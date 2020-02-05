Доля российских семян на рынке составляет менее 63%

Во время посевной кампании под урожай 2020 года нужно увеличить использование отечественных семян. Об этом сказал первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на селекторном совещании, посвященном развитию селекции и семеноводства, сообщает Минсельхоз.

По итогам 2019 года доля используемых в России семян отечественной селекции составила 62,7%, тогда как, согласно новому параметру Доктрины продовольственной безопасности, она должна быть не менее 75%, ранее говорил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов в ходе Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания. Разрыв в 12% он оценил на уровне 1 млн т. В целом объем рынка семян в России, по его словам, составляет около 11 млн т.

«Если мы посмотрим на ситуацию в разрезе агрокультур, у нас все более-менее благополучно с пшеницей, неплохая ситуация по ячменю, но по остальным мы должны отвоевывать позиции, заняться импортовытеснением иностранных семян», — отметил Некрасов. Как следует из презентации Минсельхоза, в прошлом году доля высеянных семян отечественной селекции по озимой пшенице составила 90,5%, по яровой — 82,2%. К 2025 году, согласно планам ведомства, показатели планируется довести до 92% и 90% соответственно. По всем остальным агрокультурам обеспеченность российскими семенами ниже показателя доктрины. Даже по ячменю, который упомянул Некрасов, доля использованных в прошлом году отечественных семян составила 63,2%. К 2025 году она должна увеличиться до 75%.

Хуже всего обстоят дела с семенами сахарной свеклы, в 2019 году на отечественные пришлось всего 0,6% от общего объема высеянных семян этой агрокультуры. В 2020 году сев сахарной свеклы прогнозируется на площади 1,08 млн га, использование семян отечественной селекции будет увеличено до 5%, а к 2025 году достигнет 20%, сообщает Минсельхоз. Правда, в ходе агрономического совещания Хатуов говорил, что в этом году свекла должна занять максимум 970 тыс. га, и семена отечественной селекции есть на 5-7% этой площади.

Также Россия плохо обеспечена семенным картофелем, доля отечественного в прошлом году составила 9,7%. К 2025 году ее планируется увеличить до 50%. До такого же уровня предстоит увеличить обеспеченность семенами подсолнечника и ярового рапса. По итогам 2019 года их доля составляла 26,5% и 31,7%, следует из презентации агроведомства. Отечественными семенами кукурузы в 2019 году было засеяно менее 46% площадей. В 2020-м, по плану Минсельхоза, их доля должна увеличиться на 3-5%, а к 2025-му достигнуть 70-75%.

Доля российских семян сои в прошлом году была на уровне 41,8%, к 2025-му ее предполагается увеличить до 70%. Накануне ФАС сообщила, что проанализировала состояние конкуренции на рынке семян сои и отметила значительный уровень его зависимости от импорта. Несмотря на то, что около 70% сортов сои, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, выведены отечественными селекционерами, доля используемых семян иностранной селекции составляет около 80%, оценила служба. Кроме того, ФАС установила, что значительный объем семян агрокультуры находится в так называемой «серой» зоне, прежде всего из-за практики незаконного пересева внутри хозяйств. «Отечественные селекционные компании, чьи интеллектуальные права нарушаются, по экспертным оценкам, недополучают в виде роялти около 1 млрд руб.», — отмечает ФАС.

«Необходимо стимулировать перенос научных исследований в области селекции и производства родительских форм гибридов на территорию Российской Федерации. Сделать это можно с помощью системы субсидирования, разработав критерии локализации производства семян на территории России», — считает заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов. Некрасов в ходе агрономического совещания обратил внимание, что создать отечественные сорта и гибриды агрокультур — это полдела, важно также довести их до сельхозпроизводителей, чтобы аграрии не говорили, что они не могут найти отечественные семена и не знают их качественные характеристики. По его словам, сейчас создается реестр семеноводческих хозяйств, в котором в том числе будет размещаться информация о том, сколько и каких семян они готовы предложить. В целом за последние годы работа в отечественной селекции и семеноводстве активизировалась, ежегодно растет число заявок на включение в реестр селекционных достижений, добавил Некрасов.

«Селекция и семеноводство в России пришли в упадок и утратили централизованность в 1990-х годах после массового наплыва импортных семян. Большинство семеноводческих станций давно приватизированы и проданы по цене земли и недвижимости, — прокомментировала «Агроинвестору» старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова. — Пусть в то время они были не самыми эффективными, сейчас же единой базы в России не осталось совсем. При этом практически в каждом регионе остались свои «опытные островки», выстоявшие, несмотря ни на что».

По ее мнению, в развитии семеноводства нужно делать акцент на злаковые агрокультуры, по которым у нас традиционно была «сильная школа». «Это экспортно-ориентированное направление, поэтому оно может стать локомотивом в развитии семеноводства, — поясняет Козлова. — По этому направлению в России сейчас наиболее благоприятная ситуация, в отличие от сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, овощей, картофеля, сои, где практически все импортное. Семеноводческих хозяйств, которые занимаются этими агрокультурами, единицы».

Очевидно, что полностью заместить импорт семян не получится, по некоторым агрокультурам мы отстали на много лет. Учитывая время, необходимое на выведение одного сорта, планы Минсельхоза и положения Доктрины продовольственной безопасности по увеличению к 2026-2030 годам доли используемых отечественных семян до 75-90% выглядят весьма оптимистично, отмечает Козлова. «По большому счету, селекция и семеноводство сейчас замкнуты на уровне регионов, поэтому с крупным импортом они справиться не могут, что ограничивает их развитие, — говорит она. — Еще одна проблема отечественной селекции — продвижение. Семеноводческие хозяйства слишком мелкие, и крупным агрохолдингам не интересны. Поэтому перспективно идти от обратного — пытаться удовлетворить запросы крупных агропредприятий, обеспечить стабильность поставок, на государственном уровне вести просветительскую работу для стимулирования использования российских семян малыми хозяйствами».

В декабре председатель Совета федерации Валентина Матвиенко раскритиковала ситуацию с производством отечественных семян. Отрасль «полностью загубили», и Минсельхоз не принимает необходимых мер, отметила она на совещании со статс-секретарями — заместителями министров федеральных ведомств. «По семеноводству просто катастрофа... Почему Министерство сельского хозяйства занимается этим без энергетики? <…> Казалось бы, в набат надо бить Минсельхозу, ходить в правительство, объединять усилия с Министерством образования и науки, с Академией наук, разработать четкий амбициозный план по развитию отечественного семеноводства», — сказала она, добавив, что от ведомства ждут «конкретных действий».