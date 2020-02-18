Роста экспортных цен на пшеницу ждать не стоит

По данным Refinitiv Agriculture на 17 февраля, пшеница с протеинов 12,5% подешевела на $0,5/т относительно прошлой недели, до $219/т (FOB Новороссийск). На прошлой неделе экспортные цены на пшеницу продолжили падение, в глубоководных портах котировки снизились на $6 до $220/т (FOB), сообщает аналитический центр «СовЭкон».



Директор «СовЭкона» Андрей Сизов отмечает, что такая динамика связана с падением мировых цен: повышательный тренд, который наблюдался в январе, во второй его половине был сломлен. При этом цены на бирже Чикаго продолжают снижаться, тогда как на французской бирже пока стабильны из-за слабого евро и большого объема экспортных продаж. Так, пшеница SRW на Чикагской бирже за неделю опустилась примерно на 3% до $199,5 за тонну, французская пшеница была в целом стабильна, закончив неделю на уровне $210 за тонну (+0,4%).



По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), форварды на новый урожай российской пшеницы с поставками в июле-августе в последние недели дешевели и сейчас котируются уже ниже $200 за тонну на условиях FOB Новороссийск, что почти на 1,3 тыс. руб./т меньше цен марта-апреля прошлого года.



«Сейчас рынок переживает достаточно острый момент, особенно с учетом того, что цены на пшеницу с августа прошлого года до недавнего времени поступательно росли. Сельхозпроизводители долгое время придерживали запасы, ожидая еще большего удорожания. Однако, достигнув определенного пика, цены начали снижаться», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



По мнению руководителя аналитического центра «Русагротранс» Игоря Павенского, основной фактор падения цен — это предложение европейской пшеницы по существенно более низким ценам, чем из России. «Если цена предложения из России на продовольственную пшеницу составляет $221-222 за тонну, то французская или румынская пшеница предлагается по $216 — 219 за тонну», — поясняет он. На цены давят перспективы хорошего урожая в причерноморском регионе на фоне улучшения ситуации с влагозапасами в последнее время, считает эксперт.



Сизов подчеркивает, что падение экспортных цен слабо отражается на внутренних — пока за последние две недели они уменьшились лишь на 100-200 руб./т, тогда как экспортные — на $10-15/т. «И в силу того, что запасы зерна в России низкие, резкого падения внутреннего рынка мы пока не ожидаем», — прогнозирует он.



Руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов добавляет, что сейчас на зерновом рынке наблюдается традиционное противостояние покупателей и продавцов. Сельхозпроизводители лишь в отдельных случаях принимают новые уровни цен, озвучиваемые экспортерами. «Аргументами против снижения аграрии считают запасы пшеницы, которые хоть и выше прошлогодних, но ниже уровней предыдущих сезонов. Также сказывается низкий уровень запаса влаги в почве, что может негативно отразиться на весенней вегетации озимой пшеницы, недостаточное обеспечение сырьем местной переработки, высокая волатильность на рынках, в том числе, валютных, из-за чего некоторые аграрии предпочитают хранить товар, а не рубли», — перечисляет он.



При этом Суханов подчеркивает, что падение цен наблюдается далеко не во всех регионах. Например, в Сибири и на Урале этого не происходит. «Напротив, в регионах, где с 23 февраля заработает механизм субсидирования перевозок зерна по железной дороге, а это более 2 млн т из восьми регионов, в последние недели наблюдался ценовой подъем на 1-1,5 тыс. руб./т до уровня экспортного паритета с учетом льготного железнодорожного тарифа», — рассказывает он. Снижение цен, которое наблюдается главным образом на Юге и Северном Кавказе, и в меньшей степени в Центре и Поволжье, связано с падением мировых цен и низкими темпами экспорта в последние три месяца. «В результате от месяца к месяцу, начиная с декабря, в этих регионах мы видим планомерный рост официальных запасов зерна вообще и пшеницы в частности по отношению к показателям прошлого года», — отмечает Суханов.



По мнению Петриченко, фундаментальные факторы рынка — баланс спроса и предложения, а также прогнозируемые мировые запасы зерна на конец сезона, которые по пшенице и особенно кукурузе, снижаются, — таковы, что рост цен мог бы продолжиться. Особенно явно три года подряд падают запасы пшеницы у основных стран-экспортеров. «Однако с учетом того, что в декабре-январе пшеница дорожала слишком быстро, то, что происходит сейчас, напоминает прерванный рост в основном из-за фактора коронавируса, который подкосил все товарные рынки», — добавляет эксперт. Сейчас, отмечает он, наблюдается определенное восстановление цен на нефть, и аналитики этого рынка считают, что действие коронавируса будет кратковременным и ограничится масштабами Китая, а не всей мировой экономики. «Теперь будем наблюдать, повторят ли другие товарные площадками историю с нефтью», — рассуждает эксперт.



Сизов полагает, что снижение экспортных цен на пшеницу может продолжаться, хотя и медленнее, и возможно, более высоких экспортных цен мы в этом сезоне уже не увидим. «Скорее всего, снижению способствуют и значительные объемы длинных контрактов спекулятивных фондов пшеницы, которые сейчас начали сокращаться», — добавляет он. Правда, эксперт не исключает вероятность серьезного отскока цен, которая, по его словам, есть всегда — например, если предположить, что резко ударят и долго продлятся морозы, поставив под угрозу новый урожай озимых, цены на пшеницу могут взлететь. Тем не менее, пока такой сценарий кажется слабо вероятным, считает он.



«Если не вмешается погодный фактор, и мы не увидим, что со значительной частью посевов озимой пшеницы в результате зимовки у основных стран-производителей случилось нечто ужасное, а вероятность такого события пока оценивается достаточно низко, нас ожидает дальнейшее снижение цен», — соглашается Суханов. Он полагает, что в теории в этом сезоне цены на пшеницу 4 класса на условиях франко-склад продавца с НДС на Юге могут уменьшиться примерно до 10,5 тыс. руб./т. «Разумеется, все очень условно, так как нельзя не принимать во внимание потребности локальных покупателей пшеницы в регионах и погодный фактор», — подчеркивает эксперт.



Павенский полагает, что, безусловно, могут еще возникнуть погодные риски, которые будут способствовать небольшому росту цен. Так, например, во Франции состояние озимых существенно хуже, чем, год назад. «В то же время общий тренд на снижение уже наметился, и по мере приближения нового урожая цена будет падать», — прогнозирует он.

