания направляет в ответ на запросы районных администраций и учреждений сельских поселений. Например, за прошлый год на строительство и ремонт четырех мечетей и четырех православных храмов в районах Татарстана было выделено 1,25 млн руб. «Отзывались на просьбы о ремонте больниц, школ и так далее. Всего не перечислишь», — добавляет Галяутдинов.



«Сибагро» в прошлом году направила на благотворительность и развитие территорий присутствия около 70 млн руб. «Первый принцип, по которому мы реализуем социальные проекты, — эффективность: мы всегда анализируем результат и стремимся, чтобы проекты действительно решали социальные вопросы. Это не про декор и пиар, — говорит заместитель гендиректора по коммуникациям компании Мария Голдовская. — Второй принцип — проекты под запрос. Мы внимательно изучаем, что хотят люди, что — администрация поселений, что — муниципальные учреждения (детские сады, школы, дома культуры, спортивные кружки), формулируем социальные проекты, которые потом проходят обсуждение и доработку. Мы совершенно точно не навязываем людям то, что кажется важным нам самим. Третий принцип — мы стараемся применить лучшие практики социальной работы».



По словам Голдовской, социальные проекты «Сибагро» направлены на благоустройство и развитие инфраструктуры сельских территорий, проведение мероприятий образовательного и развлекательного характера. Например, за последние два года благодаря компании были построены три уличные спортивные площадки в селах Томской, Кемеровской, Тюменской областей, отремонтирован спортивный зал в Новосибирской области, возведено пять детских площадок в Белгородской, Свердловской областях и Красноярском крае. Компания оказывает помощь спортивным федерациям, школам, детским садам на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, на участие и проведение соревнований и т. д.



Хороший пример сотрудничества — «Программа поддержки местных инициатив», когда жители территорий сами заявляют проекты разного масштаба, частично их оплачивают муниципалитеты (иногда региональный или федеральный бюджеты). «Такое партнерство отработано у нас в Красноярском крае и на Урале, есть заявки в Бурятии, — рассказывает Голдовская. — Как показывает практика, если сами жители выдвигают проекты и участвуют в их реализации, то потом и к их результатам относятся более бережно, следят за состоянием вновь построенных площадок».



Большинство входящих в группу «Продо» предприятий являются градообразующими и исторически тесно связаны с общественной и экономической жизнью населенных пунктов, где они расположены, поэтому каждое несет дополнительную социальную миссию. Социальные и благотворительные проекты — это посильный вклад в формирование уровня жизни местных жителей, и не только тех, кто трудится на производствах агрохолдинга, отмечает представитель компании. «В кризисные периоды мы увеличиваем объем помощи. Например, как в начале пандемии коронавируса, когда были нарушены все привычные каналы взаимодействия в обществе, все предприятия приняли участие в нашем проекте “Помощь рядом”: продуктовая помощь была оказана десяткам тысяч семей, находившихся в сложной жизненной ситуации», — рассказывает она.







«Сибагро» реставрировала оружие Победы Мария Голдовская приводит в пример два социальных проекта «Сибагро», которые имеют для компании особую важность и реализацией которых она гордится. Первый — это «Оружие Победы». В 2023 году со 2 по 9 мая в Лагерном саду (место традиционных празднований Дня Победы в Томске) компания организовала музей под открытым небом, где представила 25 единиц легендарной бронетанковой и противовоздушной техники и орудий времен Великой Отечественной войны, 18 из которых были восстановлены и отреставрированы «Сибагро». «Это знаменитый тяжелый танк “Клим Ворошилов” (КВ-1), грузовой автомобиль ЗИС-5, участвовавший в штурме Берлина, боевая машина “Катюша”, а также самый известный танк Т-34, ставший одним из символов ВОВ, — рассказывает Голдовская. — На ходу таких орудий в России осталось немного, и одно из них сейчас стоит в Томске. Экскурсионный проект инициирован компанией, чтобы дать подрастающему поколению возможность соприкоснуться с живой историей, узнать о подвиге героев не со страниц учебников. Мы, как крупный бизнес, чувствуем свою ответственность за сохранение памяти».



