Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

Ассоциация производителей — экспортеров сена и кормов (APENF)

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Сено и сенаж в России заготавливаются в основном для собственных нужд животноводческими предприятиями. Некоторые крупные компании реализуют излишки сторонним хозяйствам. Тех же, для кого производство грубых кормов является основной деятельностью, в стране пока единицы. Между тем спрос на сено искусственной сушки в мире ежегодно растет на 6-10%, и изменения климата будут только усиливать данные тенденции. Отечественным животноводам закупать корма для КРС у специализирующихся на этом предприятий пока непривычно, однако в первую очередь оценить удобство такого сотрудничество могли бы средние и малые хозяйства

Производство кормов для КРС может стать самостоятельной узкоспециализированной отраслью, считает Минсельхоз. «Есть смысл подумать о том, что у нас должны появиться участники рынка, которые занимаются исключительно кормами для животноводства, массовыми объемными кормами, в том числе и используя потенциал территорий, которые сегодня для классического растениеводства менее привлекательны», — говорил ранее замминистра сельского хозяйства Андрей Разин. В последние годы такие компании действительно стали появляться, но пока внутренний спрос на их продукцию относительно невелик, так как участники рынки в основном, в силу разных причин, предпочитают запасаться сеном, сенажом и соломой самостоятельно.



Гораздо больший потенциал эксперты видят в вывозе такой продукции за рубеж. В связи с этим инвестиции в бизнес по выращиванию кормовых трав, которые можно сушить, прессовать и отправлять на экспорт, выгодны и в ближайшей, и в отдаленной перспективе, считает Ассоциация производителей-экспортеров сена и кормов (APEHF). Емкость глобального рынка сена сейчас оценивается в 10 млн т в год. Ежегодно он растет на 6%. В ряде стран Ближнего Востока, в Китае рост спроса на такие корма связан с изменением климата, недостатком влаги. В ближайшие годы дефицит данной продукции на этих рынках составит около 4 млн т в год, отмечает руководитель Центра развития инвестпроектов в АПК AGROW Юрий Белов, ссылаясь на оценку Российского экспортного центра. «Увеличение спроса связано с невозможностью выращивать корма на территориях стран-потребителей, что является основанием для прогноза дальнейшего роста мирового экспорта кормов», — говорит он.



Отклик на внешний спрос

По данным APEHF, крупнейшими экспортерами сена в мире являются США (около 50% мирового рынка), ЕС, Австралия, Канада и Аргентина. На сено и сенаж, как правило, заготавливают овсяницу, тимофеевку, суданскую траву, райграссы и некоторые другие травы. Но наиболее популярна на мировом рынке люцерна. На нее приходится 50% в экспортных поставках. И именно она является одной из самых влагоемких кормовых культур. В последние же годы у лидеров по поставкам грубых кормов на глобальный рынок наметились проблемы, связанные с изменениями климата. Недостаток влаги требует от них пересматривать приоритеты в выращивании в пользу стратегических агрокультур (зерно, масличные), а площади под кормовые травы сокращаются.



«В мире есть страны, которые в принципе не в состоянии обеспечить себе кормовую базу, — комментирует Белов. — Например, арабские государства ввиду дефицита водных ресурсов для мелиорации ограничены в возможности выращивать кормовые культуры на поливе и все сено/сенаж закупают извне». Среди основных покупателей объемных кормов — Япония, Тайвань, Корея, Китай, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Ливан. Интерес к товару начали также проявлять Индия, Израиль, некоторые страны Южной Америки. «Что касается китайского рынка, то КНР и сама является крупным производителем сена, но в стране появилось большое количество новых высокоинтенсивных животноводческих проектов, где требуются качественные корма, и собственных объемов уже не хватает, — знает руководитель. — Соответственно, Китай год от года все больше закупает корма на внешнем рынке, причем республика старается диверсифицировать поставки, чтобы снизить зависимость от американских и европейских поставщиков».







Белов является соучредителем предприятия «Московское», которое возводит завод по сушке и гранулированию люцерны в Каргатском районе Новосибирской области мощностью 20 тыс. т в год (с емкостями для хранения на 12 тыс. т). Инвестиции в проект превышают 2,2 млрд руб., срок окупаемости — около пяти года. Ввод в строй планируется уже в мае 2025-го. Сырье для выпуска сена предприятие собирается выращивать самостоятельно, для чего уже приобрело необходимые 6 тыс. га земли.



