В первом квартале производство птицы упало на 2,1%

В январе-марте 2019 года производство птицы на убой в России сократилось на 2,1% до 1,59 млн т (в живом весе) к аналогичному периоду 2018-го, в том числе в сельхозорганизациях — на 2,2% до 1,51 млн т. Такие данные приводит Росстат. В Центральном федеральном округе, на который пришлось 39% объемов выпуска, снижение составило 2%, а в Южном — почти 28%. Среди регионов-лидеров падения — Ростовская область, где выпуск упал на 82% до 11 тыс. т, и Курская область (11,8 тыс. т, -71%).

Как рассказала на организованной «Агроинвестором» конференции Russian Meat & Feed Industry — 2019 замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова, сейчас Россия уже занимает 4-е место в мире по обеспечению внутреннего потребления мяса птицы — 33,7 кг/чел., при том что среднемировой уровень составляет 16,2 кг/чел. Таким образом, внутренний рынок насыщен, что приводит к «корректировке отдельных производителей». «С 2014 года ценовая ситуация на птицеводческую продукцию была достаточно сложной для птицеводства, так как цены были стабильно низкими при росте стоимости всех ресурсов, которые используются производителями. Это создало довольно серьезные финансовые проблемы для производителей. Отдельные компании сокращали свои объемы, чтобы каким-то образом минимизировать свои затраты», — пояснила Степанова.

Тем не менее по итогам 2019 года Росптицесоюз прогнозирует рост производства мяса птицы на 2,7% до 5,11 млн т (в убойном весе). Импорт сократится на 1,7% до 220 тыс. т, а экспорт увеличится в 1,7 раза до 310 тыс. т. «В 2019 году мяса птицы мы прогнозируем прирост, но этот прирост будет в большей степени ориентирован на экспортные поставки. И в результате баланс всего внутреннего рынка рассматривается нами как выстроенный», — отметила Степанова. Такая ситуация будет наблюдаться и до 2024 года, когда производство мяса птицы, по оценке Росптицесоюза, должно составить 5,55 млн т при внутреннем потреблении 5,14 млн т. «При сложившемся потреблении на внутреннем рынке прирост будет ориентирован на экспорт, а внутреннее потребление на данный момент мы оцениваем как сбалансированное», — добавила Степанова.

В целом производство скота и птицы на убой в стране по итогам первого квартала 2019 года сохраняет небольшую позитивную динамику. Согласно данным Росстата, во всех хозяйствах оно увеличилось на 0,5% до 3,38 млн т. Рост по-прежнему обеспечивает в первую очередь выпуск свиней, который увеличился на 4,3% до 1,15 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 6% до 1,02 млн т. Производство КРС на убой за три месяца составило 554 тыс. т, что на 0,9% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Овец и коз на убой произведено на 0,4% больше (67 тыс. т).

Согласно прогнозу Национального союза свиноводов, в 2019 году выпуск свинины в стране увеличится на 4-5% или на 150-170 тыс. т. Прирост будет продолжаться и в ближайшие годы. Минсельхоз прогнозирует производство свиней в текущем году в 4,99 млн т (в живом весе), что на 4% больше показателя 2018-го. Ожидает агарное ведомство незначительного прироста и по мясу птицы — на 0,6% до 6,71 млн т, рассказал на Russian Meat & Feed Industry начальник отдела кормовых ресурсов департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Данила Макаров. Производство КРС на убой составит 2,83 млн т — на 1% больше 2018-го. В целом производство скота и птицы на убой, согласно прогнозу аграрного ведомства, увеличится на 2% или 276 тыс. т, до 15,2 млн т. В госпрограмме развития сельского хозяйства указан целевой показатель на этот год в 15,11 млн т.