Интервенции на рынке зерна могут начаться с 13 апреля

Аккредитация участников для проведения товарных интервенций на рынке зерна начнется 6 апреля, предварительная дата начала торгов — 13 апреля, сообщил Минсельхоз. В общей сложности планируется направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также отрасли животноводства, уточняет ведомство. О намерении провести товарные зерновые интервенции с учетом установленных предельных уровней цен на 2020-2021 годы министерство сообщило 27 марта.

Согласно приказу Минсельхоза об определении предельных уровней цен на зерно урожая 2019 и 2020 годов для проведение закупочных и товарных интервенций, цена продажи пшеницы 3-го класса должна составить 7,4-9,1 тыс. руб./ т без НДС и 8,14-10,01 тыс. руб./т с НДС в зависимости от региона. Пшеница 4-го класса должна продаваться по цене 6,7-8,6 тыс. руб./т без НДС и 7,37-9,46 тыс. руб./т с НДС. Стоимость пшеницы 5-го класса в зависимости от региона будет варьироваться в диапазоне 6,3-7,3 тыс. руб./т без НДС и 6,93-8,03 тыс. руб./т с НДС.

Интервенции зерна — это дополнительное предложение на рынок по более низкой цене, так что, разумеется, благодаря их проведению цены будут ниже, чем в отсутствии таких продаж, говорит руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Объем в 1,5 млн т — это немного для российского рынка, но важно, в каких регионах и сколько зерна будет продано, — прокомментировала она «Агроинвестору». — В Южном или Центральном федеральных округах эффект от продаж по низкой цене будет невелик, но позволит уменьшить напряженность баланса, а вот большой объем реализации в Сибири или в Уральском федеральном округе, скорее, негативно повлияет на доходность аграриев».

При этом, по словам Снитко, на юге в конце марта цены на зерно выросли на 13-14% относительно среднего значения февраля. В других регионах повышение было более умеренным — 4-5%. «Средние значения стоимости зерна в марте в основных регионах потребителях по-прежнему были ниже, чем в марте 2019 года, хотя в ЮФО — на уровне или несколько выше, в зависимости от класса», — уточняет она.

Провести интервенции сейчас — правильная и своевременная мера, считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Интервенционный фонд создавался для того, чтобы регулировать цены, но главная его цель — простимулировать торговлю зерном на внутреннем рынке. Потому что держатели зерна сейчас находятся в ожидании, а интервенции сдвинут их с места, — рассказал он «Агроинвестору». — Продажа 1,5 млн т из 1,7 млн т, которые находятся в интервенционном фонде, даст и хороший эффект для государства, и оживит торговлю».

Тот объем зерна, который Минсельхоз планирует вывести на внутренний рынок, обеспечит двухмесячную потребности мукомольных предприятий, оценивает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Но не знаю, повлияет ли это на цены на зерно, потому что 1,5 млн т — это не столь существенный объем, чтобы переломить рынок. Да и там действуют другие факторы», — рассуждает он. В любом случае интервенции снимают ценовое напряжение, добавляет Корбут.

В феврале заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов говорила, что про интервенции можно забыть, потому что это пережиток прошлого. Механизм интервенционного фонда нельзя назвать устаревшим, но он требует модернизации, считает Петриченко. По его словам, этот инструмент тугой, инертный и бюррократизированный. «Нужно сделать так, чтобы действия с интервенционным фондом были оперативными, активными, а все решения по закупкам и продажам принимались быстрее. В таком случае сама идея интервенционного фонда вполне жизнеспособна», — уверен он.

Российский зерновой союз также давно предлагает Минсельхозу изменить подход к интервенциям, говорит Корбут. «Объявленные Минсельхозом цены порадовали меня, потому что мы уже много лет предлагаем ведомству ввести минимальные гарантированные цены, близкие к себестоимости, но в таком случае должен закупаться весь объем зерна, предложенного производителями», — отмечает он.

Минсельхоз начал проводить товарные интервенции (продажи) и закупки зерна в 2001 году. Интервенции призваны стабилизировать цены на зерно и поддержать сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда, при падении цен — покупает «лишнее» зерно с рынка для удержания цен. Госагентом по распоряжению зерном госфонда является «Объединенная зерновая компания».