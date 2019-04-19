«Мираторг» нарастил производство мяса в первом квартале

«Мираторг» в первом квартале 2019 года произвел 105,3 тыс. т свинины в живом весе, что на 6% превышает показатель за аналогичный период 2018-го. Как сообщила компания, увеличение производства связано с запуском новых животноводческих площадок и повышением эффективности производства, в том числе с увеличением такого показателя как среднесуточный привес на откорме.



Свинофермы холдинга в Белгородской и Курской областях за три месяца произвели 77,1 тыс. т и 28,2 тыс. т свинины соответственно. Мясоперерабатывающий завод компании за квартал переработал 817 тыс. свиней, производство в каркасном весе составило 79,6 тыс. т.



Производство говядины в январе-марте увеличилось на 40% до 32 тыс. т в живом весе, что компания объясняет «увеличением поголовья и запуском новых животноводческих площадок». Согласно собственным данным, сейчас на 97 фермах в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях содержится свыше 580 тыс. голов скота. В планах «Мираторга» - увеличение стада КРС мясных пород до 1 млн животных в течение нескольких лет.



Выпуск куриной продукции холдинга в первом квартале увеличился на 7% до более 29 тыс. т. Компания продолжит инвестировать в повышение эффективности производства и создание новых мощностей, которые обеспечат рост объема производства и поступление на рынок новых видов продукции, говорится в ее сообщении. Так, ранее «Мираторг» объявил о намерении дополнительно направить 4,6 млрд руб. в расширение комплекса по выращиванию, убою и переработке бройлеров.



Производство полуфабрикатов в первые три месяца года холдинг нарастил на 13% до 13,4 тыс. т. «Увеличение объема производства обусловлено ростом спроса на высококачественные полуфабрикаты как на розничном рынке, так и в сфере общественного питания, — пояснила компания. — По итогам 2019 года «Мираторг Запад» планирует поставить на рынок 60 тыс. т продукции — на 17% больше, чем в 2018 году».



В целом по России в первом квартале производство скота и птицы на убой увеличилось лишь на 0,5% до 3,38 млн т в живом весе. По данным Росстата, основной прирост продолжает обеспечивать свиноводство, увеличившееся во всех хозяйствах на 4,3% до 1,15 млн т, а в сельхозорганизациях — на 6,1%. Около 23% промышленного производства свинины приходится на топ-3 игроков рынка, однако в ближайшие годы она будет расти и достигнет 50%, ранее прогнозировал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. По данным НСС, «Мираторг» является крупнейшим производителем свинины c долей рынка 10,2%. Также холдинг является безоговорочным лидером в производстве говядины от КРС мясных пород, констатирует гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. Однако долю холдинга на рынке он затруднился оценить. «За «Мираторгом» следуют воронежская группа «Заречное» и оренбургская «Оренбив», однако точные данные о себе компании стараются не раскрывать», — отметил Костюк.



«Мираторг» основан братьями Александром и Виктором Линниками в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. По итогам 2018 года «Мираторг» занял второе место среди крупнейших российских производителей мяса, уступая лишь «Черкизово», следует из рейтинга «Агроинвестора». За год холдинг в сумме произвел около 511 тыс. т мяса в убойном весе — на 24 тыс. т больше, чем годом ранее. В новом рейтинге Forbes самых богатых бизнесменов России Александр и Виктор Линники занимают 131-е и 132-е места с состоянием $800 млн каждый. По данным «Infoline-Аналитика», в 2017-м у «Мираторга» была самая большая выручка среди российских агрохолдингов — 125 млрд руб.

