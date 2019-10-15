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Компании
Комплекс имени Гафури возобновляет работу
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
15 октября 2019
Индейководческое предприятие взяла в аренду группа миллиардера Александра Клячина
Птицеводческий комплекс имени М. Гафури был остановлен осенью 2017 года
Фото: М. Стулов

Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури (БПК), остановленный осенью 2017 года, возобновит работу в октябре-ноябре. Об этом заявил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании у главы республики, сообщает «Уфа онлайн». «В октябре придет яйцо на птицеводческий комплекс Гафури, который долгое время стоял у нас. Так ведь?» — спросил глава Башкирии Радий Хабиров.

Фазрахманов ответил, что первая партия инкубационных яиц ожидается в октябре-ноябре. «На февраль-апрель пока яйца нет. Мы письма в Канаду написали, ожидаем, что исполнят свое обязательство», — приводит слова Файзрахманова Gorobzor.ru. В конце августа Хабиров рассказывал журналистам, что на комплекс «заведен» инвестор, определен «разумный вариант развития» и уже начинается набор рабочих. «Предприятие, стоявшее несколько лет, вновь начинает работать, и осенью уже даст первую продукцию», — обещал Хабиров.

1 июля кредиторы БПК на заочном собрании приняли решение о передаче имущественного комплекса предприятия в аренду московскому ООО «Птицеводческий комплекс "Урал"». По данным «Коммерсанта», бенефициаром компании называют миллиардера, владельца гостиничной сети Azimut Hotels Александра Клячина. Как следует из материалов kartoteka.ru, ООО было образовано в декабре 2018 года, 99,9% уставного капитала через ООО «Гледен инвест» принадлежит кипрской «Гилтспурус холдинг лимитед», остальные 0,1% — гендиректору Евгению Ногину. По информации «Коммерсанта», «Гледен инвест» управляет активами Александра Клячина, которому кроме гостиничного оператора Azimut Hotels также принадлежит девелоперская компания KR Properties, отель «Метрополь», завод плавленых сыров «Карат» и другие активы. Гендиректор «Птицеводческого комплекса "Урал"» Вадим Красюк отказался прокомментировать «Агроинвестору» восстановление производства на комплексе.

В договоре аренды БПК предусматривается право выкупа, рассказывал замглавы администрации Мелеузовского района по экономике и инвестициям Альберт Таймасов. По его информации, изначально оговаривалось, что за счет арендных платежей конкурсный управляющий БПК будет гасить долги предприятия по зарплате и перед кредиторами, но детали последних договоренностей он не знает. Он также прогнозировал, что на полную производственную мощность арендатор намерен выйти к концу 2020 года. Балансовая стоимость активов БПК в апреле-мае оценивалась в 6 млрд руб., из которых 5 млрд руб. — стоимость недвижимости предприятия.

БПК ранее принадлежал в равных долях предпринимателю, основному владельцу уфимского Уралкапиталбанка Дамиру Камилову и Нелли Юсуповой, дочери предпринимателя Марселя Юсупова. Комплекс начал строиться в 2007 году, в 2016-м он входил в топ-3 крупнейших российских производителей индейки после «Дамате» Наума Бабаева и «Евродона» Вадима Ванеева. Мощности предприятия позволяли выпускать до 34 тыс. т мяса индейки, продукция реализовывалась под брендом «Индюшкин». Однако компания столкнулась с финансовыми трудностями, попала под процедуру наблюдения и в марте по инициативе ФНС была признана банкротом.

Восстановление производства — от закупки инкубационного яйца до появления первой продукции в продаже — займет не менее года, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «А для полного перезапуска предприятия в том виде, в котором оно существовало ранее, конечно, срок будет гораздо более длительным», — констатирует он. Тем не менее место на рынке мяса индейки пока по-прежнему остается, отметил Давлеев. В отчете группы «Черкизово» (реализует проект «Тамбовская индейка» совместно с испанской Grupo Fuertes) говорится об улучшении спроса на продукцию из мяса индейки в третьем квартале 2019-го, в результате чего объем продаж по сравнению со вторым кварталом увеличился на 24% до 11 тыс. т, а по сравнению с июлем-сентябрем 2018-го — на 18%. Средняя цена реализации группой этого вида мяса в течение третьего квартала выросла на 2%.

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