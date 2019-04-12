Свиноводство ждет консолидация в ближайшие три-пять лет

В ближайшие три-пять лет в свиноводстве начнется консолидация сектора, в результате которой доля топ-3 игроков должна достигнуть 50%. Такой прогноз дал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев на организованной «Агроинвестором» конференции Russian Meat & Feed Industry. Несмотря на то, что доля топ-20 продолжает увеличиваться и в прошлом году достигла 65% от объема промышленного производства, говорить о том, что рынок начал серьезную концентрацию, еще рано, констатировал он.



«Доля топ-3 сегодня не превышает 23%. У нас еще не консолидация, пока еще наблюдался органический рост. Мы ожидаем, что в следующие три-пять лет начнется действительно настоящая консолидация», — сказал Ковалев. По его словам, это произойдет по двум основным причинам. Первая — более тяжелое финансовое положение производителей, связанное с изменением конъюнктуры рынка. Второй вопрос — это возраст основателей. «Уже прошло время, 15 лет от того момента, как компании начинали свою деятельность, и у кого-то есть свои продолжатели, последователи, а у кого-то нет. Это тоже будет играть определенную роль», — отметил Ковалев. Он добавил, что консолидация будет считаться состоявшейся, когда доля топ-3 приблизится к 50%, «как это происходит во всем мире и в разных отраслях».



По данным Росстата, в прошлом году производство свинины в стране увеличилось на 5,5% до 4,8 млн т. В этом году, по прогнозу НСС, показатель прибавит еще 4-5% или 150-170 тыс. т. «Уже сегодня можно подвести итоги первого квартала, темп [роста] продолжается. За январь-февраль — прирост 7,2%», — сказал Ковалев. Прирост будет продолжаться и в ближайшие годы. При этом импорт, согласно ожиданиям союза, в этом году вырастет на 80-100 тыс. т до 150-170 тыс. т. Экспорт свинины увеличится на 15-20% до 100 тыс. т.



Что касается цен, то на фоне продолжающегося роста производства и ожидаемого увеличения импорта произойдет снижение среднегодовых оптовых цен на свинину в 2019 году. Согласно прогнозу Ковалева, по итогам года цена на свинину уменьшится на 5-10% и будет самой низкой за последние пять лет — около 95 руб./кг с НДС — «с перспективой дальнейшего снижения». «Самую тяжелую ситуацию мы ожидаем по 2020 году, когда выйдут на окончательную мощность все строящиеся сейчас комплексы», — подчеркнул Ковалев.



Согласно прогнозу Минсельхоза, в 2019 году производство свинины увеличится на 4% до 4,99 млн т. Как сообщил начальник отдела кормовых ресурсов департамента животноводства и племенного дела ведомства Данила Макаров, экспорт свинины вырастет в 1,7 раза до 144 тыс. т. «Ожидаемый экспорт свинины к 2024 году составит 274 тыс. т», — добавил Макаров.

