Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
73.853
eur
84.21
moex
2719.51
brent
36.75
пшеница
509.6
сахар
13.02
Рынки
Зерно из страны будет вывозиться по квоте
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
3 марта 2020
Минсельхоз планирует каждый сезон определять квоту возможного экспорта зерна, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут «Интерфаксу»
журнал «Агроинвестор»
март 2020
Фото: М. Стулов

«Мы пока предлагаем 20 млн т [на январь — июнь 2020 года]. На следующий сезон, когда мы будем понимать, какой будет урожай, соответственно, мы заново будем считать баланс и будем делать это каждый сезон», — прокомментировала она. Допустимо возможный объем экспорта зерна будет определяться на основании баланса внутреннего потребления и переходящих остатков.

Агроведомство считает, что такой ограничительный механизм нужен рынку, поскольку он сам себя не отрегулирует. Внутренний рынок не должен оставаться без зерна даже при выгодной ценовой конъюнктуре за его пределами. Однако замминистра признает, что в этом сезоне ограничение экспорта может и не пригодиться: зерна достаточно, и, судя по темпам отгрузок, до конца сезона может быть вывезено как раз 20 млн т, как и предусмотрено квотой. Тогда, по словам Лут, экспортеров будут стимулировать к вывозу. В первой половине сезона-2019/20, по данным агроведомства, вывоз зерна составил 25 млн т.

«Механизм станет ориентиром для всех участников рынка и одновременно будет играть роль ограничителя, чтобы соблюдались интересы внутренней безопасности страны, — пояснил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован. — При этом применение такого механизма должно быть максимально понятным и прозрачным для отрасли и не должно создавать искусственных преференций или ограничений для отдельных участников [рынка]». В дальнейшем не исключается квотирование поставок и других агрокультур.

Показать еще
Статьи по теме
Безопасность обеспечат по-новому. Может ли способствовать развитию АПК новая доктрина продовольственной безопасности
Когда свинина поедет в Китай. Потенциал экспорта в КНР оценивается в 350 тысяч тонн
Мусорные баги. Вопрос утилизации упаковки обостряется
Код доступа на прилавок. Чего ждать пищепрому от внедрения цифровой маркировки
Молоко подтолкнули к качеству. Как развивался молочный рынок в 2019 году

Читайте такжеNew Holland FR. Отзывы сельхозпроизводителей о кормоуборочных комбайнах этой серииПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN

Рекомендации
Рекомендации
Журнал
"Агроинвестор" №2, февраль 2020
Журнал
"Агротехника и технологии" №1, январь-февраль 2020
«Агротехника и технологии»
Непривлекательное село. Строительство жилья в сельской местности не спасёт деревни от вымирания
«Агротехника и технологии»
Теневые проблемы села. Рост АПК оттягивает внимание от насущных проблем сельских территорий
«Агроинвестор»
Когда свинина поедет в Китай. Потенциал экспорта в КНР оценивается в 350 тысяч тонн
«Агроинвестор»
Мусорные баги. Вопрос утилизации упаковки обостряется
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией