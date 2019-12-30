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Рынки
На рынке яйца сменился лидер
Татьяна Кулистикова, Елена Максимова
Агроинвестор
30 декабря 2019
На первое место по объему производства в 2019 году вышла птицефабрика «Волжанин»
По итогам года общий объем выпуска яиц составит 44,9 млрд штук
Фото: Д. Абрамов

Птицефабрика «Волжанин» по итогам 2019 года вышла на первое место в стране по производству яиц с показателем 1,45 млрд штук. Об этом сообщила администрация Ярославской области со ссылкой на данные Росптицесоюза. В 2018 году предприятие выпустило 1,3 млрд яиц, уточнила «Агроинвестору» гендиректор «Волжанина» Людмила Костева. «Мы ежегодно наращиваем производство, в этом году оно увеличилось на 18%, а в 2020-м планируем прирасти еще на 12%», — рассказала она.

Птицефабрика «Синявинская», прежде лидировавшая на рынке яйца, в этом году, по предварительной оценке, выпустила 1,35 млрд штук. «В целом год, несмотря на высокий уровень цен на сырье, для нас складывался неплохо. В 2020-м мы планируем сохранить текущий уровень производства, а в перспективе будем ориентироваться на такие факторы как спрос, цены на сырье, чтобы понимать — увеличивать ли выпуск», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор компании Артур Холдоенко.

В 2016 году «Волжанин» начал реализацию инвестпроекта по строительству производственного комплекса из 14 цехов для выращивания молодняка, восьми промышленных цехов по содержанию кур-несушек, зернового элеватора, цеха сортировки, упаковки и хранения яиц, а также реконструкции инкубатория и убойного цеха. Стоимость проекта оценивается на уровне 2 млрд руб. Кроме производства товарного яйца компания развивает направление по его глубокой переработке и выпускает сухие и жидкие яичные продукты, а также спортивное питание.

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Яйцо — социальный продукт, и чтобы развиваться в данном сегменте, необходимо предлагать его потребителю по конкурентной цене, обращает внимание Костева. «Решить эту задачу можно только путем снижения себестоимости производства за счет постоянного совершенствования технологий», — уверена она.

По данным Росстата, в январе-ноябре производство яиц во всех хозяйствах составило 41,2 млрд штук, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом, по словам заместителя председателя правительства Ярославской области Валерия Холодова, в регионе по итогам года производство увеличится на 9% и достигнет 2,35 млрд штук. Область стабильно занимает первое место по объему выпуска яиц в Центральном федеральном округе и второе — по России. В январе-ноябре сельхозорганизации области произвели 1,94 млрд яиц, увеличив результат аналогичного периода 2018 года на 10,6%, следует из данных Росстата. Сельхозорганизации лидирующей в производстве яиц Ленинградской области выпустили 2,77 млрд штук, что, однако, на 0,9% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.

По оценке Росптицесоюза, в целом по итогам 2019 года производство яиц может составить 44,9 млрд штук, что позволит России сохранить шестое место в мире по этому показателю. Согласно разработанной союзом стратегии развития рынка яйца до 2024 года, объемы выпуска за пять лет могут увеличиться примерно на 1,2 млрд штук, экспорт вырастет с оценочных 600 млн штук в 2019 году до 850 млн. При этом развитие яичного птицеводства, особенно у крупных производителей, не представляется без переработки яйца, обращает внимание гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

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