Правительство утвердило стратегию развития АПК до 2030 года

Правительство приняло Стратегию развития АПК и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, которую на заседании кабмина представил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Премьер-министр Михаил Мишустин, предваряя доклад главы агроведомства, отметил, что стратегия должна стать основой долгосрочного развития сельскохозяйственного и рыбохозяйственного комплексов, ее приоритеты увязаны с национальными целями, которые определены президентом. Необходимо создавать условия для инвестиций в отрасль, поскольку от этого зависит благополучие миллионов людей и позиции России на мировом аграрном рынке, акцентировал он.



Чтобы агросектор и дальше успешно развивался, нужно адекватно реагировать на существующие вызовы, отметил Мишустин. Среди них премьер-министр назвал санкции, колебания рыночной конъюнктуры, разнообразные чрезвычайные ситуации, такие как пандемия коронавируса, которая уже серьезно влияет на экспорт товаров и услуг. «Есть ряд барьеров и на внутреннем рынке, в том числе недостаточный уровень развития сельских территорий», — добавил он.



«Сельское хозяйство — это основа нашей безопасности, — сказал Мишустин. — И не только продовольственной, но и экономической, социальной. Мы это наглядно видим сейчас, когда во многих европейских странах возник ажиотажный спрос на продукты из-за распространения коронавирусной инфекции». В нашей стране продуктов питания достаточно, в очередной раз заверил глава кабмина. Также он сообщил, что правительство будет делать все, чтобы агросектор не только обеспечивал продовольствием внутренний рынок, но и приносил солидную прибыль от поставок на экспорт.



Текущая ситуация требует от каждого сектора экономики грамотного и взвешенного подхода, а также продуманных действий, и утверждение стратегии агроотрасли на 10 лет позволит обеспечить слаженную координацию на всех уровнях, уверен Патрушев.



Первая цель новой стратегии — повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений на селе по программе комплексного развития сельских территорий. Основным механизмом достижения цели является льготная сельская ипотека. «Мы видим в буквальном смысле сверхпопулярность данного инструмента и его актуальность на долгосрочную перспективу», — сказал министр, уточнив, что с начала года в банки уже поступило более 30 тыс. заявок на сумму свыше 62 млрд руб.



Вторая стратегическая цель — повышение уровня соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств. «Задачу планируем решать по двум направлениям. Первое — повышать уровень занятости среди сельских граждан. Второе — мы продолжим готовить и увеличивать количество высококвалифицированных и высокооплачиваемых специалистов для работы в отрасли», — рассказал Патрушев.



Третья цель стратегии — увеличение произведенной добавленной стоимости в АПК. В этом направлении перспективы связаны с технической и технологической модернизацией, развитием мелиорации и повышением эффективности сельхозпроизводства, пояснил глава агроведомства. Эти задачи будут решаться за счет использования ресурсосберегающих технологий и высокопроизводительной техники, а также за счет эффективного вовлечения в оборот сельхозземель, повышения плодородия почв. Также стратегия развития АПК предполагает расширение мощностей для хранения и переработки сельхозсырья для увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Следующее мероприятие — использование высокопродуктивных сортов агрокультур и пород животных. В том числе за счет этого Минсельхоз рассчитывает достичь значения произведенной добавленной стоимости в сельском хозяйстве на уровне 7 трлн руб.



Четвертая стратегическая цель — повышение научно-технологического уровня АПК за счет развития селекции и генетики. «Мы понимаем, что здесь предстоит масштабная работа. Текущий уровень инновационной активности организаций, занимающихся селекцией, генетикой и семеноводством, весьма невысокий, — признал Патрушев. — В том числе это связано с определенным наследием, а также с тем, что аграрная наука находится в отрыве от развития АПК». Предстоит работа по улучшению генетического потенциала в животноводстве, развитию селекции и семеноводства, разработке и внедрению технологий производства кормов и кормовых добавок для животных. «Подчеркну, что данная стратегическая цель также будет влиять на выполнение ориентиров Доктрины продовольственной безопасности. В частности, доля отечественных семян должна достичь 75% от общего объема», — добавил министр.



Пятая цель стратегии — цифровая трансформация АПК, которая коррелирует с национальной целью по ускорению внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Основные планы Минсельхоз связывает с созданием платформы «Цифровое сельское хозяйство». Министерство только начинает работу по этому направлению, однако, согласно стратегии, к 2024 году 75% операций по предоставлению господдержки аграриям будет осуществляться в цифровом виде. Также к 2030 году в единой системе должна быть собрана информация о всей площади сельхозземли в России, аккумулирована аналитика по 100 тыс. показателей. Кроме того, до конца 2020 года Минсельхоз создаст систему «единое окно» для предоставления оперативной отраслевой информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений, пообещал Патрушев.



Шестая стратегическая цель — увеличение физического объема инвестиций в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах. По словам министра, работа по привлечению капитала будет продолжена, в частности за счет обеспечения доступности льготных кредитов, лизинга, налоговых преференций и нефинансовых мер.



Еще две цели стратегии — увеличение экспорта сельхозсырья и продовольствия до $45 млрд и обеспечение продовольственной безопасности страны. Для развития внешних продаж Минсельхоз сконцентрируется на увеличении производства продукции, в том числе с высокой добавленной стоимостью, также особое внимание будет уделяться открытию новых рынков, устранению торговых барьеров, проработке логистических цепочек, перечислил глава агроведомства. Также он подчеркнул, что безусловным приоритетом должна оставаться стабильность внутреннего рынка и самообеспеченность в долгосрочной перспективе.



Завершая доклад, Патрушев обратил внимание, что достижение стратегических целей напрямую связано с не уменьшением финансирования агроотрасли, в том числе уже действующих государственных программ. Также он отметил, что реализация стратегии будет проходить в непростых макроэкономических условиях, и на выполнение показателей будут влиять серьезные риски.

