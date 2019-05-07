Ни крошки мимо привеса. Как достичь оптимальной конверсии корма

Согласно данным ФАО, более 50% свинины и 70% мяса птицы в мире производится при использовании интенсивной системы выращивания. Остальное приходится на среднюю полуинтенсивную модель, которая обычно применяется на средних по размерам фермах во многих частях Африки и Азии, а также на экстенсивный метод, используемый в средних широтах большинства континентов и пустынных регионах в овцеводстве и скотоводстве, знает руководитель отдела технического сервиса по кормовым добавкам Европы, Ближнего Востока и Африки BASF SE (Германия) Евгений Шастак. Так или иначе, все производители мяса стремятся снизить конверсию корма, так как в себестоимости продукции он занимает более 50%. «Например, на бройлерах благодаря разработкам генетических компаний средний показатель конверсии уже стремится к 1 (то есть на 1 кг привеса будет израсходован только 1 кг корма), что кажется невероятным. В свиноводстве, чтобы быть „на плаву“, сейчас необходимо производить мясо с конверсией не выше 2,5-2,6», — рассказывает бизнес-менеджер по России, Казахстану и Белоруссии компании DuPont (Danisco) Марина Сирухи. При этом существуют условия, при которых конверсия может быть выше без потери в себестоимости продукции. Но это определяется не общими тенденциями, а скорее временными или локальными условиями, отмечает она.



Модель откорма

Крупные вертикально интегрированные компании практически всегда используют интенсивную производственную систему. Данная модель нацелена на максимизацию выхода конечной продукции при общей минимизации затрат. Экстенсивный способ откорма характерен для мелких производителей и личных подсобных хозяйств. «С экологической точки зрения, несмотря на то, что большая часть животноводческой продукции производится интенсивным методом, он генерирует лишь 5% общих парниковых газов в мире, в то время как на экстенсивную систему приходится около 13%, — сообщает Шастак. — Это говорит о том, что интенсивный способ является более экологически чистым по сравнению с экстенсивным». Более того, экстенсивный подход (например, при использовании медленно растущих линий бройлеров) не соответствует современному взгляду на развитие общества в целом, добавляет он.







К 2050 году на нашей планете будут проживать более девяти миллиардов человек. Использование экстенсивной системы содержания животных и птицы не позволит накормить растущее население Земли. Поскольку затраты на производство 1 кг мяса в экстенсивных условиях содержания значительно превышают затраты на производство интенсивным методом, это неумолимо отражается на стоимости конечной продукции. Во многих развивающихся странах потребители тратят до 70% своих доходов на продукты питания. Расширение экстенсивной системы содержания приведет к значительному удорожанию продовольствия и дополнительной финансовой нагрузке на слои населения с низким уровнем доходов, считает Шастак. «Именно поэтому интенсивное животноводство является ключом к снижению нагрузки на глобальную экологию, экономии ресурсов (например, за счет улучшенной конверсии корма) и искоренению голода в мире», — уверен он.



В России больше всего распространена «средняя» модель откорма, говорит ветеринарный врач компании «Мегамикс» Ирина Лукшина. Экстенсивный способ подходит компаниям, которые, помимо производства мяса, занимаются земледелием, используя свои земли под выращивание основных зерновых агрокультур для собственных потребностей. «Конечно, всем интересны высокие производственные показатели, в том числе и низкая конверсия. Однако с учетом роста цен на сырье для производства кормов большинство передовых предприятий считают прежде всего свою себестоимость и идут на увеличение конверсии, если это позволяет им повысить экономическую эффективность», — знает Лукшина.



На современных предприятиях используется интенсивная технология, так как на таких производствах созданы все условия для быстрого выращивания животных до убойной массы, утверждает генедиректор Feedland Group Петр Канардов. Эта технология кажется дороже, если смотреть на затраты в сутки на поголовье, но если учесть, что животные раньше отправляются на убой, при этом съев меньше корма (благодаря доступности питательных веществ среднесуточные привесы увеличиваются, а конверсия снижается), то экономическая эффективность интенсивного способа откорма очевидна, делает вывод он.



Впрочем, конечно, существует довольно много компаний, которые используют экстенсивную технологию (хотя их и все меньше с каждым годом). Такой выбор в первую очередь продиктован финансовым состоянием хозяйства, считает Канардов. Как правило, производство в данном случае осуществляется в старых помещениях, где невозможно соблюсти требования к условиям содержания животных, а следовательно, кормить их дорогими кормами нет смысла, ведь затраты просто не окупятся, да и средств на их покупку тоже нет.



