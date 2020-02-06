Экспортные цены на пшеницу снижаются

По данным Refinitiv Agriculture на 5 февраля, средняя цена пшеницы с протеином 12,5% (FOB Новороссийск) составила $224/т, снизившись за два дня на $3/т. При этом в конце января цены были на максимуме с февраля прошлого года и достигали $232,5/т. Цены закупки в портах плавно уменьшаются примерно на 100-200 руб./т в неделю из-за падения мировых цен и волатильности рубля, цена FOB за последние две недели снизилась на $5-7/т, подтвердил «Агроинвестору» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Вероятно, цены будут и дальше снижаться из-за активной конкуренции с другими странами-экспортерами», — предполагает он.

С 1 по 24 января экспортные котировки на причерноморскую мукомольную пшеницу выросли на $14/т после чего началась коррекция. Тем не менее, сейчас цена выше декабрьских котировок на $6/т, добавляет руководитель управления моделирования и прогнозирования «Центра Агроаналитики» Рудольф Булавин. «На последнем египетском тендере российская пшеница не попала в число победителей. Лучшее предложение оказалось на $2,75/т дороже французской пшеницы. Это может быть сигналом как минимум к стабилизации экспортных цен на российскую пшеницу в краткосрочной перспективе, — рассказывает он. — В целом в феврале сложно ожидать заметного роста мировых цен. При этом весной цены на мировом рынке, по нашим оценкам, будут укрепляться из-за снижения запасов у основных стран-конкурентов (США, Украина, ЕС, Аргентина) на фоне высоких темпов экспорта».

В январе отмечался рост цен и на мировом, и на российском рынке, однако если французская мукомольная пшеница подорожала на 0,5%, а котировки на Чикагской бирже выросли на 0,8%, то стоимость экспортных контрактов российской пшеницы за этот период увеличилась на 4,5%, сравнивает директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. На внутреннем рынке цены на мукомольную пшеницу поднялись на 8,6%, добавляет она. «В январе стоимость российских экспортных контрактов была на 6% выше заключенных на MATIF. Когда наша цена становится выше, чем предложение на французской бирже, спрос на российскую пшеницу падает, — комментирует она. — Поддержать спрос может сокращение экспортного потенциала пшеницы из Франции в оставшиеся месяцы 2019/20 сельхозгода». Однако, согласно расчетам аналитического центра «Русагротранса», прогнозируемый остаток пшеницы, которую до конца сезона могут вывезти ЕС, США и Украина, всего на 0,7 млн т меньше, чем годом ранее, и составляет 25,2 млн т.

Сейчас сохраняется тенденция снижения экспорта пшеницы из России, что, в первую очередь, связано с неконкурентоспособным уровнем цен, продолжает Тюрина. По итогам января было отгружено 1,6 млн т, что на 39% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В стоимостном выражении поставки сократились на 39% до $363 млн, приводит данные она. По предварительным данным аналитического центра «Русагротранса», в январе было экспортировано 2,25 млн т зерна против 3,32 млн т годом ранее, в том числе 1,68 млн т пшеницы. В феврале за рубеж может быть поставлено 2,4-2,5 млн т (2,72 млн т в феврале 2019-го), в том числе 1,7-1,75 млн т пшеницы. В феврале прошлого года отгрузки агрокультуры составили 2,15 млн т.

«По нашей оценке, за февраль-июнь из России осталось экспортировать около 13,2 млн т пшеницы, чтобы достигнуть прогнозируемого нами показателя в текущем сезоне — 35 млн т. То есть, за оставшиеся месяцы сезона мы должны ежемесячно поставлять на мировой рынок около 2,5 млн т», — подсчитывает Тюрина. Если вести отгрузки такими темпами не получится, то у нас будут достаточно высокие переходящие запасы, а это значит, что в следующем сезоне цены на пшеницу могут серьезно упасть, предупреждает она. В том числе это связано с потенциально высоким урожаем в этом году, поскольку площади под озимой пшеницей увеличились, и прогнозы урожайности пока благоприятные.

Сейчас привлекательность экспорта ниже, чем в три предыдущих года на фоне роста внутренних цен. Однако, если рубль не ослабнет, это создает перспективы для их уменьшения, говорит Булавин. «По нашим оценкам, укрепление внутренних цен на пшеницу продлится еще 10-15 дней, после чего вероятно изменение тенденции на их снижение», — предполагает эксперт. При этом ослаблению рубля и росту внутренних цен в европейской части России в феврале может способствовать уменьшение мировых цен на нефть на фоне распространения коронавируса, добавляет он.

Сама по себе ситуация с коронавирусом напрямую не влияет на поставки за рубеж российского зерна, поскольку наши экспортеры не вывозят зерно в Китай через порты АЧБ, а сухопутные поставки туда незначительны, уточняет Зернин. Он также добавляет, что недавно возобновились отгрузки российской пшеницы во Вьетнам, однако погрузка проходит под полным контролем вьетнамской стороны для соблюдения фитосанитарных требований. «Также мы ожидаем отгрузок в Марокко, поскольку королевство приняло решение об отмене таможенной пошлины на пшеницу мягких сортов на ближайшие три месяца», — говорит он.

Фактором неопределенности динамики цен также является тактика и стратегия закупок зерна потребителями и продажи сельхозпроизводителями, считает Булавин. «Улучшение финансового состояния производителей зерна не стимулирует их к массовой продаже. В июле-декабре хозяйства продали зерна на рекордную для этих месяцев сумму — 452,2 млрд руб. (+10,7% к прошлому году)», — подчеркивает он.

По прогнозу «Центра Агроаналитики», в целом по сезону можно ожидать небольшого снижения экспорта пшеницы до 32,8-33,8 млн т (35,2 млн т в прошлом сельхозгоду), однако Россия все равно останется мировым лидером по ее отгрузкам, подчеркивает Булавин. Аналитический центр «СовЭкон» ранее понизил прогноз экспорта зерна в 2019/20 маркетинговом году на 1,3 млн т до 41,5 млн т. В том числе прогноз вывоза пшеницы уменьшен на 900 тыс. т до 32,2 млн т. По прогнозу Минсельхоза, в этом сезоне экспорт зерна может составить 45 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы. Ранее ведомство сообщило, что во второй половине сезона может ограничить экспорт, введя квоту на отгрузки на уровне 20 млн т.