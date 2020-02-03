Экспорт зерна через малые порты Азово-Черноморского бассейна вырос на 24%

По данным аналитического центра «Русагротранса», в первой половине сезона-2019/20 больше всего зерна на экспорт было отправлено через порты Новороссийска — 7,8 млн т. Однако по сравнению с показателем за шесть месяцев 2018/19 сельхозгода объем перевалки уменьшился на 14% (с 9,15 млн т). «Такое снижение в целом соответствует общему сокращению вывоза зерна из России за этот период», — прокомментировал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. За июль-декабрь 2019/20-го за рубеж поставлено 24,7 млн т зерна против 28,8 млн т годом ранее.

В то же время среди особенностей сезона-2019/20 эксперт отмечает сокращение объемов рейдовой перевалки в порту Кавказ на 31% до 6,3 млн т, и экспорта через Тамань — на 26% до 1,5 млн т. Поставки через Туапсе приросли на 37% до почти 1,1 млн т. А в малых портах Азово-Черноморского бассейна за счет поставок в Турцию — на 24% до 4,1 млн т. Увеличение объемов перевалки наблюдалось также в портах Каспия благодаря отгрузкам на Иран — +27% до 1,4 млн т. «Втрое — с 0,3 млн т до 1 млн т — выросли отгрузки в Азербайджан и далее на фоне сокращения вывоза в эту страну из Казахстана, где урожай зерна был рекордно низким с 2012 года, и объемы экспорта республики упали», — поясняет Павенский.

Экспортные отгрузки в портах Балтийского моря в июле-декабре уменьшились на 64% к прошлому сезону — с 2,1 млн т до 0,75 млн т. По словам эксперта, причина падения — крайне высокая конкуренция со стороны стран Прибалтики, Германии и Польши, которые резко увеличили вывоз из этого региона. При этом часть потока зерна из центрально-черноземных регионов России переориентировалась на южные порты.

Увеличению объемов отгрузок на «малой воде» способствовала сложившаяся в этом сезоне конъюнктура, комментирует гендиректор компании «АгроЛенд» (занимается экспортом зерна) Алексей Чемеричко. «Старт продаж в июле — августе был хорошим, а затем началась какая-то чехарда с ценами, и с осени мы свернули отгрузки на „глубокой воде“, так как высокие внутренние цены не позволяли получить на экспортных операциях, проводимых через эти порты, хоть какой-то доход, — рассказывает он. — Стали работать через Темрюк, там хоть какая-то экономика считалась».

На конъюнктуру, в свою очередь, оказывала влияние агрессивная ценовая политика крупных экспортеров, добавляет Чемеричко. Текущий сезон он называет переломным, с новыми правилами игры. «Мы, конечно, будем стараться подстраиваться под них, но в восстановление работы через глубоководные терминалы из-за возросшей там конкуренции я не верю», — говорит он. На «малую воду», по его словам, ушли многие из средних и малых экспортеров.

Продолжение темы — в февральском номере «Агроинвестора».