Пока большая часть производителей использует модель откорма ближе к интенсивной, отмечает руководитель отдела технических решений для птицеводства компании «Каргилл» Валерия Зевакова. На птицеводческом рынке еще не закончилась «битва конверсий» между предприятиями. К тому же конверсия корма часто является ключевым показателем для персонала птицефабрик. «Хотя это не всегда экономически оправданно, программа может быть дорогая и не технологичная, но тем не менее с хорошей конверсией», — рекомендует она.



Агрофирма «Дороничи» (Кировская область) при выращивании свиней использует интенсивную модель откорма. «Только при использовании такого способа можно обеспечить конкурентоспособность предприятия на рынке свинины в сегодняшних реалиях насыщенного внутреннего рынка страны», — считает гендиректор холдинга Константин Гозман.







Модель откорма, применяемая на предприятии «Продо тюменский бройлер», скорее ближе к среднему варианту, рассказывает директор по производству Сергей Шабалдин. При этом специалисты компании всегда в поиске «золотой середины», добавляет он.



По словам же исполнительного директора Национального кормового союза Сергея Михнюка, готовой модели откорма не существует. Существует логика принятия решений всей командой специалистов в конкретных реалиях. Причем чем реактивнее и адекватнее сложившимся условиям будут эти решения, тем выше маржинальность. «Ухудшая, например, рекомендованную наукой конверсию и одновременно вопреки традициям снижая плотность посадки несушек, можно получить феноменальный экономический эффект на конкретной птицефабрике, — говорит эксперт. — Именно в этом и состоит талант руководителя — в подборе „оркестра“ специалистов, хорошо понимающих упомянутую выше логику процессов производства».



Себестоимость и конверсия

Конверсия корма — один из самых важных производственных показателей, оказывающий большое влияние на экономическую эффективность сельхозпредприятия, обращает внимание Лукшина. Показатель отражает, насколько эффективно животные используют питательные вещества корма, переводя их в прирост собственной массы тела либо в продукцию (молоко, яйца, потомство и т. д. ), поясняет технический директор Alltech Грант Айдинян. Корма в себестоимости килограмма мяса составляют в стоимостном выражении 65-70%.



В животноводстве при прочих равных условиях конверсия является основной переменной для определения затрат на производство 1 кг мяса. Тем не менее высокая продуктивность не всегда равна высокой рентабельности, и производителям рекомендуется рассчитывать маржу с учетом затрат на корм (т. е. выручка от продажи живого веса минус затраты на корм), подчеркивает Евгений Шастак. Такой расчет, по его словам, позволяет оценить эффективность производства как с технической, так и с финансовой точки зрения. Можно достичь низкой конверсии при увеличении стоимости кормов, но насколько вырастет стоимость кормовой программы, будет зависеть от цены зерна и генетического потенциала животных, добавляет Константин Гозман.



Когда целью является улучшение конверсии корма, путь «экономии» априори не может быть эффективен, полагает Айдинян. Однако поиск оптимального соотношения «цена/качество» всегда должен оставаться одной из фундаментальных задач для производителей. «Каждая компания сама расставляет для себя приоритеты: вести ли поиск более качественного и, как следствие, более дорогостоящего сырья для производства кормов, использовать ли высокопитательные рационы, а также с какими кормовыми решениями преодолевать локальные проблемы, негативно влияющие на конверсию (микотоксины, состояние здоровья кишечника, стресс-факторы)», — говорит он.



Можно добиться превосходной конверсии, используя высокопитательные (как правило, дорогие) рационы, продолжает Айдинян. Однако общая стоимость затрат на корма все равно в этом случае может оказаться выше, чем при использовании низкопитательных (как правило, дешевых) кормов при более высокой конверсии. Здесь принципиальным для принятия решений является не единовременная стоимость рациона, а расчет отдачи от инвестиций, направленных на достижение лучшей конверсии, за весь период таких мероприятий. Практика показывает, что именно продуманные и взвешенные инвестиции, направленные на снижение конверсии корма, помогают достичь наибольшей экономической эффективности. «И при этом нельзя забывать о двигателе — кишечнике, превращающем корма в питательные вещества, а далее в мышечную массу», — акцентирует внимание он.



