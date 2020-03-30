Красноярские производители зерна столкнулись с ограничениями вывоза в другие регионы

Председатель ассоциации «Красноярск Зернопродукт» Виталий Игнатьев написал письмо министру сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леониду Шорохову, в котором сообщил, что Россельхознадзор изменил порядок выдачи карантинных и фитосанитарных сертификатов на зерно, сообщает «Коммерсантъ». Теперь образцы зерна для исследований отбирают только инспекторы службы, а выданные ранее заключения признаются недействительными, говорится в обращении, копия которого есть у издания. При этом заявка на выезд инспектора рассматривается в течение семи рабочих дней, лабораторное исследование зерна может длится до 20 дней. То есть на выдачу сертификата может уйти три недели при нормативном сроке погрузки вагонов в три дня, пишет «Коммерсантъ».



Изменение порядка выдачи сертификатов приводит к нарушению обязательств по поставкам зерна внутри страны и в Монголию с последующими штрафами за невыполнение контрактов и простой вагонов, сетует Игнатьев. Отгрузки парализованы, под угрозой планы грузоперевозок по железной дороге, особенно в экспортном направлении, говорится в письме. Пресс-служба правительства края сообщила «Коммерсанту», что совещание по этому вопросу пройдет в понедельник. По словам источника издания на рынке, с похожими трудностями сталкиваются и владельцы зерна в других регионах Сибири, кроме того, были сообщения о задержках с оформлением сертификатов из Поволжья. Собеседник «Коммерсанта» связывает негласные ограничения с желанием чиновников обеспечить прежде всего внутренний рынок в условиях пандемии COVID-19.



Россельхознадзор продолжает работу в штатном порядке, прокомментировала «Агроинвестору» официальный представитель ведомства Юлия Мелано. «Отказ в выдаче сертификатов может быть связан только с несоответствием партии, предполагаемой на экспорт, требованиям страны-импортера», — добавляет она. При этом гендиректор компании «Сибирский хлеб» (Новосибирская область) Павел Миклухин опроверг информацию о задержках с оформлением сертификатов. Гендиректор сельхозпредприятия «Елань» (Оренбургская область) Алексей Орлов также не знает о проблемах с выдачей сертификатов. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут говорит, что участники их ассоциации из Сибири также пока не жаловались на изменения в порядке работы органов Россельхознадзора. Национальный союз зернопроизводителей также пока не располагает информацией о каких-либо ограничениях, рассказала «Агроинвестору» его представитель​.



РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза сообщает, что ведомство не отмечает увеличения сроков выдачи фитосанитарных сертификатов. Темпы экспорта зерна за последние две недели увеличились, что также подтверждает отсутствие системных изменений и осложнения процедур.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов уточнил «Коммерсанту», что Сибирь — четвертый российский регион по запасам зерна и третий — по пшенице. По данным Росстата на 1 февраля, там хранилось 5,2 млн т зерна без учета малых предприятий. В нынешней ситуации напряженного баланса на рынке и рекордно низких за более чем десять лет преходящих запасов пшеницы особенно важно, чтобы все поставки шли бесперебойно, рассказал он. К тому же Минсельхоз объявил о начале товарных интервенций, а зерно для этих целей хранится как раз в основном в Сибири, поэтому важность региона для обеспечения поставок на внутренний рынок и на экспорт возрастет, поясняет Сизов. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко добавил, что производство зерна в Сибири превосходит внутреннее потребление, и поставки из региона в том числе идут на экспорт через глубоководные порты.



«У нас в регионе и нет зерна, которое активно хотят вывезти», — говорит Миклухин. По его словам, производители региона в основном ждут, когда начнутся интервенционные торги. «Потому что есть запасы, которые лежат на сибирских элеваторах. Цена на зерно достаточно высокая, и разница между рыночной и той, которую предварительно объявили для продаж, довольно существенная. Насколько я знаю, наши переработчики с удовольствием воспользовались бы возможностями интервенционного фонда», — рассказал он «Агроинвестору».



На прошлой неделе Российский союз мукомольных и крупяных предприятий предупреждал главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева, что падение рубля и возросшая доходность экспорта зерна грозит нехваткой сырья и дефицитом муки. В пятницу ведомство решило ограничить экспорт, введя квоту на поставки пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи за пределы стран ЕАЭС на уровне 7 млн т до конца сезона. Также для стабилизации внутреннего рынка министерство начало подготовку к проведению товарных зерновых интервенций.



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