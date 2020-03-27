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Рынки
Квота на экспорт зерна составит 7 млн тонн
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
27 марта 2020
Ограничения будут действовать с 1 апреля до конца сезона
Минсельхоз считает необходимым в первую очередь обеспечивать внутренние потребности страны
Фото: Pixabay

Для поддержания стабильности на продовольственном рынке России и стран ЕАЭС в текущих экономических условиях Минсельхоз подготовил ряд мер, направленных на обеспечение внутренних потребностей в зерне и продуктах его переработки, говорится в сообщении ведомства.

В частности, министерство планирует с 1 апреля до конца сезона ввести квоту на экспорт зерна за пределы ЕАЭС, ограничив поставки пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, за исключением семян зерновых агрокультур, на уровне 7 млн т. Эта ограничительная мера разработана при участии крупнейших отечественных экспортеров зерна, уточняет Минсельхоз. Кроме того, для стабилизации внутреннего рынка с 27 марта агроведомство начало подготовку к проведению товарных зерновых интервенций.

Несмотря на задачи по увеличению экспорта зерна, Минсельхоз считает необходимым в первую очередь обеспечивать внутренние потребности и поддерживать продовольственную безопасность страны, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительсва.

В первой половине сезона объем экспорта агрокультур, по которым планируется ограничения, составил 25,2 млн т — 99,4% от общего вывоза зерна, подсчитал Минсельхоз. С 1 января по 26 марта было отгружено 7,2 млн т без учета поставок в страны ЕАЭС в феврале-марте. Для обеспечения продовольственной безопасности страны Минсельхоз считает необходимым обеспечить переходящие запасы в размере не менее 17,5 млн т, следует из пояснительной записки. Для сохранения такого объема запасов пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи их экспорт в сезоне-2019/20 не должен превышать 41,7 млн т. Прогноз вывоза в первом квартале 2020 года составляет 8,3 млн т, включая 1,2 млн т поставок в ЕАЭС. Таким образом, экспорт этих четырех агрокультур за второй квартал не должен превысить 7 млн т, делает вывод Минсельхоз. Согласно проекту постановления, предполагается, что ведомство в режиме реального времени будет публиковать информацию о выборке квоты участниками рынка.

Эти меры позволят гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке, не допустить скачка цен на основные агрокультуры, а также повышения потребительских цен на конечную продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной отраслей, уверен глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Накануне Российский союз мукомольных и крупяных предприятий обратился к министру с просьбой принять меры по ликвидации дисбаланса в формировании цен на пшеницу и муку из-за повышения стоимости зерна. Союз предупредил, что несмотря на высокий урожай прошлого года, у крупнейших региональных производителей муки есть запас сырья всего на две-три недели. Из-за увеличения привлекательности экспорта на фоне девальвации рубля производители отказываются поставлять зерно на мукомольные предприятия или устанавливают сверхвысокую цену, посетовал союз.

Учитывая, что на Россию приходится более 80% производства и около 79% внутреннего потребления зерна в ЕАЭС, квота станет важным инструментом для рынков нашей страны и государств Евразийского экономического союза, рассчитывает Минсельхоз. При этом, по оценке министерства, эти ограничения не повлияют на достижение целей госпрограмм, а также планового показателя экспорта продукции АПК в 2020 году.

Возможное квотирование экспорта зерна обсуждается с января. Изначально Минсельхоз хотел ограничить объем экспорта во второй половине сезона на уровне 20 млн т.

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