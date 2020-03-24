Состояние озимых в России лучшее за последние 20 лет

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сейчас озимые находятся в хороших условиях и нормально развиваются. «Я даже скажу больше: по сравнению с обычными значениями, когда в среднем около 8% посевной площади находится в неудовлетворительном состоянии, сейчас только 4%. Это минимальное значение за последние 20 лет», — сказал Вильфанд (цитата по «Интерфаксу»). На основе этих значений метеоролог высказал мнение, что урожай озимых должен быть «хорошим».



По данным Минсельхоза, в этом году озимыми засеяно 18,3 млн га, что на 600 тыс. га больше, чем годом ранее. Ранее ведомство сообщало, что 94,5% посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это выше уровня 2019 года и среднемноголетних значений. На прошлой неделе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что уже подкормлено более 7 млн га озимых, но окончательные выводы о их состоянии можно будет делать только после полного схода снега.



В последнее время посевы озимых в России увеличиваются, поскольку их урожайность выше, и они более устойчивы к болезням и неблагоприятным погодным условиям. На озимую пшеницу приходится большая часть общего урожая зерна. По данным Росстата, в 2019 году сбор озимой пшеницы составил 53,4 млн т, яровой — 21,1 млн т. По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерна в этом году составит 125,3 млн т против 121,1 млн т в прошлом. Аналитический центр «СовЭкон» оценивает потенциал валового сбора зерна в этом году на уровне 129,8 млн т, включая 84,4 млн т пшеницы, сообщает Reuters. «Основной риск для нового урожая, который мы видим на текущем этапе, — дефицит влаги на юге, за которым мы будем внимательно следить», — отмечают аналитики центра. В европейской части страны для нормального развития озимых нужны дожди после теплой и малоснежной зимы, отметил Вильфанд.



Аналитический центр «Русагротранса» в марте повысил прогноз валового сбора зерна на 1,3 млн т до 127,5 млн т, в том числе 81,3 млн т пшеницы (+1 млн т). Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает потенциал валового сбора на уровне 128,2 млн т, в том числе 79 млн т пшеницы. Прежний прогноз был на 4,2 млн т меньше, корректировка сделана, поскольку в основных зернопроизводящих регионах прошли дожди. Институт конъюнктуры аграрного рынка пока сохраняет прогноз валового сбора зерна на уровне 126,7 млн т, включая 79,5 млн т пшеницы.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец ранее рассказывал «Агроинвестору», что озимые в регионе в нормальном состоянии, хоть и наблюдается небольшая нехватка влаги. Малое количество снега не отразилось и на состоянии озимых в Московской области, где ими засеяно 95 тыс. га, сообщает региональное агроведомство. В Нижегородской области озимые также находятся в нормальном состоянии, они занимают 198,8 тыс. га.



Министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский в конце февраля говорил, что сельхозпредприятиям региона предстоит решать задачу по сохранению посевов озимых зерновых из-за сложной ситуации с запасами влаги. «Запасы влаги в настоящее время на большинстве территорий области находятся на уровне от недостаточных до удовлетворительных», — сетовал Рачаловский (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, из посеянных 2,79 млн га озимых зерновых взошло 2,7 млн га (97%), в хорошем и удовлетворительном состоянии было 2,53 млн га посевов (93,5%), в плохом — 176 тыс. га (6,5%).



Резкое ухудшение погодных условий с 15 марта с понижением ночных температур до -10°C, негативно отразилось на посевах зерновых и технических агрокультур в Крыму, сообщал Минсельхоз региона. Весенние морозы в разных районах Крыма повредили от 20% до 80% озимого ячменя, на прошлой неделе говорила заместитель директора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко. «Некоторые поля стоят сейчас соломенно-желтые, и у сельхозпроизводителей по этому поводу начинается паника, — цитирует ее РИА «Новости Крым». — Листовой аппарат погиб, но узел кущения и точка роста живы. Ячмень как культура обладает очень высокой восстановительной способностью, поэтому ячмень — как озимый, так и яровой — должен восстановиться».

