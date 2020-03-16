Россия увеличивает экспорт зерна на фоне снижения курса рубля

Экспорт зерна в марте может вырасти на 0,55 млн т и составить 3,4 млн т, что на 31% больше, чем было годом ранее. В том числе вывоз пшеницы ожидается на уровне 2,7-2,75 млн т против 2 млн т в марте прошлого сезона. Такой прогноз сделал аналитический центр «Русагротранса», пишет «Интерфакс». Повышение прогнозов экспорта связано с девальвацией рубля, которая простимулирует вывоз до конца сезона, и активный экспорт в марте, рассказал агентству руководитель центра Игорь Павенский. Аналитический центр «СовЭкон» также повысили свой прогноз экспорта зерна в марте до 3,4 млн т с 2,1 млн т, пишет Reuters.



«Уже за первые двенадцать дней марта, по нашим расчетам, отгружено около 1,6 млн т зерна, в том числе 1,25 млн т пшеницы, что на 40% превышает прошлогодний объем», — сказал Павенский (цитата по «Интерфаксу»). В апреле за рубеж может быть поставлено около 2,7 млн т зерна, в том числе 2 млн т пшеницы, что также существенно превысит экспорт апреля прошлого года, который составил 2 млн и 1,45 млн т соответственно, говорит он.



Также повышен прогноз экспорта за год на 1 млн т. По оценке «Русагротранса», он составит 42,8 млн т (с учетом стран ЕАЭС). «Повод для этого — активный вывоз зерна в марте и девальвация рубля, которая будет стимулировать темпы экспорта в оставшиеся месяцы сезона», — сказал Павенский. Он также напомнил, что в прошлом сельхозгоду экспорт зерна составил 45,6 млн т, в том числе 36,1 млн т пшеницы с учетом поставок в страны ЕАЭС. Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в этом сельхозгоду составляет 45 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем последнем обзоре повысила прогноз экспорта пшеницы из России на 1 млн т до 35 млн т благодаря большому спросу со стороны Турции и конкурентному ценообразованию.



Павенский уточнил, что экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в апреле в первую неделю марта снизились до $206/т (-$5). Французская мукомольная пшеница подешевела на $7 до $206/т, украинская — на $5 до $208,5/т, американская — на $6 до $234/т (FOB). По его словам, причины падения цен кроются в распространении коронавируса и обвале рынка нефти. По данным «СовЭкона», на прошлой неделе цены на российскую пшеницу упали на $6 до — $207/т. ИКАР отметил снижение на $5 до $207/т, пишет Reuters.



Закупочные цены российской продовольственной пшеницы в глубоководных портах выросли сразу на 1,1 тыс. руб. до 14,1—14,3 тыс. руб./т (без НДС) на фоне ослабления курса рубля. По словам Павенского, цены изменились только на юге страны. «Торговля на рынке существенно замедлилась. Многие производители приостановили продажи в ожидании более высоких цен, выросло количество отказов поставлять зерно по ранее заключенным контрактам», — добавил Павенский. По данным аналитического центра «Русагротранса», доходность железнодорожных поставок зерна на экспорт при текущем курсе рубля и соотношении внутренних и экспортных цен стала положительной для всех регионов европейской части России и частично для Сибири.



Снижение экспортных цен на юге оказывает поддержку закупочным ценам в портах — они растут, рассказал Павенский «Агроинвестору». Но и эти цены отнюдь не рекордные, а внутренние потребители успешно конкурируют с экспортерами за зерно. «Так как сейчас конец сезона, мы не переэкспортируем. Обозначенный Минсельхозом объем в 45 млн т зерна, включая 36 млн т пшеницы, с учетом того, что зерновой сезон уже идет к концу мы не превысим», — говорит он.



Сейчас российские экспортеры зерна не сталкиваются с существенными сложностями, вызванными распространением коронавируса, продолжает Павенский. Агенство Reuters ранее сообщало, что Роспотребнадзор обязал проводить дезинфекцию морских судов, прибывающих в порты Новороссийск и Южная Озереевка из Ирана, Италии и Южной Кореи. «В перечисленные страны мы поставляем небольшие объемы, кроме Ирана, но и это касается Каспийского моря в первую очередь», — говорит Павенский.