Основными потребителями продукции завода будут зарубежные животноводческие предприятия. «Что такое сено искусственной сушки? Это сено, которое прошло сушку на специальном оборудовании при высоких температурах, благодаря чему оно находится в биологически стабильном состоянии, в нем нет бактерий, которые могут повлиять на сроки хранения, — объясняет Белов. — После искусственной сушки идут прессы высокой плотности, которые позволяют сформировать плотные тюки, их можно перевозить на дальние расстояния». Все эти условия хороши, чтобы выходить на экспорт, уверен предприниматель.



О выделении производства грубых кормов в самостоятельное направление бизнеса с прицелом на внешний рынок задумываются и животноводческие предприятия, ранее обеспечивавшие только собственные нужды. Так, агрокомплекс «Маяк» из Тюменской области до недавнего времени занимался выращиванием люцерны для своего молочного комплекса, но после оценки экспортного потенциала было принять решение инвестировать в завод по выпуску кормов из люцерны искусственной сушки. Продукцию предприятие планирует отправлять в Китай, с которым у сибирских регионов хорошо налажена логистика. Директор компании Михаил Деревянко отмечает, что реализация инвестпроекта (строительство уже ведется) позволит компании получать значительный дополнительный доход. Под посевы кормовой травы отведено 5 тыс. га. «Рассчитываем на три укоса за сезон, что позволит получать с гектара 8-9 т высушенного сена», — утверждает он. Срок реализации проекта — 2024-2026 годы. Сумма инвестиций — около 5,5 млрд руб.







С новыми мощностями можно будет уверенно заявить о себе на внешнем рынке, считает гендиректор Ассоциации производителей-экспортеров сена и кормов Сергей Гонтарь. «Мы были на международном конгрессе по люцерне, зарубежные животноводы открыто говорят: мы готовы покупать больше, но нам нужна стабильность поставок, — рассказывает он. — Запуск специализированных предприятий позволит нам такую стабильность обеспечить».



Россия имеет несомненные конкурентные преимущества на мировом рынке сена, такие как стоимость энергоресурсов, минеральных удобрений, земли, доступность мелиорации в случае необходимости, подчеркивает Белов. Себестоимость производства грубых кормов у российских производителей будет ниже. «Уровень мировых цен на сено обеспечивает хорошую рентабельность для инвестиций в данное направление», — считает он. Стоимость тонны качественного сухого сена из люцерны сейчас составляет в среднем в $430.



Важно и то, что логистика не потребует каких-то серьезных дополнительных вложений, продолжает руководитель. «Если мы говорим про Китай, то здесь наилучшие условия имеют регионы Сибири и Дальнего Востока. Контейнерные поставки из России в КНР и обратно развиваются хорошими темпам», — рассуждает он.



Продавать товар, на который есть высокий спрос, несложно, а на мировом рынке отмечается явный дефицит сена, обращает внимание Гонтарь. «Наша цель — объединить производителей, чтобы обеспечить объемы поставок и получить выгодную цену», — говорит он. Эксперт напоминает, что уже подписан меморандум с Китаем на ежегодную поставку 700 тыс. т сена искусственной сушки. Страна готова закупать и больше — вопрос только в том, сможет ли Россия этот объем произвести и поставить. И КНР не единственный потенциальный партнер. Есть еще и арабские страны, и логистически данные рынки тоже удобны. «Так что вопрос только в производстве», — констатирует руководитель.



Из вертикали — в горизонталь

Параллельно с освоением внешнего рынка инвесторы планируют формировать внутренний. «Мировой уже есть, и он довольно большой, а вот отечественный только формируется, и потенциал его пока даже не просчитан», — признает Юрий Белов. Создание рынка грубых кормов России необходимо, уверен Сергей Гонтарь. Это позволит в том числе повысить эффективность молочных предприятий и создать «подушку безопасности» для ферм на случай неблагоприятных климатических условий в том или ином регионе. «Нашими единомышленниками являются и Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), и Минсельхоз, которые оценили значимость люцерны не только как высокомаржинальной экспортной культуры, но и как важнейший элемент эффективности молочного животноводства», — говорит он.



Пока же животноводческие хозяйства страны стараются сами обеспечить себя кормами, выстраивая вертикальную цепочку бизнеса. Затраты на корма формируют наиболее существенную (около 45-50%) статью операционной себестоимости производства молока, акцентирует внимание директор аналитического департамента Союзмолока Алексей Воронин. Отечественные животноводческие комплексы стараются иметь собственную кормовую базу, особенно в сегменте объемных кормов. «Растениеводство становится смежным направлением деятельности, — констатирует он. — Животноводы могут закупать комбикорм, кормовые добавки, шрот, но зеленые корма, сено и сенаж предпочитают заготавливать самостоятельно».







Сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга» (Ярославская область) заготавливает ежегодно в сумме порядка 120 тыс. т силоса и сенажа, около 3 тыс. т сена, 2 тыс. т соломы, а также 400 тыс. т различных кормов зерновой группы. «Это то, что мы можем обеспечить в нашей климатической зоне, — поясняет заместитель гендиректора компании Олег Долинный. — Те же кормовые ингредиенты, которые не произрастают у нас, мы закупаем в южных регионах России: шрот, жмых и зерно кукурузы». Кроме того, холдинг дополнительно приобретает ячмень, потому что себестоимость выращивания его в Ярославской области выше, чем цена закупки на Юге. Качественными же органическими кормами и сеном компания себя полностью обеспечивает и даже продает излишки. «И мы не видим необходимости в ближайшем будущем его закупать», — добавляет замруководителя.



Растениеводство — одно из важнейших направлений деятельности молочного комплекса ГК «Дамате» в Тюменской области. Компания развивает кормовую базу и полностью обеспечивает растущее поголовье кормами собственного производства. «Наличие запаса своих кормов до следующего сельскохозяйственного сезона — гарантия стабильных надоев и высокого качества молока», — подчеркивает гендиректор группы компаний Андрей Седов. Ежегодно для нужд предприятия заготавливается свыше 140 тыс. т сочных кормов. По итогам 2023 года комплекс «Дамате» произвел более 59 тыс. т молока-сырья, что на 5% больше, чем годом ранее. Этот объем соответствует плановой мощности предприятия при полной загрузке. 96,5% производимого молока-сырья — высшего сорта. «На основе этих цифр и по результатам работы комплекса в целом можно утверждать, что текущий подход к составлению рационов эффективен», — резюмирует руководитель и отмечает, что пока планов по дополнительным закупкам кормов, так же как и по выделению кормозаготовки в отдельный бизнес, у холдинга нет.



СПК «Дружба» (Аургазинский район, Республика Башкортостан, 4 тыс. голов КРС) самостоятельно обеспечивает максимум кормовой базы для своих животных. «Кормим люцерновым сенажом, кукурузным силосом, заготавливаем козлятник, зерновые культуры, ячмень, сеем лекарственные однолетние травы, закупаем барду для быков на откорме, — перечисляет зоотехник хозяйства Алмаз Рашитов. — Заготавливаем обычно много, с запасом на полтора года».







Впрочем, случаи, когда приходится прибегать к закупкам тех или иных кормов на стороне, иногда все же случаются почти у всех. Если, например, погода не позволила запастить в достаточном объеме. Но это скорее исключение, чем правило, подчеркивают собеседники «Агроинвестора».



APEHF полагает, что именно средние и малые хозяйства первыми оценят преимущества горизонтальной интеграции: когда один выращивает животных, другой поставляет корма, третий следит за здоровьем этих животных и т. д. По словам Сергея Гонтаря, в этом вопросе производители кормов уже достигли взаимопонимания с Минсельхозом. «Руководство министерства сельского хозяйства увидело, что это эффективно и в этом есть необходимость, потому что таким образом снимаются определенные проблемы для мелких предприятий, которые имеют большие затраты, связанные с выращиванием собственной кормовой базы, — говорит он. — Если в компании, допустим, до 600 коров, иметь собственный парк техники, специалистов по растениеводству затратно». В то же время эксперт признает, что сразу никто не откажется от собственного корма. Но постепенно животноводческие предприятия могут «распробовать» закупку сена/сенажа у тех компаний, для которых их производство будет главной специализацией деятельности. «Поймут, что это выгодно, а потом, вполне возможно, появится целый пул клиентов, бизнесом которых будет исключительно животноводство, без собственной кормовой базы», — размышляет эксперт.



Прочие плюсы

Помимо высвобождения ресурсов для животноводов, развитый рынок кормов искусственной сушки может способствовать развитию животноводства в стране. «Наша продукция является продукцией длительного хранения, ее можно хорошо перевозить, можно запасать, а Россия — страна огромная, есть регионы, которые испытывают недостаток зеленых кормов», — комментирует Белов. По его мнению, появление производств сена искусственной сушки, пригодного для длительного хранения и перевозки на дальние расстояния способно обеспечить кормовой резерв на случай природных катаклизмов, нивелировать ценовые колебания и обеспечить стабильность в том числе и для новых проектов животноводства. «Нужно смотреть на питательную ценность, на экономику животноводства на тех или иных кормах», — рекомендует руководитель.