При снижении питательности корма в балансе растет поедаемость и конверсия, но при этом снижается стоимость корма, утверждает Михнюк. «Суть в том, что цена корма при снижении питательности падает быстрее, чем растет поедаемость, и это становится экономически целесообразным решением», — считает он.







Стоит учесть, что затраты на корма в себестоимости 1 кг мяса складываются из двух факторов — количества кормов и их стоимости, которые взаимосвязаны, отмечает Лукшина. Поэтому при разной ситуации на рынке кормов, а также стоимости 1 кг мяса экономически более эффективным может оказаться как использование рационов с высокой концентрацией питательных веществ (более низкая конверсия), так и наоборот.



Можно иметь не самую низкую конверсию, но иметь конкурентоспособную себестоимость, соглашается Марина Сирухи. Особенно заметна эта тенденция при низкой стоимости основного сырья корма (зерновых или, что бывает реже, шротов). В этих условиях логично «отпустить» конверсию, чтобы снизить себестоимость мяса, полагает она. «Бывает, что животных кормят отходами мукомольной промышленности (отруби, мучки), пивного и спиртового (дробина, барда), сахарного (жом) производств и т. д. , добавляют какой-нибудь простенький витаминно-минеральный концентрат и все — получается конверсия и сроки выращивания выше, а себестоимость продукции в рынке», — добавляет Канардов.



Впрочем, низкая стоимость зерна в России и увеличивающаяся зависимость от импорта витаминов, аминокислот и ферментных препаратов для производства современных качественных комбикормов на фоне роста их цен (из-за девальвации рубля и производственных проблем в этом секторе у мировых производителей) в отдельные годы приводят к тому, что многие современные комплексы не испытывают настоятельной необходимости снижать конверсию, отмечает директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. Удорожание зерна в сезоне-2018/19 может оказаться долгосрочным трендом (что будет зависеть от урожая в стране и в мире). В этом случае животноводам, конечно, придется задуматься о снижении конверсии и замене привычных «мешанки» и «дробленки» на корма с более экономичным расходом зерновых, считает она. Однако не так легко это сделать в условиях зависимости от импорта витаминов, ферментов и прочего.



Низкая конверсия или минимальное количество корма, расходуемое на получение 1 кг привеса, не всегда означает минимальную себестоимость, подтверждает гендиректор АПХ «Промагро» Константин Клюка. Хотя в большинстве случаев, говоря о конверсии, имеют в виду именно лучшую себестоимость. «Какая конверсия лучше для снижения себестоимости — 2,6 или 2,8? Наверное, 2,6? Но мы не учитываем, сколько стоит корм в одном и в другом случае. А если принять во внимание, что при конверсии в 2,6 его цена составляет 20 руб./кг, а при конверсии в 2,8 — 15 руб./кг, то ответ уже не так очевиден», — комментирует он. Даже имея не самую низкую конверсию, можно добиться конкурентной себестоимости за счет низкой цены на корм или благодаря большей производительности на 1 м² площади производственных помещений, уверяет топ-менеджер. Для минимальной конверсии нужно создать идеальные условия для животных (площадь, микроклимат, фронт кормления и поения). Однако можно пожертвовать этим показателем (до определенного предела) и получить большую производительность, которая компенсирует потери от ухудшения конверсии.



Есть ниши в животноводстве, в которых конверсия за время откорма может быть не самой оптимальной, но мясо будет иметь конкурентную себестоимость и даже более высокую рентабельность в заданном производственном сегменте, вторит остальным Евгений Шастак. Так, продолжительность откорма медленно растущих линий бройлеров в Голландии и Франции может составлять 81 день при средней конверсии корма 2,9-3,1 и конечном весе 2,8-3,2 кг. У стандартной коммерческой линии бройлеров за 42 дня откорма средняя конверсия находится на уровне 1,6-1,7 при весе 2,6-2,9 кг. «Сравнивая эти две разные линии, даже если им скармливали одинаковый комбикорм, мы увидим, что 1 кг мяса медленно растущей линии будет стоить в два раза дороже по сравнению с мясом стандартной коммерческой, — поясняет топ-менеджер. — Тем не менее рентабельность 1 кг мяса первой линии может в 2-2,5 раза превышать доходность 1 кг мяса второй. Это связано с готовностью конечного потребителя платить значительно больше за мясо птицы, выращенной в экстенсивных условиях (такое мясо обозначается специальным лейблом)». Похожие примеры можно также привести в свиноводстве и мясном скотоводстве. Однако в целом, по словам Шастака, такое экстенсивное производство занимает лишь малую часть общего рынка (менее 2% в ЕС).



