Разрешенная птица: в мире и России растет спрос на халяль

В ближайшее время производство халяльного мяса птицы в России будет расти на 5-6% в год, тогда как в среднем по миру — на 2-3%. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В мире производится около 123 млн т мяса птицы, доля продукции, сертифицированной по стандартам халяль, оценочно, составляет 10-15%. Такое мясо употребляется в основном в мусульманских странах. В России из 5 млн т мяса птицы, выпускаемых ежегодно, на халяльную продукцию приходится 250-300 тыс. т, то есть около 5-6%, рассказывает он. Многие отечественные компании изначально закладывают в технологические схемы возможность работать по халяльным требованиям, знает эксперт. Среди крупнейших производителей халяльного мяса бройлеров в нашей стране Давлеев называет ГАП «Ресурс», «Черкизово», «Приосколье», «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, «Челны-Бройлер» («Агросила»). Лидер по объемам выпуска халяльного мяса индейки — «Дамате».



Халяль как символ качества

По информации, представленной в рамках 12-й сессии Российско-Арабского делового совета, доля халяльных продуктов питания превышает $1 трлн, что составляет 15% глобального рынка продовольствия, отмечает представитель группы «Ресурс». По разным данным, сегодня в мире насчитывается около 2 млрд мусульман, а в России постоянно проживает порядка 20 млн человек, исповедующих ислам. «Поэтому мы считаем, что рынок халяльной продукции, в том числе мяса птицы, имеет большой потенциал для дальнейшего роста», — делится мнением она.



По словам руководителя проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерины Михалевой, халяльную продукцию можно считать аналогом органической, поскольку на производстве соблюдаются самые высокие стандарты качества. Спрос на халяльные продукты питания формируется не только в мусульманских странах, он растет по всему миру и со стороны населения, принадлежащего к другим вероисповеданиям. Совокупные продажи продуктов и напитков в мусульманском мире к 2023-му могут достигнуть $1,9 млрд и этот сегмент будет расти. Ключевой драйвер — увеличение численности населения в мусульманских странах, комментирует Михалева.



И в России, и в мире сегмент халяль и близко не исчерпал потенциал, соглашается директор департамента стратегического маркетинга компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. Во-первых, однозначно прогнозируется, что мусульманское население в мире и в России будет расти, во-вторых, халяль давно перестал восприниматься как «религиозная еда», теперь это межнациональный мировой символ полезной, экологичной, высококачественной продукции. «Такие гранды как Nestle, сделавшие ставку на халяль и вложившие в это направление существенные инвестиции, работают локомотивом рынка, обеспечивают продвижение халяль по всему миру и позволяют пользоваться преимуществами такого массированного PR компаниям поменьше», — говорит она.



Основной процент халяльной продукции в нашей стране реализуется в регионах, где высока доля мусульманского населения. Например, в Татарстане более половины продаваемой мясной продукции сертифицирована по стандарту халяль. В республиках Северного Кавказа доля халяльной продукции и вовсе приближается к 100% от общего объема мясного рынка, приводит данные Давлеев. Также много халяльной продукции продается на Среднем Поволжье. «В других регионах России, особенно в крупных мегаполисах, значительные объемы реализации халяльного мяса объясняются высокой численностью населения. Даже при более низкой доле мусульман их иногда больше, чем в традиционно мусульманских регионах, — поясняет он. — Кроме того, не стоит забывать, что птица — самое дешевое мясо на рынке, поэтому его предпочитают и мигранты из Средней Азии: как те, которые временно находятся в нашей стране, так и те, которые здесь уже осели и завели семьи».



На российском рынке продукция халяль остается нишей, которая, по всей видимости, постепенно растет, отмечает главный аналитик «Черкизово» Андрей Дальнов. Сейчас, по его оценке, ее доля составляет 5-10% от российского рынка мяса птицы. «У халяля есть своя понятная аудитория — мусульмане и люди, не имеющие прямого отношения к исламу, но стремящиеся покупать продукты, произведенные с особым вниманием или дополнительным контролем. Однако в последнем случае за потребителя борются все больше «светских» брендов», — обращает внимание он. При этом, по его словам, производство халяльной продукции обходится дороже и по логике цена должна быть выше, но на практике она больше зависит от воспринимаемого качества продукта (бренда) и степени переработки.



