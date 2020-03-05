Дмитрий Патрушев доложил правительству о ходе посевной

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства рассказал о ходе подготовки к проведению весенних полевых работ. Это первый доклад, посвященный ситуации в агросекторе, после обновления состава кабмина.



Открывая заседание, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что «успешная посевная — это основа роста доходов агропромышленного комплекса, а также увеличения экспорта» (цитата по стенограмме на сайте правительства). «Сейчас для аграриев достаточно напряженное время. Важно, чтобы у них было все необходимое, чтобы успешно проводилась посевная: доступ к финансовым средствам, включая льготное кредитование, качественные семена, недорогая сельхозтехника, а также топливо и минеральные удобрения, — перечислил он. — Чтобы посевная прошла без сбоев, продолжим следить за ценами на минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы». Также Мишустин обратил внимание, что нужно активнее вводить в оборот сельхозземли, поскольку такую задачу поставил президент Владимир Путин по итогам заседания Госсовета в конце прошлого года.



По словам Патрушева, в этом году на фоне теплой погоды в ряде регионов посевная кампания началась на 10 дней раньше среднемноголетних сроков. Аграрии Южного и Северо-Кавказского федеральных округов уже в третьей декаде февраля начали подкормку озимых и сев ранних яровых агрокультур, сейчас к работам приступают отдельные регионы Центра и Приволжья, рассказал министр. По состоянию на 4 марта яровыми засеяно 257,2 тыс. га, подкормлено около 3,7 млн га озимых. В целом озимые под урожай-2020 посеяны на 18,3 млн га, что на 600 тыс. га больше, чем годом ранее. Сейчас почти 94,5% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии — это выше уровня 2019 года и среднемноголетних значений, отметил Патрушев. Однако он подчеркнул, что окончательные выводы можно будет делать только после схода снега и начала вегетации. Яровой сев планируется провести на площади 52 млн га.



По планам Минсельхоза, в этом году средний уровень внесения удобрений должен составить 50 кг д. в./га против 48 кг д. в. в 2019-м. «Мы фокусируемся на росте показателя по внесению минеральных удобрений. Научно обоснованная потребность в них составляет порядка 80 кг в действующем веществе на 1 га посевной площади», — уточнил министр. Так же он обратил внимание, что цены на минеральные удобрения сейчас стабильны, что должно позволить сельхозпроизводителям увеличить закупки. Согласно расчетам ведомства, в этом году аграрии могут приобрести 3,7 млн т удобрений, что на 200 тыс. т больше, чем в 2019-м. К 2024 году показатель должен достичь 8 млн т.



Кроме того, в этом году может скорректироваться тенденция сокращения парка сельхозтехники, которая отмечалась в последние годы. «Согласно нашим прогнозам, в 2020 году аграрии планируют закупить 56 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования, что на 14% больше уровня 2019 года», — сказал Патрушев. Сейчас средний по стране показатель готовности техники к сезону оценивается в 86%, на Юге и Северном Кавказе он превышает 90%, уточнил глава агроведомства.



Также в своем докладе министр напомнил, что в 2019 году ущерб от последствий ЧС природного характера составил около 13,2 млрд руб., что превысило общий убыток за три предыдущих года. «Для снижения рисков, связанных с выплатой компенсаций по ЧС, предлагаем остатки неиспользованных средств 2019 года на данные цели направить на поддержку страхования в 2020 году», — сказал Патрушев. Ранее в ходе встречи с журналистами замминистра сельского хозяйства Елена Фастова рассказывала, что ведомство просит увеличить господдержку агрострахования, и предварительная договоренность с Минфином по этому вопросу есть. «В прошлом году 2 млрд руб., заложенные на компенсации от ЧС, были не востребованы и вернулись в бюджет. Мы попросили отдать их на страхование», — поясняла Фастова, добавив, что глава правительства Михаил Мишустин уже дал свое согласие. В ходе заседания Мишустин обратил внимание на необходимость развития системы страхования в агросекторе, заверив, что «средства в бюджете на это предусмотрены».



В целом, по словам Патрушева, подготовка к весенним полевым работам проходила и продолжается в штатном режиме. «Рассчитываем на благоприятную погоду и достойный урожай», — заключил он. По прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в этом году может составить 125,3 млн т. В 2019-м, согласно уточненным данным Росстата, валовой сбор достиг 121,2 млн т.