База кормового рациона

При составлении грамотного кормового рациона с хорошей конверсией стоит учитывать множество факторов. Евгений Шастак предлагает разделить их на четыре основные группы: качество корма (компоненты, производство, физическая форма, потребление и др.), менеджмент на предприятии (температура, вентиляция, световая программа, система кормления и т. д.); состояние здоровья (вакцинация, биобезопасность, болезни и т. д.) и генетика (линия, кросс, порода и т. д.). «Логично, что используя самый полноценный и качественный корм, а также самую современную систему содержания, но имея неподходящую генетику, вы не добьетесь оптимальной конверсии, например в производстве бройлеров, — говорит он. — И наоборот, самая высокопродуктивная генетика в идеальных условиях содержания (климат, биобезопасность и т. д. ) при неполноценном или неправильном кормлении даст вновь неудовлетворительный результат». Поэтому требуется координация всего производственного цикла, начиная с подбора компонентов и производства корма и заканчивая производителем конечной животноводческой продукции, делает вывод Шастак.







Критических точек, которые обязательно нужно соблюдать при составлении рациона животных, немало, утверждает Марина Сирухи. Они связаны и с приоритетами, заложенными при строительстве предприятия, и с принятой финансовой моделью, и с используемой технологией получения товарного молодняка, и с технологией откорма. Значительное влияние также оказывают культура производства, система менеджмента, соблюдение правил биобезопасности, грамотная работа с поставщиками.



Отталкиваясь от доступности, стоимости и качества основного сырья для корма (зерновых, шротов, источников животного протеина и т. д. ) специалисты по кормлению оптимизируют комбикорм различными добавками, многие из которых способны повлиять на конверсию, продолжает Сирухи. «Но только одна группа добавок влияет на конверсию, снижая при этом стоимость корма — это ферменты, — обращает внимание она. — Чем внимательнее отобраны производители и поставщики этой группы добавок, тем лучше. И это не вопрос экономии!»



Корм может соответствовать физиологии и технологии откорма (например, вовремя и в полном объеме подаваться в кормушки), но показатели откорма, в том числе и конверсия (при прочих равных условиях: микроклимат, раздача корма, его структура), напрямую зависят от того, насколько полно усваиваются питательные вещества корма, нейтрализуются антипитательные агенты и каков иммунный статус организма. «То есть конверсия и иные показатели откорма зависят напрямую от здоровья ЖКТ и его способности бороться со стрессовыми факторами кормления, — поясняет Сирухи. — И здесь единственным эффективным помощником могут стать пробиотики. В ближайшей перспективе они станут такой же необходимой и обыденной составляющей корма, как ферменты».



Нельзя экономить на генетике, здоровье животных, на кормлении и поении, но можно идти на определенный компромисс в площади на одну голову, в составе кормов, полагает Константин Клюка. Директор по производству «Продо птицефабрика Калужская» Валентина Калабухова уверена, что при закупке сырья необходимо выбирать качество по оптимальной цене, а не минимальную цену при ухудшении качества. «Плохое качество сырья приводит к ухудшению питательных свойств, снижению доступности питательных веществ, что ведет к ухудшению производственных показателей и экономической эффективности производства», — утверждает она.



Тенденция, связанная с упрощением рецептов кормов за счет увеличения в их составе доли фуражной группы (до 70%), а также снижения набора и минимизации количества вводимых препаратов и ингредиентов, будет сохраняться в ближайшие годы, прогнозирует Шалихманова. Вызванное этим снижение качества кормов будет компенсироваться увеличением показателя конверсии. «Из-за необходимости поддерживать рентабельность на фоне стагнации внутреннего спроса и туманных перспектив экспорта российской животноводческой продукции производителей по-прежнему будут устраивать корма, выпускаемые по дешевым рецептам, предполагающие максимально целесообразное использование фуражного зерна и зерноотходов», — думает эксперт.



Идеальный баланс

Оптимальная конверсия соответствует плановым экономическим показателям хозяйства, является компромиссом между стоимостью, качеством и доступностью основного сырья, искусством и результатом творчества специалиста по кормлению (зоотехника), а также обеспечивается усилиями технических служб и персонала на местах, не допускающих перерасхода корма сверх нормативов, говорит Марина Сирухи.



