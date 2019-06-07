«Мираторг» в октябре запустит производство ягнятины в Тульской области

«Мираторг» в октябре запустит в Тульской области первую площадку по промышленному производству ягнятины. «Сейчас в Тепло-Огаревском районе начался монтаж металлоконструкций для первой фермы. Плановая дата запуска первой овцеводческой площадки — октябрь 2019 года», — рассказал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Алексей Дюмин.



Ввод второй овцеводческой площадки запланирован на 2020 год. Общая стоимость двух комплексов составит 6 млрд руб., уточнил Дюмин. Инвестсоглашение между Тульской областью и «Мираторгом» было заключено в октябре 2018-го. Тогда сообщалось, что два овцеводческих комплекса закрытого типа будут рассчитаны на круглогодичное стойловое содержание 60 тыс. овцематок. Компания планирует выращивать в Тульской области до 134 тыс. товарных животных и реализовывать до 6,6 тыс. т мяса в живом весе в год.



Пилотная овцеводческая площадка «Мираторга» была запущена в Курской области в сентябре 2018 года. Первые промышленные партии ягнятины — 3,97 т в живом весе — были поставлены на мясоперерабатывающий завод компании в январе 2019-го. Плановая мощность овцефермы составляет 3,3 тыс. т ягнятины в год, в марте поголовье на ферме составляло 36 тыс. животных. Всего «Мираторг» планирует построить в нескольких регионах Центрального федерального округа 12 овцеводческих комплексов на 1,3 млн голов с последующей глубокой переработкой, вложив в общей сложности 27 млрд руб.



Производство ягнятины сейчас — одно из наиболее перспективных направлений в России, комментирует независимый эксперт рынка мяса Мушег Мамиконян. «Росстат оценивает нынешний рынок баранины в России в 250 тыс. т без учета самопотребления, которое распространено на Северном Кавказе и в Поволжье. Рынок должен быть как минимум в три раза больше, то есть не менее 750 тыс. т», — сказал Мамиконян. Однако для развития необходимо, чтобы в течение всего года на полках магазинов были представлены в достаточном количестве разные отруба, а также полуфабрикаты и готовая продукция из ягненка. «А это возможно лишь при промышленном производстве этого вида мяса. А с учетом роста потребления халяльной продукции в стране, баранина — как один из основных видов халяльной продукции — может иметь достаточно большой рынок в России, также высок ее потенциал и как экспортной позиции», — прокомментировал «Агроинвестору» Мамиконян. Кроме того, заметил он, при практически полном отсутствии предложения этого вида мяса, его рентабельность высока. Так, по данным Росстата, в апреле оптовая цена на охлажденную баранину находилась на уровне 267 руб./кг против 227 руб./кг на говядину и 152 руб./кг на свинину. «Когда объем предложения станет расти, цены будут уменьшаться. Однако кто первый придет на этот рынок, сможет заработать большую маржу», — добавил эксперт.



В Тульской области «Мираторг» также реализует проект по созданию еще трех ферм с пастбищным содержанием КРС мясного направления. По словам Дюмина, завершение данного проекта стоимостью 3 млрд руб. намечено на апрель 2020 года. «Ферма в Киреевском районе уже введена в эксплуатацию, в Арсеньевском районе планируется запустить до конца 2019 года, а в Суворовском районе — в апреле 2020 года», — рассказал губернатор региона, добавив, что ранее компания уже ввела в эксплуатацию в регионе десять ферм мясного направления. Кроме того, холдинг прорабатывает документ для начала строительства в Тульской области предприятия по переработке плодоовощной продукции и картофеля стоимостью 1,3 млрд руб. Основной этап реализации начнется в 2020 году. Одновременно с этим ведется строительство мощностей по первичной обработке и хранению овощей и картофеля, сообщил Дюмин.



«Мираторг» основан братьями Александром и Виктором Линниками в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания производит свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, занимается растениеводством, молочным животноводством, мясопереработкой, розничной торговлей, ведет строительство МЭЗа для выпуска растительных масел. По итогам 2018 года «Мираторг» занял второе место в рейтинге крупнейших производителей мяса, составляемом «Агроинвестором» (510,8 тыс. т в убойном весе). Компания является крупнейшим российским агрохолдингом по выручке (125 млрд руб. в 2017-м), в рейтинге Forbes крупнейших частных компаний страны «Мираторг» занимает 72-е место.

