Цены на пшеницу продолжат снижаться

С приближением нового сезона цены на пшеницу будут снижаться, это обычная ситуация. Сейчас котировки нового урожая находятся на уровне $187/т, рассказал «Агроинвестору» директор аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Если все будет благополучно, то цена может опуститься и до $180/т, а многие страны, в том числе и Россию, ждет хороший урожай. В том числе по этой причине цена будет идти вниз, говорит Павенский. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, сейчас цена пшеницы нового урожая составляет $189/т.



За неделю закупочные цены на пшеницу в портах выросли на 200 руб. и сейчас составляют 14,3-14,5 тыс. руб./т. Однако цены FOB продолжают падать, и сейчас за тонну пшеницы дают в среднем $205, что на $1 меньше, чем было неделей ранее, рассказал Павенский. Рылько подтверждает, что сейчас за тонну пшеницы дают $205. По данным Refinitiv Agriculture на 18 марта, средняя цена на пшеницу с протеином 12,5% составила $205,5/т (FOB Новороссийск), увеличившись на день на $0,5/т, однако до этого она снизилась на $1,5/т. На биржах цены на пшеницу начали восстанавливаться под влиянием ожиданий роста спроса в текущих условиях, добавляет Павенский.



На цену пшеницы также продолжают влиять коронавирус и котировки нефти, говорит Павенский. «Два этих фактора отразились на всех товарных рынках. И несмотря на то, что по пшенице не наблюдалось резкого снижения спроса, а тендеры шли достаточно активно и на этот, и на будущий сезон, падение было достаточно серьезным», — рассказывает он. Так, с конца февраля — начала марта цены на пшеницу упали на $10/т именно из-за этих двух факторов, и балансы рынка тут не при чем, отмечает эксперт. «Русагротранс» ранее давал прогноз, согласно которому тонна пшеницы в марте и апреле будет стоить на уровне $210-215, но сейчас она стоит $205», говорит Павенский.



В течение следующих нескольких недель пандемия коронавируса может как бы раздвоиться: в Китае она идет на спад, в остальных регионах мира продолжать развиваться, говорит Дмитрий Рылько. «Это значит, что в зависимости от новостей (типа «Китай возвращается» или «Китай не возвращается») цены на биржевые товары будут резко колебаться», — отмечает он. Параллельно, как обычно в это время года, набирает силу фактор погоды в северном полушарии.



«На внутреннем рынке интересно наблюдать своеобразные «новые ценовые магистрали» вглубь страны, прорубленные экспортерами с гораздо более высокими ценниками. Между этими «магистралями» в глухих переулочках и тупичках пока «ютятся» наши переработчики. Но так долго продолжаться не может, и им тоже придется пересматривать цены вверх, — рассуждает Рылько. — При этом охлаждающим фактором на внутреннем рынке выступит то, что по ходу пьесы цены в долларах на мировом рынке постепенно снижаются, и экспортеры должны будут это учитывать в будущих закупках».



Предпосылок для ограничения экспорта сейчас нет, считает Павенский. Это связано и с окончанием сезона, и с тем, что озимые посеяны на рекордных площадях и сейчас они в хорошем состоянии. «Все идет к тому, что урожай в этом сезоне у нас будет 127 млн т. Этот показатель уже видится, так как состояние посевов хорошее. А если вообще все сложится [благополучно], и в оставшиеся месяцы не будет катаклизмов, то урожай может достигнуть и 130 млн т», — прогнозирует Павенский.



Россия увеличила экспорт зерна на фоне девальвации рубля. Вывоз зерна в марте может вырасти на 0,55 млн т и составить 3,6 млн т, что на 31% больше, чем было годом ранее. В том числе объем отгрузок пшеницы ожидается на уровне 2,9 млн т против 2 млн т в марте прошлого сезона, подсчитал «Русагротранс». В апреле за рубеж может быть поставлено около 2,7 млн т зерна, из них 2 млн т пшеницы, что также существенно превысит экспорт апреля прошлого года, который составил 2 млн и 1,45 млн т.



Также был повышен прогноз экспорта за год на 1 млн т. По оценке «Русагротранса», он составит 42,8 млн т (с учетом стран ЕАЭС). «Повод для этого — активный вывоз зерна в марте и девальвация рубля, которая будет стимулировать темпы экспорта в оставшиеся месяцы сезона», — говорил Павенский. Он также напомнил, что в прошлом сельхозгоду экспорт зерна составил 45,6 млн т, в том числе 36,1 млн т пшеницы с учетом поставок в страны ЕАЭС. Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна в этом сельхозгоду составляет 45 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем мартовском обзоре повысила прогноз экспорта пшеницы из России на 1 млн т до 35 млн т благодаря большому спросу со стороны Турции и конкурентному ценообразованию.

