Экспортные цены на пшеницу достигли максимума с февраля прошлого года

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% достигли $231/т (FOB глубоководные порты), что стало максимальным уровнем с февраля прошлого года, следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». По информации Международного совета по зерну, к 23 января цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% составляла $231/т (FOB Новороссийск), увеличившись за неделю на $6/т. К 27 января пшеница с такими же условиями поставки подорожала в среднем до $232,5/, сообщает Refinitiv Agriculture. Позитивная динамика была связана как с ростом цен внутри страны, так и укреплением на мировых биржах, поясняет «СовЭкон».

Последние несколько недель цены в портах были относительно стабильными, но на прошлой неделе большинство покупателей начали активно повышать стоимость. В результате, согласно публичным данным трейдеров, пшеница в среднем подорожала с 12,9-13,4 тыс. руб./т до 13,5-13,7 тыс. руб./т (CPT), говорится в сообщении «СовЭкона». На внутреннем рынке, по информации центра, пшеница 3-го класса выросла в цене на 375 руб. до 12175 руб./т, 4-го — на 500 руб. до аналогичного уровня, 5-го — на 275 руб. до 10900 руб./т (средняя цена EXW, Европейская часть России, без НДС).

По прогнозу «СовЭкона», на этой неделе рублевые цены дополнительно поддержит ослабление национальной валюты, а вот динамика экспортных цен в ближайшее время как минимум замедлится. Дорогая российская пшеница теряет конкурентоспособность на мировом рынке, а тренд повышения биржевых цен в Париже и в Чикаго сменился их снижением, отмечают аналитики центра.

Одним из факторов давления на товарные рынки стало распространение коронавируса, что в том числе связано с риском замедления китайской и мировой экономики. Мартовские котировки мягкой пшеницы SRW в Чикаго на 27 января составили $210,26/т (минус $0,46/т); стоимость твердой пшеницы HRS в Миннеаполисе снизилась на $0,09/т до $201,08/т; в Канзас-Сити твердая пшеница HRW подорожала на $0,18/т до $178,75/т. Котировки мягкой пшеницы на бирже MATIF 27 января опустились до двухнедельного минимума, составив 194,25 евро за тонну ($214,03/т), сообщает агентство «Зерно Он-Лайн». Кроме коронавируса на настроение трейдеров влияют забастовки докеров, нарушившие ритмичность поставок французского зерна на экспорт.

На прошлой неделе руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский говорил «Интерфаксу», что мировой рынок растет под влиянием проблем с отгрузкой французской пшеницы из-за забастовки железнодорожников, закупок на тендерах Туниса и Алжира более 0,5 млн т пшеницы, объявления Пакистана о необходимости импорта 300 тыс. т пшеницы без пошлины (ранее она составляла 60%). Также сказывается снижение темпов экспорта зерна из России. По данным ФТС, с начала сезона по 23 января за рубеж было поставлено 26,1 млн т зерна (без учета отгрузок в страны ЕАЭС за декабрь и январь). Год назад экспорт составлял 30,9 млн т.

«СовЭкон» понизил прогноз экспорта зерна в 2019/20 маркетинговом году на 1,3 млн т до 41,5 млн т. В том числе прогноз вывоза пшеницы уменьшен на 900 тыс. т до 32,2 млн т. В этом сезоне в целом будет сложно достичь прошлогодних показателей экспорта, ранее говорил «Агроинвестору» Павенский, объясняя это тем, что на отгрузки существенно влияет не только конкуренция с другими странами, но и значительный внутренний спрос. По оценке эксперта, во второй половине сезона за рубеж может быть поставлено 15 млн т зерна. В том числе в январе может быть вывезено 2,25 млн т, в том числе 1,7-1,8 млн т пшеницы. В декабре было экспортировано 3,62 млн т зерна, включая 2,83 млн т пшеницы, уточнял он «Интерфаксу».

По прогнозу Минсельхоза, в этом сезоне экспорт зерна может составить 45 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы против 43,3 млн т (35,2 млн т пшеницы) в прошлом сельхозгоду. Ранее ведомство сообщило, что во второй половине сезона может ограничить экспорт, введя квоту на отгрузки на уровне 20 млн т.