На птицефабрике из топ-10 обнаружен грипп птиц

Во время проведения обычного мониторингового исследования на птицефабрике «Челябинская» был выявлен низкопатогенный грипп птиц субтипа Н9, который не несет опасности для человека. Сейчас решается судьба поголовья фабрики, рассказала «Агроинвестору» представитель управления Россельхознадзора по Челябинской области.

По ее словам, сейчас продолжается проверка птицефабрики, решается вопрос вакцинации птицы на соседних предприятиях, откуда также были взяты пробы на заболевание, их результаты будут известны 28 февраля. «Согласно приказу Министерства сельского хозяйства России, при подтверждении факта инфицирования поголовья в товарных птицеводческих организациях, запрещается реализация птицы в живом виде и инкубационного яйца. Товарное яйцо, которое в том числе, выпускает «Челябинская», разрешено к реализации», — отметила она. При этом представитель службы подчеркнула, что «Челябинская» специализируется именно на товарном яйце. Диагноз подтвержден Федеральным центром охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что вакцинация от низкопатогенного гриппа птиц проводится редко, так как это может затруднить обнаружение высокопатогенного типа заболевания. «А он уже может быть опасен и для человека, и для других животных (свиней). Низкопатогенный грипп меньше переносится от стада к стаду, процент смертности от него минимальный, в отличие от высокопатогенного, при котором смертность птиц составляет 100%, — говорит он. — Низкопатогенный грипп птиц не передается человеку, но в определенных условиях, при определенной ситуации, вирусологи допускают, что он может мутировать в высокопатогенный».

«Сложно назвать ситуацию вспышкой заболевания, поскольку при низкопатогенном птичьем гриппе симптомы не так ярко выражены, как при высокопатогенном», — рассказал заведующий референтной лабораторией вирусных болезней птиц Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных (ВНИИЗЖ) Дмитрий Андрейчук в интервью изданию «Ветеринария и жизнь». Подтип вируса H9N2 может протекать бессимптомно, а проблемы могут начаться при присоединении вторичной микрофлоры, например, микоплазмоза, добавил заведующий лабораторией эпизоотологии и мониторинга ВНИИЗЖ Михаил Волков. По его словам, информации и падеже поголовья нет.

Издание также сообщает, что сейчас на птицефабрике вводится план по оздоровлению, действуют ограничения на вывоз живой птицы и инкубационного яйца, мясо разрешается использовать при термической промышленной переработке. «По согласованию с местной госветслужбой и Россельхознадзором в программу восстановления хозяйства может входить вакцинация против H9», — уточнил Волков.

Главный эксперт ВНИИЗЖ, доктор ветеринарных наук Виктор Ирза рассказал «Агроинвестору», что выявленный подтип вируса действительно не представляет угрозы для человека, а птица болеет им бессимптомно. «Он работает как провокатор других инфекций, которые потом осложняют течение болезни. Ничего страшного нет, паники нет, карантин при таком заболевании не устанавливается», — добавляет ученый, уточняя, что некоторые ограничения, которые определят местные службы, скорее всего, будут введены.

При этом Ирза говорит, что вероятность заноса в Россию высокопатогенного гриппа птиц есть всегда. Она усиливается весной в связи с миграцией птиц, также стоит учитывать вспышки заболевания, которые произошли уже в 25 странах мира, в том числе в Европе. «Занос вируса вполне возможен как с дикой птицей, так и с продукцией, людьми, транспортом — все могут его занести. Угроза существует всегда, так что нужно быть бдительными», — подчеркнул ученый.

На «Челябинской» птицефабрике содержится более 3 млн кур. Основная продукция предприятия — куриное яйцо, полученное от генетически здоровой европейской птицы кросса «Ломанн ЛСЛ-классик». Объем производство составляет около 720 млн яиц в год и 1,5 тыс. т мяса птицы. Согласно рейтингу отраслевого объединения птицеводов, «Птицефабрика Челябинская» входит в семерку крупнейших птицеводческих предприятий яичного направления России, говорится на сайте компании.

До этого случая низкопатогенный грипп птиц в России выявлялся в феврале 2019 года также в Челябинской области. Тогда территориальное управление Россельхознадзора сообщало, что в ходе планового эпизоотического мониторинга птицы на «Магнитогорском птицеводческом комплексе» и «Нагайбакском птицеводческом комплексе» был выявлен низкопатогенный вирус гриппа птиц (Н9).