На полке продукция, сертифицированная по стандарту халяль, стоит несколько дороже, чем традиционная, но и расходы на нее больше, подтверждает Давлеев. «Они включают сертификацию производства, перестройку технологических процессов, в частности, переход с механического на ручной убой, разделение потоков, отдельную упаковку с дополнительными видами сертифицирующих знаков, документацию, обслуживание халяльными инспекторами, маркетинг и дистрибуцию», — уточняет эксперт.



У каждого крупного участника птицеводческой отрасли в ассортименте есть наименования халяль. «Наличие в портфеле как обычной так и халяльной продукции позволяет бренду занимать больше фейсов (позиций) на полке, кроме того, халяль, благодаря сложившейся репутации высококачественной продукции, может дать определенную премию в цене, хоть и небольшую — из-за объективно снижающихся доходов потребителей», — добавляет Шалихманова.





Фото: «Челны-Бройлер»



С сертификатом — на экспорт

Группа «Ресурс» одной из первых в отрасли прошла аккредитацию Международного Центра стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России, а также первой в своем сегменте получила право на поставки продуктов питания в страны Ближнего Востока со стороны Агентства по стандартизации и метрологии ОАЭ (ESMA), рассказывает представитель компании. «В 2018 году компания открыла первый и на данный момент единственный в России перерабатывающий комбинат, специализирующийся на производстве исключительно халяль», — акцентирует она.



У «Черкизово» два халяльных бренда — «Латифа» и Dajajti. Под ними ежегодно реализуется 5-10 тыс. т продукции. «В перспективе нескольких лет предполагается нарастить отгрузки до 20-30 тыс. т, главным образом, за счет бренда Dajajti, который предназначен для стран Дальнего Зарубежья», — говорит Дальнов.



Холдинг «Агросила» сертифицировал халяльное производство на своем комплексе «Челны-Бройлер» 15 лет назад. В прошлом году компания выпустила 120 тыс. т птицы в живом весе, в том числе более 15 тыс. т халяльной. В этом году долю такой продукции планируется увеличить до 20-21 тыс. т или 17-18% от общего объема, делится заместитель гендиректора «Агросилы» по вопросам птицеводства Айрат Гыйльфанов. Сегмент стабильно развивается и продолжит расти дальше, в том числе потому что спрос на халяль увеличивается не только среди мусульман, считает он. «В основном мы реализуем свою продукцию в Приволжье и на Урале, но также прорабатываем возможности поставок за рубеж, в частности в Саудовскую Аравию, Малайзию, были пробные поставки в Бахрейн, но на этом мы пока остановились, — перечисляет Гыйльфанов. — Согласовываем поставки с Россельхознадзором и надзорными ведомствами стран-партнеров». Кроме того, компания прорабатывает частичные отгрузки в Казахстан, Киргизию, страны Ближнего Востока. Экспорт в мусульманские страны — интересный канал реализации, однако сейчас компании не хватает халяльной продукции даже для внутреннего рынка, добавляет топ-менеджер.



Если говорить об экспорте халяльной продукции, то, есть страны, которые требуют сертификацию по стандарту халяль и те, которые ее не требуют. «По большому счету, для поставок мяса птицы в последние, например в тот же Китай, сертификат халяль не дает дополнительного конкурентного преимущества, — уточняет Давлеев. — А вот страны Северной Африки, Ближнего Востока, Средней и Центральной Азии, которые являются целевыми рынками для российских экспортеров мяса птицы, требуют от своих поставщиков такой сертификации. Она является частью обязательной государственной сертификации, в частности, для поставок в страны Персидского залива (ОАЭ, Оман, Катар, Кувейт), Саудовской Аравии, Ирана и Ирака». При этом, например, тот же Таджикистан, который является светским государством и не требует от поставщиков обязательной халяльной сертификации мяса, ввозит преимущественно продукцию халяль, так как импортеры там понимают, что халяльное мясо будут покупать лучше, чем обычное, добавляет эксперт. ​



В таможенной статистике нет кода «халяль», но по составу импортеров долю такой продукции в мировой торговле можно оценить в 20-30%, рассуждает Андрей Дальнов. «Это уже сложно назвать нишей. Тем более что большинство крупных импортеров халяльной продукции находятся ближе к России, чем крупные импортеры «светской» продукции», — отмечает он.