Другой содержательно важный проект «Сибагро» — «Переходим на зеленое», который компания ведет много лет. Он рассчитан на детей младшего и школьного возраста, реализуется в детских образовательных учреждениях на территориях работы компании. Благодаря проекту дети с ранних лет знакомятся с окружающим миром и учатся внимательно относиться к природе. При этом важно, что экологические мероприятия и акции инициируют сами жители, делится Голдовская. «Проект охватывает жителей 17 населенных пунктов в семи регионах Сибири, Урала, Центральной России и Дальнего Востока. Вместе с нами “перешли на зеленое” более 10 тыс. человек, включая сотрудников компании и местных жителей, детей и родителей 12 детских садов и двух школ», — приводит данные она.

В 2023 году группа «Продо» реализовывала благотворительные проекты в более чем десяти направлениях. Основной традиционно стала помощь высшим и средним учебным заведениям, школам и детским садам, детям, малоимущим, пенсионерам, ветеранам ВОВ и семьям военных, задействованных в СВО. Также компания оказывает адресную и проектную помощь. Например, в каждом населенном пункте Омской области, где расположены предприятия группы, есть подшефные детские сады и школы, которые постоянно получают помощь по ремонту и оборудованию классов, подарки на 1 сентября первоклассникам и т. д. «Это исторически сложившиеся отношения, в этих учебных заведениях обучаются дети сотрудников предприятий, а также их земляков, — поясняет представитель «Продо». — В прошлом году “Омский бекон” выделил средства на оборудование Лузинского сельского дома культуры, который играет большую роль в общественной жизни села».



Важным аспектом благотворительной деятельности «Продо» в 2023 году стала помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, продолжает представитель компании. Так, в Калужской области «Продо Птицефабрика Калужская» сотрудничает в этих вопросах с социальным центром помощи «Вера Милосердия», выделяя средства на сезонную одежду и обувь. Большое количество проектов ежегодно реализует «Мясокомбинат Клинский», в частности совместно с центром реабилитации людей с ограниченными возможностями развития «Согласие», центром адаптации «Заовражье», «ЛОЛО-центром». «Предприятие не только оказывает прямую материальную помощь, но и участвует в организации социальных мероприятий, например в социальном конкурсе города Клин, цель которого — выявление и поддержка ребят, проявляющих способности в творчестве, науке, учебе, общественной жизни», — делится представитель «Продо».



Как вырастить для себя кадры

94 % участников рынка АПК испытывают нехватку специалистов вследствие низкой привлекательности отрасли среди молодежи и недостаточного количества профильных программ в учебных заведениях, приводит данные Калиновская. «Демонстрация своей приверженности социальным и экологическим целям может повысить доверие к компании, ее лояльность и дифференциацию на рынке. А реализация качественных программ по созданию комфортных условий работы должна сделать привлекательной для молодежи работу в сельском хозяйстве», — считает она.



Различные образовательные программы — отдельное направление социальных инвестиций многих компаний. Например, дети сотрудников «Мираторга» на льготных условиях могут поступать в ведущие аграрные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных городов по целевым направлениям. «Но и другие школьники могут сотрудничать с агрохолдингом со студенческих лет, — уточняет пресс-служба компании. — Есть программа выплаты стипендий, проект, по которому по договоренности с вузом молодые люди начинают работать уже в годы учебы. Они проходят не только практику и стажировку, но и полноценно работают под присмотром наставников, получают зарплату, стаж. А к диплому возвращаются в компанию уже на руководящие должности, потому что опыт позволяет».



Несколько лет в «Мираторге» действует всероссийский конкурс проектов, победители которого реализуют свои конкурсные идеи на реальных фермах и могут получить предложение о работе. «Еще один социально значимый проект — внутренний кадровый резерв, большую часть руководящих вакансий в агрохолдинге занимают те, кто уже трудится в нем. Специалисты повышают квалификацию в нашей Академии, где есть и теоретические, и практические занятия. Сама Академия и общежитие построены также на средства компании, все время обучения люди получают зарплату», — рассказывают в пресс-службе.



«Один из крупных проектов, которым мы гордимся, — это подготовка 168 механизаторов с нуля. Сейчас это очень высокооплачиваемая профессия, в сезон механизаторы зарабатывают у нас больше руководителей подразделений, — отмечает пресс-служба «Мираторга». — Было очень много желающих без опыта освоить современные трактора и комбайны, причем и мужчин, и женщин. В итоге 168 человек сумели осуществить свою мечту и получить непростую, но очень достойную работу».







«Мираторг» устраивает соревнования ковбоев и дарит продукцию Уникальный проект «Мираторга» — «Русское родео», профессиональное соревнование ковбоев. «На первый взгляд оно выглядит как шоу, на самом же деле труд операторов очень сложный, требует мастерства и таланта обращения с животными. Для многих мужчин, хотя в компании есть и девушки-ковбои, именно эта профессия стала социальным лифтом, позволившим проявить себя и сделать карьеру», — говорят в пресс-службе агрохолдинга.



В конце прошлого года каждый сотрудник «Мираторга» независимо от стажа работы получил набор мясной продукции, произведенной компанией. «Это был грандиозный с точки зрения логистики и организации проект, — вспоминают в пресс-службе агрохолдинга. — Только представьте, мы смогли в короткие сроки доставить подарки десяткам тысяч человек в нескольких регионах!»



Кроме того, ежегодно детям сотрудников к Новому году дарят сладкие подарки и наборы канцелярии к 1 сентября, аналогичные комплекты направляют в сиротские учреждения. Также компания поддерживает развитие спорта: футбольная команда «Мираторга» не раз становилась победителем и призером престижных соревнований.

В 2024 году проекты «Мираторга» в образовательной сфере получат развитие. В аграрных вузах, с которыми сотрудничает агрохолдинг, будут созданы брендированные рекреационные зоны для студентов, возобновится практика заграничных стажировок, которую на время приостанавливали, хотя до 2020 года многие перспективные специалисты ездили набираться опыта в США, Австралию и другие страны с развитым мясным животноводством.



Группа «Продо» также постоянно взаимодействует с высшими и средними учебными заведениями, которые готовят специалистов, необходимых для предприятий компании. «Это также благотворительные проекты, поскольку далеко не каждый студент потом рассматривает возможность работы на предприятиях группы. Однако такая деятельность позволяет решать кадровые вопросы, поскольку учащиеся проходят на предприятиях “Продо” производственную практику, получают объективную информацию об условиях работы из первых рук и имеют возможность сделать выбор в пользу работы на наших производствах, — рассказывает представитель компании. — Например, омские предприятия группы оказывают благотворительную поддержку учебным заведениям в рамках федерального проекта “Профессионалитет”, оборудуют учебные аудитории по своей специализации.



В сентябре прошлого года «ЭкоНива» совместно с Курским государственным аграрным университетом (ГАУ) открыла первый профильный агрокласс в Защитенской средней школе Щигровского района Курской области. Проект существует с 2013 года, ранее он был запущен в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. Образовательная программа рассчитана на старшеклассников, которые планируют строить профессиональную карьеру в сельском хозяйстве. «По итогам обучения в агроклассе школьники получают важные профильные знания и дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в аграрный вуз, — говорит Любовь Аксенова. — Также в декабре компания “ЭкоНива-Черноземье”, подразделение технического холдинга “ЭкоНива”, открыла специализированную аудиторию в Новоаннинском сельскохозяйственном колледже в Волгоградской области. Здесь будущие механизаторы и инженеры смогут изучать устройство сельхозмашин».



Кроме того, в рамках развития экскурсионного проекта для посетителей открылись две новые локации — животноводческие комплексы «Огнева-Заимка» в Новосибирской области и «Бортниково» в Московской области. «Экскурсоводы получили дополнительное образование в Воронежском государственном университете. Новые знания помогли им в усовершенствовании образовательной и развлекательной частей программы и ее адаптации для посетителей разных возрастов», — отмечает Аксенова.







«ФосАгро» развивает горнолыжный комплекс По словам представителя «ФосАгро», у работы компании в социальной сфере есть сверхзадача: создание комфортной городской среды в регионах. «В конечном счете это вклад в развитие человеческого капитала. В его удержание, в то, чтобы местные талантливые ребята после окончания колледжей и вузов в больших городах возвращались на малую родину», — говорит он. Хороший пример — развитие инфраструктуры горно-туристического кластера «Хибины» в Кировске Мурманской области. За 10 лет компания инвестировала в него свыше 6 млрд руб., в 2023-м дополнительно вложили рекордные 2,6 млрд руб. «Большой Вудъявр» сегодня входит в пятерку крупнейших горнолыжных курортов России, за прошлый сезон его посетили более 335 тыс. гостей — рост в четыре раза за пять лет.



