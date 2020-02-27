Минсельхоз доработает квоту на экспорт зерна

В Минпромторге состоялось заседание рабочей группы по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле, в ходе которого в том числе обсуждался вопрос о введении временных количественных ограничений на вывоз зерна за пределы страны в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза. Об этом «Агроинвестору» сообщил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, представитель Минсельхоза подтвердил, что заседание было. На совещании заинтересованные ведомства обменялись мнениями по вопросу введения экспортной квоты на зерно: это процедурный шаг согласования документа, ранее вынесенного Минсельхозом на обсуждение, добавил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

В середине января агроведомство сообщило, что готовит постановление об ограничении экспорта зерна. Намерение ввести квоту остается в силе. «Минсельхоз выступает с инициативой введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т во второй половине текущего сельхозгода (2019/20). Размер квоты определен исходя из фактического урожая и объемов, необходимых для обеспечения внутренних потребностей страны», — уточняет представитель министерства. По мнению Минсельхоза, действие квоты позволит избежать нехватки зерна на внутреннем рынке России и ЕАЭС: механизм станет ориентиром для всех участников рынка и одновременно с этим будет играть роль ограничителя, чтобы соблюдались интересы внутренней безопасности страны.

В конце января Российский зерновой союз направил в Минэкономразвития письмо, в котором написал, что ограничение экспорта неизбежно снизит эффективность мер господдержки и инвестиционную привлекательность отрасли, и в первую очередь ударит по сельхозпроизводителям. Введение ограничений в середине сезона не позволяет четко планировать бизнес-процессы. При этом возобновление поставок без квоты в первой половине следующего сезона (июль-декабрь) в случае хорошего урожая может спровоцировать рост предложения и привести к падению цен, предупредил союз. В результате доходность аграриев может снизиться.

«Нас, как авторов письма в Минэкономразвития, где мы высказывали свою позицию о том, что предложенный механизм квотирования экспорта зерна непрозрачен и неадекватен текущим реалиям рынка и задачам наращивания производства, пригласили в Минпромторг на заседание рабочей группы по обсуждению квоты на экспорт зерна, — рассказал Александр Корбут. — Я приехал к назначенному времени, но, прождав приглашения в коридоре 45 минут, получил смс о том, что обсуждение закончено, и я больше там не нужен. Получается, инициатор ограничительных мер вел дискуссию с оппонентом в отсутствии оппонента, и наша позиция на комиссии по факту не была услышана».

Руководитель крупной компании — экспортера зерна, попросивший об анонимности, сказал «Агроинвестору», что конкретного решения по квоте на вывоз зерна пока не принято. «По теме возможных экспортных ограничений мы взаимодействуем и с Минсельхозом, и с Союзом экспортеров зерна, оперативно решая все возникающие вопросы, принимаем участие во всех совещаниях», — добавил он.

Представитель агроведомства уточнил, что по итогам заседания было принято решение о целесообразности доработки механизма квотирования экспорта зерна с учетом требований ВТО и особенностей статистического учета в едином экономическом пространстве ЕАЭС.

«Союз экспортеров зерна поддерживает инициативу Минсельхоза, поскольку считает, что прозрачное системное решение снизит риски участников рынка и сделает их деятельность более предсказуемой и прогнозируемой, — комментирует Зернин. — Мы считаем, что тема введения экспортных квот излишне драматизирована. Если вдруг будет угроза внутреннему рынку, то те или иные ограничения на вывоз зерна все равно появятся, так пусть они лучше будут официальными и понятными для экспортеров, чем лежащими в понятийной плоскости». На сегодняшний день Союз экспортеров зерна объединяет 15 крупнейших игроков рынка, отгружающих на внешние рынки минимум 2/3 российского зерна, добавляет он. «У нас налажен информационный обмен и взаимодействие со службами Минсельхоза. Еще в конце января мы провели встречу участников союза с ответственными представителями министерства, в ходе которой были сняты все процедурные вопросы», — отмечает Зернин.

Тем не менее, отраслевые аналитики и ряд участников рынка ранее не раз высказывались против возможных ограничений. Они настаивают, что государству не следует активно вмешиваться в экспорт зерна — рынок сам себя отрегулирует. По мнению президента РЗС Аркадия Злочевского, с точки зрения экономики для страны выгоднее направлять усилия на развитие экспорта. «Тем более что у нас такое распределение территории, что перевывоз продукции сам по себе невозможен, — подчеркивает он. — Такого как, например, на Украине в нулевые годы у нас не случится, когда за первую половину сезона экспортеры вывезли практически все зерно, а во второй половине были вынуждены импортировать. Наоборот, у нас есть постоянные проблемы с ликвидностью за Уралом, зерно некуда девать. Поэтому там обычно не производят больших объемов — слишком далеко и дорого вывозить».

По оперативным данным ФТС на 20 февраля, с начала сезона на экспорт поставлено 28,1 млн т зерна (без учета торговли с государствами ЕАЭС за январь и февраль), в том числе 24 млн т пшеницы. Минсельхоз сохраняет прогноз вывоза по итогам сельхозгода на уровне 45 млн т, включая 36 млн т пшеницы. В сезоне-2018/19 было отгружено 43,3 млн т зерна, в том числе 35,2 млн т пшеницы.