У российских компаний при наличии сертификации производства и продукции на халяль есть высокий потенциал выхода на мировой рынок мяса птицы, уверена Екатерина Михалева. «Крупнейший потребитель импортного халяльного мяса, в т. ч. мяса птицы — Саудовская Аравия. В прошлом году она импортировала мяса птицы и пищевых замороженных субпродуктов более чем на $1 млрд, ключевым партнером является Бразилия, поставившая 488 тыс. т продукции на $808 млн. Россия отгрузила в Саудовскую Аравию около 4 тыс. т на $6,5 млн, сравнивает эксперт. При этом наша страна находится в 3 тыс. км, тогда как Бразилия — в 12 тыс. т, так что необходимо прорабатывать и наращивать объемы вывоза, подчеркивает она.



Продукция халяль актуальна в тех странах, которые поставляют собственную агропродукцию в Россию, что может усиливать договорные позиции российских поставщиков, обращает внимание Евгения Шалихманова. «Аргументация проста — не хотите лишится нашего рынка, пустите нас на свой. Азербайджан, Египет, Иран, Марокко, Турция, Узбекистан, Казахстан входят в топ-10 стран, экспортирующих в Россию овощи, и одновременно они являются целевыми рынками по сбыту халяльной продукции, — говорит она. — Также стоит учесть, что, по данным Euromonitor International, потребление мяса в странах Ближнего Востока, Северной Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона растет намного быстрее, чем в среднем по миру. Очевидно, с повышением благосостояния и изменением стиля жизни потребительская корзина в этих мусульманских регионах меняется».



Развитие внешней торговли в последующие несколько лет будет главным образом зависеть от ситуации в Китае и в странах Юго-Восточной Азии, считает Дальнов. «Китай и его соседи столкнулись с существенным дефицитом мяса из-за распространения африканкой чумы свиней. Дальний Восток — преимущественно немусульманский регион. Поэтому, чисто математически, больший потенциал сейчас у обычной птицы, — рассуждает он. — Но это вовсе не означает, что на мусульманские рынки можно перестать обращать внимание».



Структура потребления на Дальнем Востоке и в странах Аравийского полуострова совершенно разная, продолжает Давлеев. В Китае востребованы лапки и некоторые позиции разделки (крыло, темное мясо голени), арабы предпочитают мелкую тушку и производственные процессы для этих рынков сильно различаются. При экспорте на Дальний Восток компания должна где-то пристроить менее востребованные части разделки — филе, бедро, фарши. Экспорт в страны Ближнего Востока позволяет вывозить курицу целиком. Сейчас российские компании сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны Бразилии и Украины, но не исключено, что при снижении себестоимости (например, за счет получения достаточного количества соевого шрота из российского сырья) и переключении части бразильских предприятий на Китай, поставки российского мяса птицы на мусульманские рынки удастся нарастить, предполагает Дальнов.



Основным показателем, характеризующим развитие экспорта, в первую очередь является высокое качество и безопасность производимых продуктов питания, а также конкурентоспособная цена, добавляет представитель «Ресурса». Это требование относится к любым видам продукции, независимо от того, соответствуют они нормам шариата или нет. «Халяльное мясо птицы востребовано, прежде всего, в странах мусульманского мира, и очевидно, что в дальнейшем потребление в этих регионах будет увеличиваться. То же самое можно сказать и об обычной продукции, которая также демонстрирует стабильный рост в регионах, которые исторически ориентируются на классические виды куриного мяса», — заключает она.





