Минсельхоз: квота на экспорт зерна будет меняться каждый сезон

Минсельхоз планирует каждый сезон определять квоту возможного экспорта зерна, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут. «Мы пока предлагаем 20 млн т [на январь-июнь 2020 года]. На следующий сезон, когда мы будем понимать, какой будет урожай, соответственно, мы заново будем считать баланс и будем делать это каждый сезон», — цитирует ее агентство. Допустимо возможный объем экспорта зерна будет определяться на основании баланса внутреннего потребления и переходящих остатков.

Минсельхоз считает, что такой ограничительный механизм нужен рынку, поскольку он сам себя не отрегулирует. «Если у кого-то из стран будет меньше урожай, а у нас будет хороший урожай, у нас все вывезут, и нам нечего будет есть, — считает Лут. — То, что у нас курс на экспорт — это очень хорошо, но мы точно не должны оставить свой рынок без зерна. Это первая задача, которая у нас есть». В декабре в интервью «Коммерсанту» глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев тоже говорил, что, поскольку мы живем в рыночной экономике, «при определенной конъюнктуре наши уважаемые экспортеры могут захотеть вывезти все». Ведомство не может на это пойти, поэтому разрабатывает инструмент для ограничения поставок, рассказывал тогда министр.

Однако Лут признает, что в этом сезоне ограничение экспорта может и не пригодиться: зерна достаточно, и, судя по темпам отгрузок, до конца сезона может быть вывезено как раз 20 млн т, как и предусмотрено квотой. «Это нормально, мы будем стимулировать [экспортеров] к тому, чтобы вывезли [такой объем]», — добавила она. В первой половине сезона-2019/20, по данным агроведомства, экспорт зерна составил 25 млн т.

Накануне в Минсельхозе прошло совещание, посвященное вопросам соблюдения требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки. «Зерно для Российской Федерации является одной из наиболее важных составляющих продовольственной безопасности. Согласно Доктрине, самообеспеченность России зерном должна составлять не менее 95%. Мы эту цель, конечно, выполняем. По предварительной оценке, в 2019 году самообеспеченность зерном составляет 154,4%, что позволяет нам работать на внешний рынок», — отметила в ходе совещания Лут (цитата по сайту агроведомства).

Отраслевые аналитики и участники рынка не раз отмечали, что государству не следует активно вмешиваться в экспорт зерна — рынок сам себя отрегулирует. Чем больше объем поставок за рубеж, тем выше цена на внутреннем рынке, что делает экспорт менее привлекательным, в итоге рынок самостоятельно приходит к балансу. Правда, например, в августе 2018 года животноводы просили Минсельхоз ограничить поставки за рубеж, опасаясь нехватки зерна и роста его стоимости. В феврале прошлого года экспортеры уже жаловались на негласное ограничение вывоза. Чиновники видели риски того, что трейдеры вывезут слишком много, при том, что урожай в 2018 году оказался меньше, чем в рекордном 2017-м (113,2 млн т против 135,5 млн т), что, однако было достаточным для обеспечения внутреннего рынка, тем более с учетом переходящих запасов. Из-за этого, как писали «Ведомости», Россельхознадзор стал тщательнее проверять зерно, увеличились сроки оформления фитосанитарных документов. «Коммерсантъ» тогда же сообщал о неформальных просьбах Минсельхоза к экспортерам замедлить отгрузки зерна во второй половине сезона, чтобы поставки не превысили его прогноз по вывозу 42 млн т в сезоне-2018/19. Ведомства тогда не подтверждали информацию о негласном ограничении экспорта. Поставки зерна за рубеж в прошлом сезоне составили 43,3 млн т.

О том, что Минсельхоза начал подготовку проекта постановления правительства о введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых агрокультур из страны в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, стало известно 13 января. Позже министерство уточнило, что потенциал экспорта в сезоне-2019/20 оценивается на уровне 45 млн т, в июле-декабре за рубеж было поставлено около 25 млн т, то есть во второй половине сельхозгода без угрозы для внутреннего рынка может быть вывезено 20 млн т, которые предлагается нормативно зафиксировать в виде нетарифной квоты.

«Механизм станет ориентиром для всех участников рынка, и одновременно будет играть роль ограничителя, чтобы соблюдались интересы внутренней безопасности страны, — пояснял советник министра сельского хозяйства Юрий Косован в письменном ответе на запрос «Агроинвестора». — При этом применение такого механизма должно быть максимально понятным и прозрачным для отрасли, и не должно создавать искусственных преференций или ограничений для отдельных участников [рынка]». В ходе Гайдаровского форума директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов рассказал, что в дальнейшем могут квотироваться поставки отдельных агрокультур, в том числе при этом может учитываться их качество.

Замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе говорил, что ведомство еще не получило предложений Минсельхоза по ограничению вывоза зерна. Он также напомнил, что сначала предложения рассматривает рабочая экспертная группа, затем решение принимает подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. При этом, согласно правилам ВТО, временные ограничения на экспорт разрешается вводить в связи с критической нехваткой продукции на рынке.

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут уверен, что такой ситуации, когда внутреннее потребление зерна не обеспечивается собственным производством, у нас не будет ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Ранее союз направил в Минэкономразвития письмо, в котором предупредил, что ограничение экспорта зерна в первую очередь ударит по сельхозпроизводителям, неизбежно снизит эффективность мер господдержки и инвестиционную привлекательность отрасли, а значит — поставит под угрозу выполнение планов по расширению производства и экспорта зерна. Также союз обратил внимание, что поскольку предполагается ограничить поставки зерна только за пределы ЕАЭС, не исключено, что страны экономического союза могут заниматься реэкспортом российского зерна. Кроме того, квотирование экспорта может негативно повлиять на имидж России среди потенциальных импортеров, что скажется как на спросе, так и на ценах.