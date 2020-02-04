Риски для озимых сохраняются

Несмотря на теплую погоду в Центральной России, 94% всех посевов озимых находятся в удовлетворительном и хорошем состоянии, сообщил в ходе рабочей встречи с президентом Владимиров Путиным министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «В принципе это лучше среднемноголетних значений, то есть ситуация с озимыми у нас пока неплохая. Тем не менее, прогнозы какие-то делать преждевременно. Посмотрим, когда сойдет снег, что будет с озимыми», — добавил глава Минсельхоза.



По прогнозу Гидрометцентра, в феврале на больше части европейской территории страны условия для зимовки озимых зерновых будут в основном удовлетворительными. В крайних южных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в отдельные дни возможна вегетация агрокультур. В большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири условия для зимовки озимых также ожидаются преимущественно удовлетворительными.



«Агроинвестор» спросил у сельхозпроизводителей, в каком состоянии у них находятся посевы озимых и видят ли они какие-то риски для их развития.



Управляющий агробизнесом концерна «Покровский» (Краснодарский край) Станислав Кашуба:



- На сегодняшний день 20% озимых находятся в фазе кущения, 55% в фазе второго-третьего листа и 25% в фазе всходов (шильце). Такое состояние обусловлено отсутствием влаги в осенний период.



Сухая осень 2019 года привела к тому, что всходы были получены не на всей площади сева. В зависимости от времени выпадения осадков всходы появлялись с октября до января, поэтому на данный момент мы имеем пеструю картину на полях от всходов до кущения. Но самое печальное в этой ситуации, что не произошло накопление влаги в метровом слое почвы в период с ноября по январь (отставание в два раза). Если прогноз погоды будет развиваться по благоприятному сценарию (равномерное выпадение осадков, отсутствие низких температур), это будет способствовать хорошему развитию слабых посевов, что даст возможность появлению весеннего кущения и хорошо скажется на урожайности.



У хорошо развитых растений сейчас три и более побега, вторичная корневая система развита более чем на 20 см. На таких полях есть предпосылки для получения неплохого урожая, но для них очень опасен возврат холодов в апреле, так как из-за отсутствия низких температур растения не прошли закалку. Кроме того, мягкая и теплая зима способствует сохранению возбудителей болезней и вредителей, что повлечет большие затраты на проведение защитных мероприятий.



Финансовый директор компании «Сюкден» в России Глеб Тихомиров:



- В Пензенской области площадь под озимой пшеницей под урожай этого года у нас составила 8,9 тыс. га. В зиму поля ушли в хорошем состоянии с оптимальной густотой стеблестоя. Сейчас пшеница находится в состоянии покоя под небольшим слоем снега. Отбор монолитов и образцов на содержание сахаров в пшенице будет проводиться в феврале. При нормальных весенних и летних условиях мы можем получить среднюю урожайность около 40 ц/га. Риски возможны при ранней весенней засухе, как в 2019 году, когда отсутствие дождей и высокая температура в начале мая очень сильно повлияли на основные параметры будущей урожайности.



В Липецкой области озимая пшеница на данный момент в хорошем состоянии, под небольшим снежным покровом. Запасы продуктивной влаги низкие, влага сохраняется только за счет осенних осадков. При наличии снега в дальнейшем, урожайность может составить 45 ц/га, в случае засухи весной показатель будет ниже. Состояние озимой ржи в регионе неоднозначное: около 50% в хорошем состоянии, 50% — в неудовлетворительном из-за повреждения вредителями после сева.



На Юге 85% посевов озимой пшеницы находится в хорошем состоянии, 15% — в слабом. Сейчас погода положительно влияет на будущий урожай. Однако, поскольку зима в регионе без снега, в дальнейшем возможны риски из-за малого количества осадков. Также есть вероятность наступления ранних высоких температур, как было в 2019 году. Прогнозируемая урожайность на данный момент — 50-55 ц/га. В перспективе, если погодные условия сложатся благоприятно, показатель может вырасти до 62 ц\га.



Гендиректор Агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец:



- В целом состояние озимых у нас нормальное. Всходы получили дружные, влага, хоть и поздно, но была на полях. Сейчас всходы находятся в фазе кущения. Зима теплая, сильных заморозков нет. Единственный недостаток на сегодняшний день — нехватка влаги в почве. Мы надеемся, что в феврале и начале марта ситуация изменится, будет больше осадков, и всходы напитаются влагой. Сейчас наши поля готовы к подкормке и обработке, мы ведем подготовку техники для этих работ.



Гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область) Алексей Орлов:



- На зимовку озимые ушли в удовлетворительном и хорошем состоянии, достаточно напитавшись влагой осенью. Сейчас в нашем регионе поля укрыты снегом в необходимом количестве. Погода для нас аномально теплая — от нуля до -7℃, однако никакой угрозы для будущего урожая нет. Правда, говорить о том, как всходы выйдут из зимовки, пока рано, поэтому никаких прогнозов по поводу будущего урожая мы не делаем.



Руководитель агродивизиона ГК «Продимекс» Николай Шевченко:



- Озимые, по последним данным, чувствуют себя нормально. Но это на текущий момент, неизвестно, что будет к концу зимнего периода. Пока единственной проблемой являются мышевидные грызуны.



В целом гибели агрокультур не отмечаем. Однако прогнозы пока не радуют, так как из-за отсутствия снежного покрова перспективы накопления влаги не внушают оптимизма. Соответственно, мы предполагаем, что проблемы в этом году будут испытывать агрокультуры с глубокозалегающей корневой системой и длинным периодом вегетации: сахарная свекла, подсолнечник, рапс.

