Российский комплекс Aviagen начал поставку инкубационного яйца индейки

«Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, начала поставки инкубационного яйца, произведенного на первом в России комплексе для содержания родительского стада индейки компании Aviagen. Объем первой партии — 33,8 тыс. яиц, следующая поставка намечена на конец ноября, сообщила «Дамате». До конца года Aviagen в сумме поставит около 0,5 млн яиц, а в 2020-м — до 8,5 млн штук, что позволит «Дамате» закрыть потребность в племенном материале на 40%.



«Дамате» станет основным покупателем инкубационного яйца индейки, произведенного Aviagen в России. Она поставляет холдингу инкубационные яйца кросса БИГ-6 — эталонной породы для производства индейки. Индюшата из первой партии яиц появятся в начале декабря.



То, что Aviagen начал производство и поставки инкубационного яйца индейки в России, имеет особое значение. Во-первых, важно то, что один из двух крупнейших производителей генетического материала индейки пришел в Россию как прямой инвестор. Ранее родительское стадо индейки было у «Евродона», однако он закупал птицу у того же Aviagen для дальнейшей репродукции, говорит президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Сейчас же Aviagen начал программу локализации своих родительских стад, а в дальнейшем, возможно, и прародительских, за границей своих традиционных поставок, которые сконцентрированы в Германии, Чехии, Франции и на американском континенте.



«Для Aviagen это супер стратегический вопрос, потому что таким образом компания снижает биологические риски, — рассказал Давлеев «Агроинвестору». — В случае обнаружения гриппа птиц или болезни Ньюкасла на одном из племенных комплексов, что уже не раз случалось в Западной Европе, поставки инкубационного яйца прекращаются, а это ставит под угрозу весь бизнес Aviagen как поставщика племенного материала. Локализуя производство далеко от потенциальной зоны заражения гриппом птиц, в частности в лесистой и удаленной от промышленного птицеводства зоне Пензенской области, компания создает нуклеус, из которого сможет поставлять яйцо не только по России, но и в другие страны».



Благодаря проекту Aviagen «Дамате» рассчитывает снизить зависимость от импортного инкубационного яйца, а также улучшить показатели производства за счет более высокого качества яйца и снижения потерь при транспортировке. Компания сможет получать инкубационное яйцо из соседнего района, а не везти из-за границы, что гарантирует большую выводимость птенцов, подтверждает Давлеев. «Каждый день, который яйцо проводит между родительским стадом и инкубатором, снижает выводимость минимум на 1%, — уточняет Давлеев. — Средняя выводимость свежего оплодотворенного яйца может составить около 85%. Если везти его из Канады или ряда отдаленных ферм Европы, как большинство наших производителей, то срок доставки свежесобранного яйца от родительской фермы до посадки в инкубатор может достигать 10 дней. В среднем выводимость импортного яйца индейки на российских предприятиях составляет 75-78%, в зависимости от здоровья родительского стада показатель может быть немного больше или меньше».



Aviagen делает якорный проект, повторяя свой успешный опыт с бройлером в Тульской области, продолжает Давлеев. Изначально там были построены инкубаторий и несколько ферм для молодняка родительского стада, затем были завезены прародительские формы, проект масштабирован и значительно расширен, и в итоге сейчас потребности российских бройлерных птицефабрик в кроссе Ross 308 во многом удовлетворяются именно тульским комплексом Aviagen. В перспективе Aviagen аналогичным образом сможет укрупнить и проект по племенной индейке и развивать поставки инкубационного яйца из России в другие страны, полагает Давлеев. «Интерес к производству индейки есть в странах Центральной Азии, большое количество потенциальных инвесторов на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, но проекты во многом ограничивает необходимость поставки яйца из-за рубежа. То, что теперь его можно будет закупать в центре страны, позволит развивать индейководство и в более отдаленных регионах», — уверен он.



Британская компания Aviagen Group, один из мировых лидеров в области генетики и селекции сельскохозяйственной птицы, запустила первые три площадки репродуктора 2-го порядка в Пензенской области в сентябре этого года. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,5 млрд руб. Протокол о намерениях по созданию родительского стада индейки между Aviagen Turkeys, «Дамате» и правительством Пензенской области был подписан осенью 2017 года. Потребность российского рынка в инкубационном яйце индейки оценивается минимум в 45-50 млн штук в год. Текущая потребность «Дамате» достигает 20 млн яиц, после завершения реконструкции инкубатория в Колышлейском районе Пензенской области в 2020 году суммарная мощность инкубации «Дамате» вырастет до 25,4 млн яиц в год.



Группа компаний «Дамате» параллельно развивает несколько направлений бизнеса: производство и переработка индейки, молочное животноводство, переработка молока и производство баранины. Агрохолдинг работает в Пензенской и Тюменской областях, а также в Ставропольском крае. В Пензенской области «Дамате» реализует проект расширения существующих мощностей по производству индейки до 155 тыс. т в убойном весе к 2020 году. В прошлом году объем производства составил 88 тыс. т.

