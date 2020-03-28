Мировой рынок зерна в новом сезоне ждут рекорды

Согласно прогнозу Международного совета по зерну (IGC), производство зерна в мире в следующем сезоне достигнет нового максимума и составит 2,22 млрд т, что примерно на 2% больше, чем в этом сельхозгоду. Из-за вероятного роста потребления зерна — с 2,19 млрд т до 2,23 млрд т — ожидается снижение конечных запасов с 607,9 млн т до 604,6 млн т. В основном это связано с сокращением запасов кукурузы в Китае (163 млн т против 188,3 млн т), что более чем компенсирует их увеличение в США (с 50,5 млн т до 64,2 млн т). Мировые запасы пшеницы прогнозируются на рекордно высоком уровне — 283,2 млн т, в первую очередь за счет их повышения в Китае и Индии. Урожай агрокультуры, по оценке IGC, может составить 768,5 млн т. Производство кукурузы в мире увеличится до 1,16 млрд т по сравнению с 1,12 млрд т в текущем сезоне, но будет ниже потребления, которое оценивается в 1,17 млрд т.

Мировые продажи зерна составят 385,1 млн т против 378,5 млн т в сезоне-2019/20. В том числе глобальный экспорт пшеницы оценивается на уровне 179,9 млн т (176 млн т в текущем сезоне), кукурузы — 170,2 млн т (168,2 млн т). «В то время как в некоторых категориях товарах наблюдается резкий рост спроса на рынке, особенно на рис и пшеницу, ухудшение экономических условий может привести к снижению потребления в долгосрочной перспективе, особенно для промышленных товаров, таких как этанол на основе кукурузы и крахмал», — говорится обзоре IGC.

Урожай зерна в России в этом году может составить 119,8 млн т (без учета Крыма), в том числе валовой сбор пшеницы — 80 млн т, прогнозирует IGC. Экспортный потенциал нашей страны в сезоне-2020/21 оценивается на уровне 47,9 млн т, включая 38,4 млн т пшеницы. Россия сохранит лидерство в вывозе этой агрокультуры. На втором месте будет Евросоюз, который может экспортировать 27,8 млн т пшеницы, на третьем — США с 26 млн т. Причем из тройки лидеров только по России прогнозируется прирост экспорта относительно текущего сезона на 5,4 млн т, тогда как оценки вывоза из ЕС и США снизились на 4,8 млн т и 1,2 млн т по сравнению с ожидаемыми показателями 2019/20 сельхозгода.

Исходя из размера посевных площадей, Российский зерновой союз прогнозирует, что в этом году валовой сбор зерна в стране составит 126 млн т в весе после доработки, что на 4,8 млн т больше, чем в 2019-м. В том числе 80 млн т придется на пшеницу (74,4 млн т в 2019-м, согласно Росстату), говорит директор аналитического центра РЗС Елена Тюрина. По оценке аналитического центра «Русагротранса», валовой сбор зерна в этом году составит 127,5 млн т, включая 81,3 млн т пшеницы. «В таком случае экспорт может быть около 46 млн т зерна, 36 млн т из них — пшеница (без учета стран ЕАЭС)», — рассказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. Аналитический центр «СовЭкон» оценивает потенциал валового сбора зерна в этом году на уровне 129,8 млн т, включая 84,4 млн т пшеницы. Аналитическая компания «ПроЗерно» прогнозирует валовой сбор на уровне 128,2 млн т, в том числе 79 млн т пшеницы. Институт конъюнктуры аграрного рынка пока сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 126,7 млн т, включая 79,5 млн т пшеницы. По прогнозу Минсельхоза, объем производства зерна в этом году составит 125,3 млн т.

При прогнозировании цен на пшеницу нового сезона важно учитывать цену, по которой она торгуется сейчас — $200/т, продолжает Павенский. «Традиционно при высоких валовых сборах цена при поступлении нового урожая, а он в большом количестве пойдет на рынок уже в июне, обычно корректируется вниз и начинает расти примерно к концу сентября», — рассказывает он. Однако в ЕС, Украине, может быть, и в США, — а это основные конкуренты России — урожай будет ниже, чем в этом сезоне, благодаря чему цены могут вырасти раньше. «В прошлом году цены в начале июля были на уровне $190-192/т, а сейчас мы говорим уже про $200/т при возможном большем урожае. Еще две недели назад цены на новый урожай были на уровне $187/т. Это очень неплохо», — считает Павенский.

Стартовые цены пока остаются на достаточно высоком уровне, несмотря на то что Международный совет по зерну прогнозирует производство и запасы пшеницы на рекордном уровне. «Хотя, конечно, может быть снижение цен на фоне существенного улучшения ситуации с пандемией коронавируса и сложностями в логистике, а также снижения потребительского ажиотажа», — добавляет эксперт. Цены будут корректироваться с приближением нового сезона, и стартовая цена на пшеницу может снизиться под влиянием баланса на рынке. «Если прогнозы на урожай оправдаются, то тонна пшеницы может стоить $190 и ниже», — добавляет Павенский.

При этом существенное влияние окажет погодный фактор: в случае неблагоприятных для посевов озимой пшеницы погодных условий в ближайшие месяцы (например, засухи в причерноморском регионе или в странах ЕС), цена может остаться близкой к текущим уровням, заключает Павенский. Ранее на этой неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сейчас озимые находятся в хороших условиях и нормально развиваются, в неудовлетворительном состоянии только 4% озимых — это минимальное значение за последние 20 лет. По его мнению, урожай озимых должен быть «хорошим».