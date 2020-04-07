Россия увеличивает экспорт мяса

Несмотря на логистические ограничения, связанные с распространением коронавируса, российские компании увеличивают экспорт мяса. Так, по данным «Центра агроаналитики» Минсельхоза, за 13 недель этого года (к концу марта) за рубеж было поставлено свинины, мяса птицы и говядины в сумме на $128,7 млн (без учета вывоза говядины в ЕАЭС). В целом объем поставок мясной продукции к концу марта составил 88,8 тыс. т на $147,4 млн, следует из данных ФТС. Крупнейшим покупателем российского мяса является Китай, на втором месте Украина, далее идут Вьетнам, Саудовская Аравия и Беларусь.



По данным Национального союза свиноводов (НСС), отгрузки свинины с учетом субпродуктов за первый квартал составил около 30 тыс. т, что примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Основную прибавку дали поставки во Вьетнам — туда из России было отгружено около 5 тыс. т. Кроме того, продолжается вывоз в Беларусь, Гонконг, Монголию», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор союза Юрий Ковалев.



Несмотря на все ограничения логистического плана, связанные с коронавирусом, наблюдается положительный тренд, отмечает он. «К слову, из-за ограничений, связанных с приемкой грузов в портах, некоторые партии во Вьетнам еще не дошли, и мы полагаем, что после того, как все продукция поступит покупателям, мы еще больше укрепимся на том рынке», — подчеркивает Ковалев.



В целом за первый квартал Вьетнам импортировал более 40 тыс. т свинины — на 300% больше, чем за тот же период в 2019 году, знает Ковалев. При этом спросом там пользуются как субпродукты, так и грудинка, лопатка, окорок. «Рынок Вьетнама особенно важен для нас — по разным оценкам, дефицит свинины в этой стране может достичь 200 тыс. т вследствие сложной ситуации с африканской чумой свиней», — добавляет глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.



По информации участников рынка, проблем с экспортом мяса в целом сейчас не наблюдается: отгрузки идут в нормальном режиме, а их объемы растут, продолжает Юшин. «Цена на российское мясо и раньше была конкурентоспособной, а после девальвации рубля на некоторые позиции она стала еще более привлекательной», — отмечает он.



По мнению Юшина, Россия могла бы продавать большой объем свинины в Китай, Южную Корею, Японию, но эти рынки для нас по-прежнему закрыты. «Это печальный факт, потому что именно экспорт помог бы поддержать цены на уровне, обеспечивающем хорошую рентабельность в период, когда себестоимость производства растет, а среднегодовые цены, по нашим прогнозам, будут ниже, чем в прошлом году», — отмечает он. Однако, по словам Юшина, российские компании планируют наращивать поставки на традиционные для нас рынки государства ЕАЭС, Украину и Вьетнам.

