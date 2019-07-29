На создание отечественного кросса бройлеров может быть выделено 5,1 млрд рублей

Минсельхоз разработал подпрограмму по созданию отечественного конкурентоспособного кросса бройлеров, отличающегося высокой продуктивностью и жизнеспособностью. Подпрограмма будет действовать в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, ее текст опубликован на портале regulation. gov.ru. Планируется, что на реализацию подпрограммы из федерального бюджета будет выделено 5,1 млрд руб., еще 3,1 млрд руб. — из внебюджетных источников.



Сейчас в России доля использования импортного племенного материала в виде родительских форм мясных кроссов кур бройлерного типа находится на уровне 95-98%, отмечается в пояснительной записке. В стране работают две ведущие транснациональные компании — Aviagen Brands и Cobb-Vantress, которые поставляют 400 млн инкубационных яиц и 6 млн суточных цыплят прародительских и родительских форм. При этом сокращения числа поставщиков до двух основных производителей «привели в последние годы к существенному повышению стоимости ввозимого племенного материала», обращает внимание Минсельхоз.



Срок реализации подпрограммы — 2019-2025 годы. В 2019—2020 годах предусматривается выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по селекции птицы, строительство новых ферм для размещения селекционного стада и селекционно-генетической лаборатории. На втором этапе — в 2021—2025 годах — запланирована государственная регистрация нового отечественного высокопродуктивного кросса мясных кур «Смена» и коммерциализация проекта путем привлечения партнеров для создания репродукторов первого порядка.



Результатом подпрограммы, как ожидает аграрное ведомство, станет создание не менее четырех исходных линий, используемых для выведения нового кросса, появление как минимум одного кросса, по которому заключены лицензионные договоры на использование селекционного достижения на срок не менее трех лет, а также увеличение доли нового отечественного кросса бройлеров в общем объеме их реализации в стране не менее чем на 15%. Научной базой станут подмосковный «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» и селекционно-генетический центр «Смена», обладающий исходными линиями отечественного кросса «Смена 8».



Разработка и внедрение нового селекционно-генетического продукта имеют очень длинный путь, предупреждает президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Для увеличения доли отечественного кросса на рынке на 15% к 2025 году нужно, чтобы как минимум к 2022 году уже был создан конкурентоспособный отечественный кросс со стабильными параметрами на коммерческом откорме на нескольких предприятиях, причем хотя бы на трех-пяти циклах. «Сейчас же, насколько я знаю, идут только первые селекционные наработки», — сказал «Агроинвестору» Давлеев. При этом результатом подпрограммы должно стать не просто выведение новых линий, но и создание репродуцируемых стад прародителей, родителей и их локализация на определенных предприятиях, отмечает он. «Для этого должны быть разработаны новые программы кормления, поения, содержания, вентиляции, технического и консультационного обслуживания и т. д. Насколько готовы производители селекционно-генетического материала заниматься этой работой, пока неясно», — добавил Давлеев.



Кроме того, для перехода на отечественный кросс крупных производителей бройлеров необходимо, чтобы его параметры значительно превосходили производственные показатели тех двух зарубежных кроссов, которые сегодня доминируют на рынке, — это Ross 308 и Cobb 500. «Насколько я знаю, предварительные испытания нового кросса уже проведены. И его параметры более-менее сопоставимы со средними параметрами по индустрии. Поэтому предположу, что отдельные крупные производители смогут использовать новый генетический материал лишь в качестве запасного варианта. Однако ожидать полного перехода производителей на отечественный кросс сейчас не приходится», — сказал Давлеев.



По данным Минсельхоза, племенная база бройлерного птицеводства России представлена 36 стадами кур мясного направления, исходные линии отечественного кросса сосредоточены только на базе СГЦ «Смена». По оценке Росптицесоюза, в 2024 году производство мяса кур вырастет до 5,55 млн т в убойном весе с почти 5 млн т в 2018-м. Таким образом, на отечественный кросс должно будет приходиться более 800 тыс. т в убойном весе.

