Правительство не планирует вводить пошлину на экспорт пшеницы

Правительство не обсуждает введение экспортной пошлины на пшеницу из-за ослабления курса рубля, сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщает ТАСС. «Российская газета» пишет, что предположения о возможном вмешательстве государства в зерновой рынок на фоне ослабления рубля накануне высказывали отраслевые аналитики. По их мнению, снижение курса подтолкнет экспортеров к более активным поставкам за рубеж.



В последний раз, когда государство вводило пошлину, впоследствии Минсельхоз говорил о том, что это было не лучшим решением, и в будущем использовать эту меру ведомство не планирует, рассказал «Агроинвестору» замгендиректора компании «АгроЛэнд» Борис Товалев. «Ничего сверхъестественного сейчас не происходит. Да, курс рубля ослаб, но девальвации вдвое не произошло. А вариант того, что за оставшиеся месяцы сезона из страны вывезут все зерно — это логистически невозможно. Поэтому введение каких-либо ограничений несоразмерно ситуации», — считает он.



Сельхозпроизводители пока не начали активизировать свои продажи, продолжает Товалев. По его словам, нынешняя ситуация не стандартная, и рынок заготовки зерновых должен сбалансироваться. «Ожидания у всех разные: кто-то считает, что ослабление рубля будет продолжительным, кто-то — что это сиюминутная ситуация, и все наладится в течение двух недель. Пока на рынке разные настроения», — говорит он. Сам Товалев думает, что ничего особенного на рынке в ближайшее время не произойдет. Те товаропроизводители, которые хотели продать остатки зерна в этом сезоне, это сделают, и по тем ценам, которые будут соответствовать спросу внешнего рынка. «И, конечно, эти цены будут несколько выше тех, которые были до ослабления рубля», — уточняет он.



Директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина тоже считает, что правительство вряд ли будет вводить пошлину, так как у российских поставщиков уже есть заключенные контракты, а пошлина негативно отразится на их исполнении. «Это отрицательно скажется на экспорте и приведет к снижению конкурентоспособности. Пока мы идем на конкурентном уровне и можем нарастить объемы вывоза, тем самым повысить выручку, которая нужна для реализации госпрограммы по развитию экспорта продукции АПК», — рассуждает Тюрина. По ее словам, сейчас цены на российскую пшеницу (FOB Черное море) равны предложениям французской биржи, и в такой ситуации вводить пошлины бессмысленно. Ранее Тюрина говорила, что если наши цены на пшеницу будут равны или ниже французских, то тогда Россия сможет увеличить объемы экспорта.



В этом сезоне Россия вывезет меньше пшеницы, чем в прошлом — 35 млн т вместо 37 млн т годом ранее, прогнозирует РЗС. По словам Тюриной, в январе и феврале этого года на экспорт ушло по 1,9 млн т пшеницы, что меньше показателей прошлого года, но курс рубля может способствовать отгрузкам благодаря повышению конкурентоспособности. «Объемы потенциального экспорта сопоставимы с теми остатками, которые мы сейчас видим, и они равняются примерно 2,3 млн т в месяц», — оценивает Тюрина. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) ранее повысила прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1 млн т — до 35 млн т.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский ранее говорил, что отгрузки зерна в оставшиеся месяцы сезона будут повышаться за счет увеличения продаж перед посевной и ослабления курса рубля. Так, с марта по июнь Россия может поставить на внешние рынки 9,4 млн т зерна, что на 1 млн т больше, чем в прошлом году. В том числе вывоз пшеницы может вырасти с 5,7 млн т до 6,5 млн т.



В середине января Минсельхоз сообщал, что готовит постановление об ограничении экспорта зерна. Ведомства выступает с инициативой введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т во второй половине текущего сельхозгода (2019/20). По мнению Тюриной, сейчас необходимости в квоте нет. По информации Минсельхоза, к началу марта экспорт зерна составил 30 млн т без учета торговли со странами ЕАЭС. На динамику поставок в первой половине сельхозгода повлияли достаточно высокий уровень внутренних цен, а также востребованность зерна для переработки и производства кормов. По итогам сезона ведомство прогнозирует вывоз на уровне 45 млн т.



Новость дополняется.