«Очевидно, что вслед за увеличением турпотока повышается спрос на услуги местных предпринимателей. Вместе с администрацией города мы активно этому содействуем через специально созданное Агентство по развитию туризма и предпринимательства. Появляются новые объекты индустрии гостеприимства, развивается гостиничный бизнес, создаются рабочие места, увеличиваются доходы населения и налоговые поступления», — перечисляет представитель компании. В результате уровень безработицы в городе за 10 лет сократился почти в 10 раз, с 5,9 до 0,6%, а количество субъектов МСП выросло почти в 2,5 раза — с 728 до 1693.



Кроме того, «ФосАгро» занимается совершенствованием инфраструктуры аэропорта «Хибины», и это весомый вклад в развитие транспортной инфраструктуры региона. С 2013 года компания направила на развитие аэрогавани более 1,3 млрд руб. «В ближайшей перспективе совместно с региональными властями мы займемся реконструкцией взлетно-посадочной полосы, также будет обновлено здание аэропорта», — делится планами представитель «ФосАгро».

«ФосАгро», как лидер химической отрасли, понимает, что для расширения производства необходим приток квалифицированных инженерных кадров. Значительное внимание уделяется программе бесшовного образования — от школьной скамьи до трудоустройства в компании, — которой в 2023 году исполнилось 10 лет. За это время на ее развитие было направлено 6 млрд руб. Подготовка начинается до школы, в рамках социального проекта ДРОЗД, следующей ступенью является проект «ФосАгро-школы»: 6 тыс. учеников шести школ, расположенных в городах присутствия компании, по углубленной программе изучают математику, информатику, физику и химию. Затем ребята поступают в один из 20 вузов — партнеров «ФосАгро» или в подшефные компании колледжи. Там реализован дуальный подход, при котором 70 % учебного времени, отведенного на практику, учащиеся проводят на производстве. «Только за последние три года более тысячи выпускников партнерских университетов и колледжей и 125 выпускников “ФосАгро-школ” трудоустроились на наши предприятия. С 2015 по 2022 год почти 90 % выпускников наших школ успешно поступили в вузы, причем более 70 % — на технические специальности», — рассказывает представитель компании.



Свой опыт «ФосАгро» активно масштабирует в АПК, ставя задачу адаптировать молодых аграриев под требования рынка. «Путь к ее решению — обеспечить бесплатный доступ к методически выверенной информации. Для этого мы запустили образовательную программу “От руды до еды”, которая охватывает 40 аграрных вузов, для студентов сформирован внушительный портфель оцифрованных видео лекций — более 370. Открыты 17 образовательных центров “ФосАгро” в ведущих аграрных вузах страны. Это многофункциональные аудитории, оснащенные современными компьютерами и средствами мультимедиа», — перечисляет представитель компании. В прошлом году «ФосАгро» и Минсельхоз расширили сотрудничество, запустив онлайн-платформу «ProАгро Лекторий»: прямо с экрана компьютера, планшета или телефона слушатели смогут бесплатно получить доступ к накопленным знаниям экспертов, ученых, топ-менеджеров компаний АПК. Кроме того, для студентов региональных аграрных учебных заведений «ФосАгро-Регион» регулярно проводит лекции, практические занятия, выездные семинары в полях. Таким образом, будущие молодые специалисты начинают работать на земле уже на первом-втором курсах.



Об окупаемости речи не идет

Основные факторы влияния на социальную сферу и развитие регионов — это создание предприятиями АПК рабочих мест и налоговые отчисления, по сравнению с этими аспектами инвестиции в проекты корпоративной социальной ответственности / ESG незначительны, оценивает Дмитрий Касаткин. «Эти инвестиции не окупаются, основные эффекты от них косвенные, трудноизмеримые и достижимые только на длительных временных интервалах при условии непрерывности, — отмечает он. — В виду особенностей рынка России компании редко планируют стратегии на срок более трех-пяти лет, то есть условий для системного внедрения программ нет».



В последние годы бизнес сталкивается с беспрецедентным количеством дестабилизирующих факторов (пандемия, рыночные ограничения, нарушения логистики, нестабильность внутреннего спроса) — в таких условиях сохранение рабочих мест уже можно рассматривать в качестве социальной программы, продолжает Касаткин. «Мы считаем, что социальные программы за эти годы сохранили объем или незначительно снизились: наиболее крупные программы были у международных компаний, чья доля на рынке серьезно сократилась, частично благоприятные условия в отдельных сегментах и, как следствие, возможность нарастить социальные программы у отечественных агрохолдингов смогли компенсировать это падение», — оценивает он.