В снижении конверсии всегда должен соблюдаться баланс между эффективностью кормовой программы и желаемым производственным результатом, утверждает Валерия Зевакова. Часто предприятие достигает своего «оптимума» по конверсии и все последующие шаги снижения могут стоить неоправданно дорого или быть нетехнологичными.



Идеальная конверсия равна единице — когда корм полностью трансформируется в товарную продукцию, отмечает Лушина. Сейчас конверсия, близкая к идеалу, достигается только при выращивании ценных видов рыб с применением современных технологий и импортных кормов.



Конверсия как зоотехнический термин — важный, но не главный показатель в погоне за снижением себестоимости, утверждает Михнюк. «И в России, кстати сказать, уже имеется богатый производственный опыт планового „ухудшения“ FCR (Feed Conversion Rate) с целью сокращения стоимости единицы обменной энергии — наиболее ценного интегрального показателя в системе оптимизации рациона, — рассказывает он. — То есть экономически невыгодно кормить любимую кошку черной икрой в количестве 100 г, если для удовлетворения физиологических потребностей животного достаточно несколько дешевых мышей общим весом 200 г».



Для выбора оптимальной стратегии существуют специальные программы, использующие методику нелинейного прогнозирования, которые учитывают влияние всех параметров и помогают разработать действительно оптимальное решение для конкурентоспособной себестоимости и максимальной доходности промышленного птицеводства, обращает внимание Зевакова. В первую очередь стоит обратить внимание на сбалансированность кормовой программы, а также на факторы, которые могут негативно влиять на результат — например, здоровье и целостность кишечника, однородность поголовья. «Сейчас на рынке множество продуктов, которые помогают работать в этом направлении — фитогеники, бутираты и прочие продукты. Задача специалиста предприятия — выбрать из них качественные и результативные, подтвержденные исследованиями и практикой за рубежом и в России», — обращает внимание она.



По мнению Канардова, для снижения конверсии следует железно соблюдать определенные правила. Во-первых, нужно обеспечить комфортные условия содержания животных в производственных помещениях — оптимальную температуру, адекватную систему вентилирования воздуха в помещениях и плотность посадки. Во-вторых, важны кормопроизводство и кормление. «Все сырье должно быть высокого качества, а взвешивание, дозирование, дробление, смешивание и прочие действия на комбикормовом предприятии — соответствовать предъявляемым требованиям и четко выполняться, — рекомендует он. — Только при таких условиях можно получить качественный по всем параметрам комбикорм». Применение гранулированных и экструдированных комбикормов, крепость гранул, крупность помола кормосмеси снижают конверсию корма, но при разрушаемости гранул свыше 20% положительное значение гранулирования в отношении улучшения конверсии сводится к нулю, добавляет Лукшина.



Показатель конверсии зависит и от здоровья поголовья. Поэтому важно поступление качественного молодняка на выращивание (соблюдение параметров микроклимата при инкубации яиц в инкубаторе), благополучие родительского стада, создание и контроль оптимальных параметров микроклимата в каждом птичнике от посадки цыплят до убоя и оптимальная программа лечебно-профилактических мероприятий при выращивании бройлеров, отмечает Калабухова. На «Продо птицефабрика Калужская» средняя конверсия в 2015 году составляла 1,67, в 2018-м — 1,62, а за период с января по март 2019-го показатель снизился уже до 1,61. На «Продо Тюменский бройлер» показатель опустился с 1,83 до 1,59 сейчас. «По факту себестоимость живой массы сократилась при сравнении единой цены на основное (зерновое и белковое) сырье, — говорит она. — В период, когда стоимость зерна увеличивается, растет и цена рецепта, и, соответственно, себестоимость живой массы. А стоимость рецептов увеличивается только за счет роста цены закупаемых ингредиентов».



У холдинга «Дороничи» конверсия корма для свиней за 2018 год составила 2,89. «За три года мы добились снижения показателя на 4,5%, — рассказывает Константин Гозман. — Основными факторами уменьшения стали введение новых гибридов на товарных фермах и рост уровня менеджмента на производстве». Себестоимость продукции за этот же период сократилась на 2,1%. Прогноз на 2019 год не такой позитивный, признает он: из-за роста цен на зерно увеличится и стоимость корма, и, соответственно, себестоимость мяса.