Профессионально заготовленное сено отличается более высокими потребительскими свойствами, утверждает Сергей Гонтарь. А здоровье стада, качество молока находятся в прямой зависимости от качества корма. По словам эксперта, в России практически невозможно без искусственной сушки сделать качественное сено. «Когда растение начинает цвести, его стебель деревенеет, образуется лигнин, а содержание протеина и клетчатки снижается, у нас обычно в это время и начинают косить культуру, чтобы высушить ее на солнце, но структура растения становится одеревеневшей, а сено — менее питательным, — разъясняет он. — Сено искусственной сушки абсолютно безопасно биологически, в нем отсутствуют микотоксины, плесень и прочее, что снижает заболеваемость животных. Кроме того, искусственно высушенную до влажности 10-12% продукцию можно хранить намного дольше с полным сохранением качественных характеристик, чем при естественной сушке».



Не только для коров Росстат оценивает потребность животноводства (всех сельскохозяйственных животных, включая КРС) в кормах в среднем на уровне 106 млн т кормовых единиц для всех категорий хозяйств, из них КРС потребляют около 53%. При этом потенциальные покупатели продукции не только комплексы КРС. Оборудование заводов по производству сена искусственной сушки позволяет выпускать продукцию в различных «версиях». «Переработанную люцерну можно поставлять гранулами или пеллетами, можно — тюками высокой плотности, по качественным характеристикам это один и тот же продукт, — рассказывает Сергей Гонтарь из APEHF. — Но, например, комбикормовые заводы для производства травяной муки тюки не могут принять технологически, им удобнее гранулы. В кормлении птицы, кроликов, МРС тоже можно использовать гранулы, а уже для КРС — тюки высокой плотности».

Появление фабрик, производящих сено искусственной сушки, поможет в том числе развиться качественному сегменту кормового рынка внутри страны, уверен Белов. Отрасль будет как гарантировать стабильность при капризах погоды, так и формировать современный подход к рационам животных, отмечает он.



Обеспеченность кормовой базой будет учитываться Минсельхозом при субсидировании строительства новых животноводческих комплексов, обращает внимание Воронин. «Правительство России уже приняло решение, в соответствии с которым реализация инвестиционных проектов в регионах, имеющих собственную кормовую базу, будет поддерживаться более существенно», — напоминает он. В этой связи вокруг технологий гранулирования объемных кормов, например сена люцерны, формируется все больший интерес. Появление данного направления поможет развитию животноводства в регионах, где растениеводство малоэффективно в силу природно-климатических особенностей, а также снижению себестоимости за счет оптимизации затрат на логистику. Не стоит забывать и про высокий экспортный потенциал данной кормовой продукции, добавляет эксперт.







Создание производств по искусственной сушке кормовых трав могло бы способствовать и развитию земледелия. В частности, для выращивания кормовых трав могут быть использованы территории, которые «менее привлекательны для классического растениеводства», такие как Нечерноземье, говорил ранее Андрей Разин. По словам замминистра, «там большое количество свободных земель, есть определенные программы для развития, стимулирования, включения их в оборот, и это является неплохой базой для разворачивания таких дивизионов по производству кормов для животноводческих предприятий».



Предприятие по производству кормов из искусственно высушенных трав — бизнес для российских инвесторов выгодный и перспективный, уверен Сергей Гонтарь. Особенно для территорий, у которых налажена логистика со странами Ближнего и Дальнего Востока. Однако бизнес этот требует существенных вложений и соблюдения ряда обязательных рекомендаций, чтобы инвестиции не оказались напрасными, отмечает он. Главные риски на старте бизнеса — это нарушение технологии в целях экономии, предостерегает эксперт. «Следует соблюдать все требования, ни в коем случае не пытаться упростить и сэкономить, задел на качество готового продукта, эффективность этого бизнеса начинается уже с процесса подготовки почвы. И после очень много аспектов, — рассказывает Гонтарь. — В обязательном порядке необходимо обращать внимание на качество семян, для уборки требуется определенная техника. Если сушка свекольного жома, зерна, кукурузы — сыпучих материалов — процесс отработанный, то сушка травяного волокна — совсем другое дело: нужно специальное оборудование, особая технология… Потенциальным инвесторам советую — если предполагаете в этой части сэкономить, лучше найдите какое-либо другое направление, иначе это просто потеря денег».