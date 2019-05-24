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Компании
Производство мяса птицы стало восстанавливаться
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
24 мая 2019
Оптовые цены на 16% выше прошлогоднего уровня
В Южном федеральном округе производство птицы на треть ниже уровня 2018 года
Фото: Ю. Эйвазова

Производство мяса птицы в российских сельхозорганизациях начало восстанавливаться после спада в первые месяцы года. Как следует из данных Росстата, если в январе и феврале было зафиксировано сокращение на 3,8% и 3,1% к аналогичным периодам 2018-го, то в марте объемы сравнялись, а в апреле был зафиксирован рост на 1,1%. По итогам января-апреля птицеводческие предприятия выпустили 2 млн т птицы на убой, что на 1,4% меньше, чем годом ранее.

Наиболее значительное сокращение по-прежнему наблюдается в Южном федеральном округе, где падение за первые четыре месяца составило 32%. Такая динамика в первую очередь обусловлена показателями Ростовской области, где производство снизилось более чем в восемь раз: если в январе-апреле 2018-го сельхозорганизации региона выпустили 78,7 тыс. т мяса птицы, то за первые четыре месяца этого года — лишь 9,6 тыс. т. В Ростовской области располагаются предприятия «Белой птицы» и «Евродона», на которых, как заявлял в прошлом месяце губернатор региона Василий Голубев, остановлено производство. В то же время он отмечал, что имеется «стратегическая компания», которая готова заняться созданием на базе активов «экспортного кластера мощностью более 200 тыс. т мяса».

Также небольшое сокращение производства мяса птицы в апреле наблюдалось на Северо-Западе, Урале и на Дальнем Востоке, однако основные макрорегионы-производители — Центр и Поволжье вышли в плюс, комментирует эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. «Так, восстанавливается производство в Курской области, где расположены приобретенные «Черкизово» активы «Белой птицы». И в ближайшее время их присутствие на рынке будет все более ощутимо», — сказала «Агроинвестору» Кудрякова. Как говорится в операционных результатах «Черкизово», производство на мощностях «Белой птицы-Курск» было возобновлено в марте. Согласно Росстату, если в феврале в сельхозорганизациях Курской области было выпущено 2,5 тыс. т птицы, то в марте — 5,8 тыс. т, а в апреле — уже 11,7 тыс. т.

Кроме того, активизация производства наблюдалась в преддверии майских праздников, продолжает Кудрякова. «Перед открытием шашлычного сезона розница брала объемы в надежде на активные продажи, хотя, по информации ритейлеров, эти надежды не оправдались», — отметила она. На фоне ожидания роста продаж цены в апреле стали восстанавливаться после снижения в начале 2019-го и достигли максимальных значений к 30 апреля, когда тушка цыпленка-бройлера в оптовом звене стоила 108-109 руб./кг с НДС. «В мае пока наблюдается отрицательная динамика, но цены все равно остаются выше в годовом выражении на 16%. На 21 мая тушка в среднем продается по 103-105 руб./кг», — указала эксперт ИКАР. С учетом всех этих факторов, согласно ее прогнозу, значительного роста производства, как и его снижения, в ближайшие месяцы не ожидается.

В целом производство скота и птицы на убой в сельхозорганизациях в апреле продолжило расти, увеличившись на 5,2% к апрелю 2018-го. Таким образом, по итогам четырех месяцев 2019-го предприятия нарастили выпуск на 2,1%. В том числе производство КРС увеличилось на 3,2% до 322 тыс. т, овец и коз — на 6,1% до 6,7 тыс. т, а свиней — на 7,5% до 1,4 млн т. Согласно прогнозу Национального союза свиноводов, по итогам года производство свинины в стране повысится на 4-5%, прирост будет продолжаться и в ближайшие годы.

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