Правда, Мария Калиновская считает, что в целом можно говорить о росте инвестиций в социальные проекты. При этом она соглашается, что четких механизмов измерения окупаемости таких вложений у компаний нет, да они ее и не ждут, поскольку вкладываются для удержания/привлечения сотрудников. «Речь не идет об окупаемости и каких-то материальных выгодах, — подтверждает Айдар Галяутдинов. — В селах, которые мы охватываем социальной политикой, живут и трудятся наши сотрудники и их семьи, растет подрастающее поколение, которое важно и для нас. Мы понимаем, насколько остро стоят вопросы о необходимости сохранять и развивать в сельской местности инфраструктуру, помогать людям, попавшим в затруднительные ситуации, содействовать сохранению традиций. Тем самым мы выстраиваем продуктивные отношения с местными жителями и администрациями, а они нам отвечают взаимностью».



Социальные проекты необходимы не только для формирования позитивного имиджа предприятий в обществе. Это часть корпоративной культуры, которая формирует лояльность сотрудников, привлекает молодых специалистов, отмечает представитель «Продо». Такие проекты в итоге влияют на качество жизни сотрудников — позволяют сделать ее более комфортной, насыщенной, разнообразной. Это также вклад в сохранение традиционных ценностей, говорит Мария Голдовская. Социальные инвестиции окупаются не финансово, они меняют жизнь и судьбы людей, которые могут полноценно жить там, где родились, и не искать лучшей доли в городах, вторит ей пресс-служба «Мираторга». Голдовская уверена, что социальные проекты «Сибагро» влияют на качество жизни сотрудников: они как минимум получают стимул не уезжать из сел. «В итоге мы не теряем и самих сотрудников, которые могли бы переехать в поисках лучшей жизни», — рассуждает она.



Просчитать окупаемость социальных проектов почти невозможно, соглашается Любовь Аксенова. «Их главный положительный эффект заключается в дополнительной мотивации специалистов, работающих в сельском хозяйстве. Именно поэтому поддержку в рамках государственных программ, направленных на развитие села, важно сохранять и увеличивать», — уверена она.



Для некоторых проектов «ЭкоНивы», например для агроклассов, популяризация сельскохозяйственных и инженерных специальностей, профориентация молодых людей и ориентирование их на жизнь и работу в сельской местности являются главной целью, особенно сейчас, в период общего дефицита кадров, продолжает Аксенова. «В дальнейшем ученики агроклассов могут поступить в аграрные вузы и ссузы, прийти на практику в “ЭкоНиву” и продолжить здесь работу. Модернизация инфраструктуры, благоустройство, обеспечение благополучия местных жителей, участие в строительстве жилья, поддержка социальных объектов способствуют улучшению условий жизни в сельской местности и, как следствие, повышают шансы на то, что больше людей будут работать в сельском хозяйстве», — рассуждает она.



«Черкизово» рассматривает инвестиции в социальные проекты как неотъемлемую часть бизнеса: подобные проекты помогают как в работе с сотрудниками, так и в общении и налаживании коммуникации с местным населением, говорит представитель компании. «Вопрос окупаемости стоит не по всем проектам, но в целом мы считаем свои вложения в социальные и благотворительные проекты высокоэффективными, — добавляет он. — В рамках работы с персоналом социальные проекты влияют как на привлечение новых сотрудников, так и на сохранение кадров. Более того, по мере увеличения охвата такими проектами сотрудников мы видим и повышение их вовлеченности в благотворительные инициативы».



Привлечение и удержание персонала — это важный аспект в рамках социальной политики, но решающим фактором успешной реализации кадровой политики является результат конкуренции на рынке труда (размер компенсации труда), а также сотрудничества с образовательными учреждениями (это относится к кадровой политике и программам развития НИОКР), говорит Касаткин. «Стратегически мы видим возможность для значительного роста объемов инвестиций в социальные программы при соблюдении следующих условий: стабильность рынка, количество публичных компаний, развитие финансовых инструментов (как биржевых, так и внутрикорпоративных), снижение зависимости от субсидий и консолидация сегментов», — перечисляет он.

