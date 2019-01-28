Пожар уничтожил 10 тысяч кур в подмосковном генофондном хозяйстве

На предприятии «Генофонд» в Сергиево-Посадском районе Подмосковья произошел пожар. По информации ГУ МЧС по Московской области, сообщение о возгорании в строении для разведения домашней птицы поступило в субботу вечером. «По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение кровли на площади 3 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.



Пожар был ликвидирован в течение трех часов. В результате погибло 10 тыс. голов птицы. «Утилизация кур будет происходить на территории ООО «Генофонд» в специально оборудованном месте», — уточняется в сообщении ГУ МЧС. В «Генофонде» на письменный запрос «Агроинвестора» не ответили, телефоны, указанные на сайте компании, в понедельник не отвечали. Источник, близкий к руководству Росптицесоюза, назвал нанесенный ущерб незначительным.



ООО «Генофонд» — предприятие, где находятся коллекционные стада кур, цесарок и перепелов разных пород. Согласно собственным данным, коллекция предприятия насчитывает 70 пород кур, которые находятся на групповом содержании. «Генофонд» также сохраняет шесть породных групп цесарок и шесть пород перепелов яичного типа. Генофондная коллекция используется при создании высокопродуктивных кроссов птицы. «Генофонд» является уникальным хозяйством по сохранению и разведению кур, перепелов, цесарок редких пород, отмечал в октябре министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Предприятие входит в структуру Всероссийского НИИ птицеводства и включено в государственный племенной регистр Минсельхоза.



Птицу чистой линии сложнее и дороже восстановить, отмечает исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Тем не менее пожар на одном птичнике не является фактором остановки всего предприятия, оценивает он. «Птица чистых линий дорогая с точки зрения воспроизводства, однако выгоревший корпус — не самое страшное, что может произойти. Это не эпидемия, когда нужно уничтожать все поголовье», — добавил Корнеев. В 2017 году на племенном птицезаводе «Смена» в Сергиево-Посадском районе был выявлен грипп птиц, в результате все промышленное стадо предприятия в 218 тыс. птиц было уничтожено. Тогда под угрозой оказались и ООО «Генофонд», СГЦ «Загорское» и др., однако эпизоотию удалось остановить.

