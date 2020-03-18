Яровой сев в России может пройти в ускоренном режиме

Из-за аномально теплой погоды и ранней весны посевная кампания может пройти в ускоренном режиме, допускает Минсельхоз. «Мы к этому готовы», — сказал глава ведомства Дмитрий Патрушев на совещании президента Владимира Путина с правительством. Сейчас, по словам министра, посевная постепенно входит в активную фазу. В 17 регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов техника уже вышла в поля. «По оперативной информации, работы проходят штатно, проблем с обеспечением основными ресурсами у аграриев нет», — подчеркнул Патрушев (цитата по стенограмме совещания).



Потребность в семенах полностью обеспечена, минеральных удобрений закуплено на 366 тыс. т больше, чем в прошлом году — 1,4 млн т, добавил министр. «Готовность техники на сегодня составляет 88%. По мере активизации посевной в стране она будет нарастать», — сказал он. Запасы топлива выше, чем на аналогичную дату прошлого года, цены на горюче-смазочные материалы стабильны, с начала года значительных колебаний не наблюдалось.



По словам Патрушева, сейчас яровые агрокультуры посеяны на 700 тыс. га, подкормлено более 7 млн га озимых. Общая посевная площадь в 2020 году увеличится на 790 тыс. га до 80,3 млн га, включая 52 млн га яровых. По данным регионов, 94,5% посевов озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, это выше уровня 2019 года и средних многолетних значений. Но окончательные выводы о состоянии озимых можно будет делать только после полного схода снега, добавил министр.



По словам Патрушева, льготное кредитование является основным финансовым инструментом посевной. Благодаря доступности кредитных ресурсов аграрии заранее закупили все необходимые материально-технические ресурсы, отметил он. В 2020 году на поддержку этого направления предусмотрено 90,9 млрд руб. субсидий, что на 24,73 млрд руб. больше, чем в прошлом году.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец говорит, что посевная действительно может пройти в ускоренном режиме из-за теплой погоды зимой и в начале марта. По его словам, «Прогресс» раньше обычного посеял многолетние травы, овес, горох, отчасти сахарную свеклу. «Сейчас мы задумываемся о том, что и кукурузу, и сою будем сеять раньше обычного», — рассказал он «Агроинвестору». Директор краснодарского сельхозпредприятия «Заречье» Валерий Киященко говорит, что его компания пока посеяла только многолетние травы и следит за погодой. По его словам, в последние годы хозяйство и так проводит посевную в ускоренном режиме — за 10-12 дней.



«Прогресс», как и большинство сельхозпроизводителей, почти все необходимое для весенней кампании закупил заранее, продолжает Неженец. «Только нам нужно еще взять две единицы техники, оплата которых будет в мае. Вот за это мы волнуемся, а все расходные материалы мы купили заранее и по приемлемым ценам, так что здесь у нас страха нет», — говорит руководитель. Падение курса рубля, конечно, повлечет за собой рост затрат, но он не будет значительным, считает он. «Но это касается этого года. Трудно прогнозировать, что будет в следующем», — добавляет Неженец. «Мы все закупаем в рублевом эквиваленте, так что девальвация на нас не отразилась», — отмечает Киященко.



Озимые на Кубани находятся в нормальной состоянии, хоть и наблюдается небольшая нехватка влаги, продолжает Неженец. «Но в силу того, что «Прогресс» расположен на юго-востоке края, нашу ситуацию можно назвать некритической», — говорит он.



Правительство России по итогам заседания, которое состоялось 5 марта, поручило ФАС совместно с Минпромторгом и Минсельхозом продолжить мониторинг цен на минеральные удобрения и нефтепродукты и ежемесячно докладывать о результатах, следует из перечня поручений кабмина. Органам исполнительной власти регионов также рекомендовано организовать своевременное и качественное проведение сезонных полевых работ и активизировать ввод в оборот неиспользуемых земель.



По информации Росгидрометцентра, в европейской части России в первую декаду марта температура воздуха на 7-12° превышала норму. В южной половине территории осадков было мало (менее 10 мм). В Краснодарском крае, Крыму, на юге Ростовской области, а также в ряде районов Ставропольского края и республик Северного Кавказа состояние посевов озимых улучшилось. В земледельческих районах Уральского федерального округа и Западной Сибири в первой декаде марта преобладала погода значительно теплее обычной. Среднесуточная температура воздуха на 5-10°, а в отдельные дни на 11-13° превышала норму.



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