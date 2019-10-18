Минэкономразвития хочет приватизировать 25% ОЗК

Минэкономразвития планирует включить снижение госдоли в «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) до 25% плюс одна акция в план приватизации на 2020-2022 годы, сообщила «Интерфаксу» замглавы министерства Оксана Тарасенко, курирующая в ведомстве тему приватизации. Сейчас государству принадлежит 50% плюс одна акция. «ОЗК мы планируем включить в проект программы приватизации на 2020-2022 годы в соответствии с предложениями Минфина России. Мы хотим предложить уменьшение федерального пакета до 25% плюс одна акция», — рассказала Тарасенко.



В то же время она уточнила, что это не означает, что решение о приватизации будет принято. Так, по словам замминистра, предложение о продаже госдоли в ОЗК не поддерживает Минсельхоз. «Поэтому с учетом предложений ВТБ (второй после государства акционер ОЗК с долей 50% минус одна акция) мы сейчас подготовили таблицу разногласий. Решение по вопросу будет приниматься уже на площадке правительства», — пояснила Тарасенко. Основным моментом, затрудняющим приватизацию, является то, что ОЗК — единственный государственный агент по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна, и находится в перечне стратегических организаций, добавила Тарасенко. «Агроинвестор» отправил запрос в Минсельхоз.



О том, что ОЗК может быть включена в программу приватизации в 2020—2022 годах, говорилось в материалах проекта федерального бюджета, внесенного в конце сентября в Госдуму. Но отмечалось, что правительственного решения на этот счет не принято, поэтому поступление средств от продажи акций в бюджет не заложено. ОЗК была включена в план приватизации и в 2017—2019 годах, однако этого так и не произошло. Летом этого года глава ВТБ Андрей Костин обратился к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором в том числе просил провести приватизацию ОЗК. По его мнению, целесообразно продать 25% акций, при этом сохранив за государством блокирующий пакет, что позволит вывести компанию на новый уровень развития. В сентябре Костин подтверждал, что ВТБ считает необходимой приватизацию ОЗК и хочет принять участие в ней. 1 октября представитель Минсельхоза сообщил ТАСС, что ведомство по-прежнему считает приватизацию компании преждевременной.



Преждевременной считает приватизацию и гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По его словам, продажу госпакета ОЗК госбанку ВТБ сложно было бы назвать приватизацией, к тому же сначала следует посмотреть, как ВТБ будет распоряжаться теми зерновыми активами, которые у него уже есть. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов также ранее говорил, что ничего плохого в приватизации ОЗК нет, но лишь при условии максимальной конкуренции и прозрачности в ходе конкурса. «Главной задачей при проведении приватизации должна стать конкуренция, при которой в приватизации могли бы участвовать все компании, которым может быть интересен актив», — подчеркивал Сизов. Инвестиционный менеджер «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин оценивал стоимость нынешнего госпакета в ОЗК в сумму не менее 15 млрд руб.



ОЗК создана указом президента в 2009 году на базе Агентства по регулированию продовольственного рынка. Компания владеет 17 элеваторами и хлебоприемными предприятиями общей емкостью хранения 2,1 млн т, восемью перерабатывающими предприятиями, двумя портовыми элеваторами на 4,9 млн т. ОЗК также контролирует 51% акций «Новороссийского комбината хлебопродуктов и с 2002 года является государственным агентом по проведению зерновых интервенций. В декабре 2018-го компания была выбрана госагентом на новый — двухлетний — срок. Согласно данным Минсельхоза, по состоянию на 11 октября в интервенционном фонде находилось 2 млн т зерна на сумму 20 млрд руб.

