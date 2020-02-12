В России начался яровой сев

Аграрии Крыма начали сев яровых агрокультур, сообщил Минсельхоз региона. Ранними зерновыми и зернобобовыми планируется занять 91 тыс. га, по данным на 11 февраля засеяно около 2% этой площади или 1,9 тыс. га, к работам приступили в восьми районах. В прошлом году Крым начал весенний сев примерно в это же время.



В целом яровые агрокультуры в республике должны быть посеяны на 294,2 тыс. га. По словам заместителя председателя Совета министров — министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, 172 тыс. га займут технические агрокультуры, 97,5 тыс. га — зерновые и зернобобовые, 27,2 тыс. га — кормовые. На остальной площади будут выращивать овощи открытого грунта и картофель. Озимые зерновые в Крыму посеяны на 482,6 тыс. га, на 100% площади получены всходы. «В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся более 53% посевов», — уточнил Рюмшин.



В федеральном Минсельхозе накануне прошло совещание, посвященное подготовке к весенним полевым работам. По информации агроведомства, в 2020 году яровые должны занять 52 млн га, что соответствует прошлогоднему уровню. В том числе яровые зерновые планируется посеять на 29,2 млн га. При этом из-за теплой зимы в ряде регионов России полевые работы начнутся раньше среднемноголетних сроков, обращает внимание ведомство.



Ранее в ходе Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов обращал внимание, что в этом году необходимо расширить посевы ржи почти на 200 тыс. га и гречихи на 52 тыс. га, что позволит устранить возникший на рынке дисбаланс из-за уменьшения их производства и обеспечить комфортные цены для производителей. По прогнозу министерства, яровая пшеница может быть посеяна на 12,1 млн га, ячмень — почти на 7,9 млн га, кукуруза займет 2,7 млн га, гречиха — 858,2 тыс. га, рис — 197,4 тыс. га, зернобобовые — 2,17 млн га. Технические агрокультуры предполагается посеять на 15,45 млн га, в том числе подсолнечник — на 8,1 млн га, сахарную свеклу — на 1,08 млн га, сою — на 3,17 млн га, яровой рапс — почти на 1,3 млн га. Картофель планируется посадить на площади 1,3 млн га (товарный сектор), овощи — на 527,3 тыс. га.



Озимые зерновые под урожай 2020 года посеяны на рекордных 18,3 млн га, что на 865 тыс. га больше, чем годом ранее. Погодные условия требуют повышенного внимания к мониторингу состояния озимых и к работе по уходу за ними, подчеркнул в ходе совещания в Минсельхозе глава ведомства Дмитрий Патрушев. Он также отметил, что 94% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, что лучше среднемноголетних значений. По прогнозу министерства, урожай зерна в этом году может достигнуть 125,3 млн т. Отраслевые аналитики пока оценивают потенциал валового сбора выше, однако напоминают, что погодные риски сохраняются на протяжении всего периода вегетации и уборки агрокультур.

