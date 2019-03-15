Производство мяса птицы в феврале продолжило падать

В феврале совокупное производство скота и птицы на убой в российских сельхозорганизациях возобновило рост, увеличившись на 1,7%, следует из данных Росстата. После сокращения на 0,3% в январе, по итогам января-февраля выпуск увеличился на 0,7% до 1,8 млн т в живом весе.



В то же время производство мяса птицы продолжает падать второй месяц подряд. В феврале оно уменьшилось еще на 3,1%, таким образом за первые два месяца было произведено 975 тыс. т, что на 3,5% меньше аналогичного периода 2018-го. В том числе в Центральном федеральном округе, на который приходится почти 40% всего промышленного объема, производство птицы за два месяца сократилось на 3,1%, а в Южном федеральном округе — на 35%.



Основным драйвером животноводства продолжает оставаться производство мяса свиней, которое в феврале в сельхозорганизациях выросло на 9,2% до 339 тыс. т. За январь-февраль увеличение составило 7,3%, в том числе 6,8% — в Центре страны, 6,1% — на Северо-Западе и 5,7% — в Поволжье. Производство на убой КРС в сельхозорганизациях также демонстрирует позитивную динамику, которая по итогам января-февраля была равна 2,4% (153 тыс. т). В первую очередь, такую прибавку обеспечил макрорегион-лидер — Центральный федеральный округ, где выпуск мяса КРС увеличился на 13% до 53 тыс. т. Валовой надой молока в российских агропредприятиях в январе-феврале увеличился на 3,1% до 2,6 млн т, а выпуск куриных яиц остался на уровне прошлогоднего показателя в 5,8 млн шт.



Снижение производства птицеводческой продукции в начале года было предсказуемо, ранее говорила «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. По ее словам, сокращение стало следствием низких цен предыдущих лет, на фоне которых предприятия решили не наращивать объемы производства. Кроме того, по мясу птицы сказалась приостановка двух площадок «Белой птицы» в Ростовской и Курской областях, отметила она. Однако Бобылева уверена, что в течение года ситуация выправится и будет обеспечен прирост.



Темпы производства свинины в этом году сохранятся на высоком уровне на фоне выхода на плановые мощности реализуемых в последние годы проектов, ранее отмечал гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Согласно его прогнозу, в 2019 году производство свинины во всех хозяйствах увеличится на 4-5% (150-170 тыс. т в убойном весе), а к 2022-му прирост составит около 900 тыс. т, в том числе производство свинины в сельхозорганизациях увеличится почти на 1,1 млн т к уровню 2017-го, достигнув 4 млн т в убойном весе. В основном такую динамику обеспечат предприятия из топ-20.



В 2018 году производство скота и птицы на убой в России выросло на 2,5% до 14,9 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 3,8% до 11,3 млн т. Производство молока в стране увеличилось на 1,5% до 30,6 млн т, куриных яиц — на 0,1% до 44,9 млрд шт. В соответствии с госпрограммой развития сельского хозяйства, к 2025 году производство продукции животноводства в сопоставимых ценах должно показать рост на 11% к уровню 2017-го.

