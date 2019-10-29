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Компании
Агрохолдинг «Дороничи» займется птицеводством
Алена Белая
Агроинвестор
29 октября 2019
Компания купила активы обанкротившихся птицефабрик и вложит в их развитие 4 млрд рублей
За девять месяцев этого года производство птицы на убой во всех хозяйствах выросло лишь на 0,1%
Фото: flickr.com

Агрохолдинг «Дороничи», крупный производитель свинины в Кировской области, будет развивать новое направление бизнеса — производство мяса птицы. Об этом на пленарном заседании регионального Заксобрания рассказал председатель совета директоров и владелец компании Константин Гозман, сообщил портал Newsler.ru. «Это будет новая для всех информация. Мы с торгов купили птицефабрики. В будущем году начнем производство и продажи [мяса] курицы. Долгое время в Кировской области эта продукция не производилась», — заявил Гозман (цитата по бизнес-порталу «Навигатор»). По словам топ-менеджера, в ближайшие два года в новое направление планируется вложить 4 млрд руб. О покупке каких именно предприятий идет речь, Гозман не уточнил. На запрос «Агроинвестора» компания не ответила.

Ряд СМИ Кировской области предполагали, что, вероятно, в интересах холдинга «Дороничи» активы банкротящихся птицефабрик скупает компания «Актион-Агро», зарегистрированная в Нижнем Новгороде в июне этого года. Так, 26 сентября она закрыла сделку по покупке имущественного комплекса птицефабрики «Костинская» за 81,2 млн руб. при начальной цене 176,8 млн руб., а в июле приобрела имущественный комплекс Кирово-Чепецкой птицефабрики за 77,5 млн руб. при начальной цене 249 млн руб. Обе птицефабрики входили в холдинг «Кировхлеб» и были остановлены после его банкротства. В итоге в регионе прекратилось производство мяса птицы, и вице-премьер областного правительства Алексей Котлячков ранее сомневался, что оно восстановится.

«Насколько мне известно, активы «Кировхлеба» не в очень хорошем состоянии, зато обладают значительным потенциалом в реализации продуктов: региональный рынок нуждается в поставке свежей охлажденной продукции», — рассказал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Ближайшая область, способная справляться с этой задачей — Удмуртия («Комос Групп»), так что база для развития маркетинга хорошая, считает эксперт. Также правильной Давлеев называет интеграцию производства свинины и мяса бройлера. Происходит синергия на кормовом уровне, проще утилизировать отходы и т. д. По такому принципу построены холдинги в Бразилии, Америке, Таиланде. В России таким примером могут служить «Черкизово», «Мираторг».

Покупка активов ниже рыночной стоимости при наличии собственной производственной инфраструктуры позволяет с меньшими затратами расширить бизнес, комментирует ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Без этой покупки «Дороничам» бы пришлось строить птицефабрики с нуля, что предполагает существенные затраты и более длительный цикл окупаемости, обращает внимание эксперт. «Если у покупателя есть работающие схемы бизнеса, то включение новых активов пройдет достаточно быстро и с меньшими затратами. Поэтому покупка обанкротившихся птицеводческих хозяйств имеет вполне логичное обоснование», — уверен он. Конечно, сумма дополнительных инвестиций на уровне 4 млрд руб. кажется достаточно большой, но при масштабируемости бизнеса в новых регионах она даже может оказаться недостаточной, добавляет Кочетков. А вот по оценке Давлеева, такие инвестиции вполне оправданны. «С нуля за 4 млрд руб. можно построить птицефабрику максимум на 20 тыс. т в год. А вкладывая аналогичные деньги в модернизацию уже существующих предприятий, можно получить мощности в разы большие», — рассуждает он.

По данным Росстата, за девять месяцев этого года производство птицы на убой во всех хозяйствах выросло лишь на 0,1%, при этом цены на бройлера растут, так что, по мнению Давлеева, едва ли можно говорить о перепроизводстве. «На рынке есть дисбаланс, а крупные игроки ждут возможности поглотить более мелких, региональных. Правда, не у всех есть такая возможность: например, та же группа «Черкизово», владеющая активами в центральной части России, вряд ли будет рассматривать покупку предприятия за тысячи километров, его невозможно будет интегрировать», — говорит Давлеев. Кроме того, у производителей мяса птицы большой экспортный потенциал, добавляет Кочетков, так что инвестиции в отрасль в значительной степени связаны именно с растущим внешним спросом. Он тоже считает, что крупные компании продолжат скупать как мелких производителей, так и конкурентов, которые не смогли выдержать рыночное соревнование.

Группа предприятий «Дороничи» ведет свою деятельность с 2003 года и является крупнейшим агропромышленным объединением Кировской области. Компания занимается растениеводством, производством комбикормов, свиноводством, переработкой мяса, производством и переработкой молока, а также овощеводством отрытого и закрытого грунта. В прошлом году выручка холдинга превысила 4,2 млрд руб.

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