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Рынки
В России изменились правила субсидирования перевозок агропродукции
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
3 февраля 2020
Правительство изменило правила субсидирования перевозок сельхозпродукции и продовольствия
журнал «Агроинвестор»
февраль 2020
Фото: Shutterstock


Если раньше субсидировалась транспортировка из 62 регионов страны, то теперь таких ограничений нет. Также, согласно новой редакции документа, будет выделяться поддержка на перевозку водным, железнодорожным и автомобильным транспортом, тогда как раньше субсидировались только железнодорожные перевозки и железнодорожные с применением автомобильного транспорта. Изменилась и формула расчета предельной стоимости перевозки: она уменьшена с 50% до 30% от стоимости перевезенной продукции. То есть размер субсидии должен быть как минимум в три раза меньше стоимости перевезенной продукции.

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