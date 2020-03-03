Зерно из страны будет вывозиться по квоте

«Мы пока предлагаем 20 млн т [на январь — июнь 2020 года]. На следующий сезон, когда мы будем понимать, какой будет урожай, соответственно, мы заново будем считать баланс и будем делать это каждый сезон», — прокомментировала она. Допустимо возможный объем экспорта зерна будет определяться на основании баланса внутреннего потребления и переходящих остатков.



Агроведомство считает, что такой ограничительный механизм нужен рынку, поскольку он сам себя не отрегулирует. Внутренний рынок не должен оставаться без зерна даже при выгодной ценовой конъюнктуре за его пределами. Однако замминистра признает, что в этом сезоне ограничение экспорта может и не пригодиться: зерна достаточно, и, судя по темпам отгрузок, до конца сезона может быть вывезено как раз 20 млн т, как и предусмотрено квотой. Тогда, по словам Лут, экспортеров будут стимулировать к вывозу. В первой половине сезона-2019/20, по данным агроведомства, вывоз зерна составил 25 млн т.



«Механизм станет ориентиром для всех участников рынка и одновременно будет играть роль ограничителя, чтобы соблюдались интересы внутренней безопасности страны, — пояснил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован. — При этом применение такого механизма должно быть максимально понятным и прозрачным для отрасли и не должно создавать искусственных преференций или ограничений для отдельных участников [рынка]». В дальнейшем не исключается квотирование поставок и других агрокультур.

