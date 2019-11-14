Запчасти для сельхозтехники

Запчасти для сельхозтехники
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
64.192
eur
70.62
moex
2911.45
brent
62.9
пшеница
508.4
сахар
12.85
Компании
Российский комплекс Aviagen начал поставку инкубационного яйца индейки
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
14 ноября 2019
Компания «Дамате» до конца года получит около 0,5 млн инкубационных яиц
Фото: В следующем году «Дамате» планирует увеличить производство индейки до 155 тысяч тонн

«Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, начала поставки инкубационного яйца, произведенного на первом в России комплексе для содержания родительского стада индейки компании Aviagen. Объем первой партии — 33,8 тыс. яиц, следующая поставка намечена на конец ноября, сообщила «Дамате». До конца года Aviagen в сумме поставит около 0,5 млн яиц, а в 2020-м — до 8,5 млн штук, что позволит «Дамате» закрыть потребность в племенном материале на 40%.

«Дамате» станет основным покупателем инкубационного яйца индейки, произведенного Aviagen в России. Она поставляет холдингу инкубационные яйца кросса БИГ-6 — эталонной породы для производства индейки. Индюшата из первой партии яиц появятся в начале декабря.

То, что Aviagen начал производство и поставки инкубационного яйца индейки в России, имеет особое значение. Во-первых, важно то, что один из двух крупнейших производителей генетического материала индейки пришел в Россию как прямой инвестор. Ранее родительское стадо индейки было у «Евродона», однако он закупал птицу у того же Aviagen для дальнейшей репродукции, говорит президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Сейчас же Aviagen начал программу локализации своих родительских стад, а в дальнейшем, возможно, и прародительских, за границей своих традиционных поставок, которые сконцентрированы в Германии, Чехии, Франции и на американском континенте.

«Для Aviagen это супер стратегический вопрос, потому что таким образом компания снижает биологические риски, — рассказал Давлеев «Агроинвестору». — В случае обнаружения гриппа птиц или болезни Ньюкасла на одном из племенных комплексов, что уже не раз случалось в Западной Европе, поставки инкубационного яйца прекращаются, а это ставит под угрозу весь бизнес Aviagen как поставщика племенного материала. Локализуя производство далеко от потенциальной зоны заражения гриппом птиц, в частности в лесистой и удаленной от промышленного птицеводства зоне Пензенской области, компания создает нуклеус, из которого сможет поставлять яйцо не только по России, но и в другие страны».

Благодаря проекту Aviagen «Дамате» рассчитывает снизить зависимость от импортного инкубационного яйца, а также улучшить показатели производства за счет более высокого качества яйца и снижения потерь при транспортировке. Компания сможет получать инкубационное яйцо из соседнего района, а не везти из-за границы, что гарантирует большую выводимость птенцов, подтверждает Давлеев. «Каждый день, который яйцо проводит между родительским стадом и инкубатором, снижает выводимость минимум на 1%, — уточняет Давлеев. — Средняя выводимость свежего оплодотворенного яйца может составить около 85%. Если везти его из Канады или ряда отдаленных ферм Европы, как большинство наших производителей, то срок доставки свежесобранного яйца от родительской фермы до посадки в инкубатор может достигать 10 дней. В среднем выводимость импортного яйца индейки на российских предприятиях составляет 75-78%, в зависимости от здоровья родительского стада показатель может быть немного больше или меньше».

Aviagen делает якорный проект, повторяя свой успешный опыт с бройлером в Тульской области, продолжает Давлеев. Изначально там были построены инкубаторий и несколько ферм для молодняка родительского стада, затем были завезены прародительские формы, проект масштабирован и значительно расширен, и в итоге сейчас потребности российских бройлерных птицефабрик в кроссе Ross 308 во многом удовлетворяются именно тульским комплексом Aviagen. В перспективе Aviagen аналогичным образом сможет укрупнить и проект по племенной индейке и развивать поставки инкубационного яйца из России в другие страны, полагает Давлеев. «Интерес к производству индейки есть в странах Центральной Азии, большое количество потенциальных инвесторов на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, но проекты во многом ограничивает необходимость поставки яйца из-за рубежа. То, что теперь его можно будет закупать в центре страны, позволит развивать индейководство и в более отдаленных регионах», — уверен он.

Британская компания Aviagen Group, один из мировых лидеров в области генетики и селекции сельскохозяйственной птицы, запустила первые три площадки репродуктора 2-го порядка в Пензенской области в сентябре этого года. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,5 млрд руб. Протокол о намерениях по созданию родительского стада индейки между Aviagen Turkeys, «Дамате» и правительством Пензенской области был подписан осенью 2017 года. Потребность российского рынка в инкубационном яйце индейки оценивается минимум в 45-50 млн штук в год. Текущая потребность «Дамате» достигает 20 млн яиц, после завершения реконструкции инкубатория в Колышлейском районе Пензенской области в 2020 году суммарная мощность инкубации «Дамате» вырастет до 25,4 млн яиц в год.

Группа компаний «Дамате» параллельно развивает несколько направлений бизнеса: производство и переработка индейки, молочное животноводство, переработка молока и производство баранины. Агрохолдинг работает в Пензенской и Тюменской областях, а также в Ставропольском крае. В Пензенской области «Дамате» реализует проект расширения существующих мощностей по производству индейки до 155 тыс. т в убойном весе к 2020 году. В прошлом году объем производства составил 88 тыс. т.

Показать еще

Статьи по теме
В Сибири остановлен крупный индейководческий проект
Комплекс имени Гафури возобновляет работу
Aviagen Group построила первые площадки племенной птицефабрики
В ставропольском проекте «Дамате» поучаствуют соседние регионы
«Дамате» увеличит производство молока на 33%

Читайте такжеРеклама. Экология на вашем столе: как вырастить чистую во всех смыслах микрозеленьПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Аналитика
В мире может погибнуть 25% всех свиней
Cover Story
До рекорда не дотянули. Урожай зерна вырос, но цены на него не упали
Интервью
Леонид Барышев, «Эссен Продакшн АГ»: «Хотелось бы стать маленьким „Юнилевером“ на рынке России»
«Агротехника и технологии»
Еда за бортом. Что мешает зарабатывать на продовольственных отходах
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
Журнал
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2019
Самое интересное
Самое интересное за октябрь
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 4 по 10 ноября
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
Аналитика
Не наши деньги: АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов
Аналитика
Прогнозы урожая зерна вновь повышены
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией