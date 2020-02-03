В России изменились правила субсидирования перевозок агропродукции



Если раньше субсидировалась транспортировка из 62 регионов страны, то теперь таких ограничений нет. Также, согласно новой редакции документа, будет выделяться поддержка на перевозку водным, железнодорожным и автомобильным транспортом, тогда как раньше субсидировались только железнодорожные перевозки и железнодорожные с применением автомобильного транспорта. Изменилась и формула расчета предельной стоимости перевозки: она уменьшена с 50% до 30% от стоимости перевезенной продукции. То есть размер субсидии должен быть как минимум в три раза меньше стоимости перевезенной продукции.