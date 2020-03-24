Группа «Ресурс» начала экспорт мяса птицы с использованием железной дороги

Группа агропредприятий «Ресурс» 23 марта отправила по железной дороге из Невинномысска (Ставропольский край) в порт Новороссийск первые 20 рефрижераторных контейнеров с мясом птицы общим весом 540 т. Затем продукция будет доставлена морским транспортом в страны Персидского залива и Китай, сообщила «Агроинвестору» представитель компании. Холдинг осуществил поставку в партнерстве с РЖД, компаниями «ТрансКонтейнер» и «Рускон» (обе входят в группу «Дело»).



Отправка замороженного мяса птицы на экспорт с использованием железнодорожного транспорта стала первой как для порта Новороссийск, так и для «Ресурса». Сейчас для отгрузок в аналогичном направлении компания задействует автотранспорт -контейнеровозы и рефтрейлеры.



По словам директора по экспортным продажам группы «Ресурс» Дмитрия Антонова, необходимость использования железнодорожного транспорта обусловлена постоянным увеличением объемов экспортных поставок. В связи с особенностями грузооборота, формирование экспортной партии замороженного мяса птицы для доставки в порт автомобильным транспортом занимает от трех до четырех дней. Комплектование контейнеров для железнодорожной перевозки происходит более равномерно и быстро, в среднем за два дня, уточняет Антонов. «Кроме того, при использовании рефтрейлеров важно наличие промежуточного склада для перегрузки готовой продукции в контейнеры, что влечет дополнительные расходы», — отмечает он.



Среди других преимуществ железнодорожного транспорта в сравнении с автомобильным Антонов называет отсутствие весовых ограничений и возможность доставить контейнеры напрямую в порт без ожидания разрешения на въезд.



Новый сервис позволит компании сократить затраты на доставку продукции, а также отправлять более крупные партии продукции. К концу года «Ресурс» планирует увеличить партии до 40-45 контейнеров (1215 т) единовременно. По словам президента компании «Рускон» Сергея Березкина, новый сервис по доставке замороженной продукции в рефрижераторных контейнерах соответствует стратегии по развитию новых мультимодальных продуктов, основанных на собственных активах группы «Дело».



В дальнейшем этот же сервис «Ресурс» планирует использовать для организации экспортных поставок подсолнечного масла. В прошлом году компания отгрузила 10 тыс. т бутилированного масла в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, а также в Афганистан и Грузию. В этом году объем вывоза планируется увеличить за счет введения новых ассортиментных позиций и расширения географии поставок, в том числе отгрузок наливного сырого и рафинированного подсолнечного масла на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию.



На прошлой неделе Российский экспортный центр сообщил, что в апреле предполагается отправить первую партию мяса птицы из Московской области в Китай по железной дороге без использования морского транспорта. Если доставка пройдет успешно, то сухопутные перевозки могут стать хорошей альтернативой морским, поскольку продукция будет доставляться значительно быстрее, хотя пока такой способ перевозки дороже, чем по морю. Тем не менее, дополнительные логистические возможности — безусловный плюс для бизнеса.



Группа агропредприятий «Ресурс» с 2012 года занимает лидирующую позицию среди российских экспортеров мяса птицы. По итогам прошлого года холдинг поставил за рубеж 86 тыс. т продукции, тогда как ближайший преследователь — группа «Черкизово» - 34 тыс. т. На долю «Ресурса» пришлось более 40% всего российского экспорта мяса птицы. Стратегия развития компании предполагает увеличение внешних продаж до 125 тыс. т к 2021 году. Объем производства на птицефабриках группы в прошлом году составил 645 тыс. т, с этим показателем она стала второй в стране.

