«Мираторг» запустил Центр геномной селекции

«Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины, запустил в подмосковном Домодедово Центр геномной селекции, сообщила компания. Он является резидентом «Сколково» и войдет в топ-5 мировых генетических центров исследования геномов свиней, а также крупного и мелкого рогатого скота. Центр позволит решать сложнейшие задачи по оценке геномов и генотипированию всех видов сельскохозяйственных животных, говорится в релизе холдинга. Операционный бюджет Центра — 4,4 млрд руб., включая 112 млн руб. инвестиций в автоматизированное лабораторное оборудование.



Геномная селекция — метод племенной работы, основанный на изучении ДНК. В сочетании с классическими методами она позволяет точно прогнозировать племенную ценность животного практически сразу после рождения, и улучшать генофонд популяций, фокусируясь на экономически важных признаках. Центр сможет выполнять около 400 тыс. исследований ДНК в год с возможностью удвоения.



Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, участвовавший в церемонии открытия Центра, отметил важность генетического анализа для племенной работы и повышения продуктивности животноводческих предприятий. Обеспечение компаний качественным генетическим материалом будет способствовать импортозамещению в отрасли и укреплению ее экспортного потенциала, а также повысит конкурентоспособность предприятий на мировых рынках, уверен министр.



По словам президента «Миратора» Виктора Линника, развитие АПК дает существенный мультипликативный эффект для роста смежных отраслей экономики, а также развития биохимии, генетики, молекулярной биологии. «Центр будет работать не только на развитие проектов холдинга, но и позволит проводить исследования для широкого круга заказчиков, — уточнил Линник. — В результате отечественное животноводство сможет сократить зависимость от импортного генетического материала, одновременно повысив эффективность племенной работы, и в среднесрочной перспективе существенно нарастить экспорт племенного поголовья». Используя потенциал Центра, «Мираторг» планирует принять участие в подпрограммах Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.



Если Центр действительно будет заниматься расшифровкой геномов, в том числе его услуги будут доступны для других участников рынка, то это действительно очень важный и нужный проект для отрасли, считает гендиректор «Знаменского СГЦ» Елена Климова. При этом, по ее словам, главное — наличие специалистов, способных выполнять такую работу.



«Мираторг» основан братьями Александром и Виктором Линниками в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Он производит свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, занимается растениеводством, молочным животноводством, мясопереработкой, розничной торговлей, ведет строительство МЭЗа для выпуска растительных масел. По итогам 2018 года «Мираторг» занял второе место в рейтинге крупнейших производителей мяса, составляемом «Агроинвестором».



Новость дополняется

