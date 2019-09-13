В ставропольском проекте «Дамате» поучаствуют соседние регионы

Несколько регионов станут участниками проекта «Дамате» по производству баранины. Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, овец будут выращивать в крае, а также соседних республиках. «Мы не сможем вырастить у себя в год миллион овец, у нас и площадей таких нет. Мы вовлекаем Карачаево-Черкесию, Калмыкию, Дагестан в этот огромный проект», — приводит ТАСС слова Владимирова.



Соглашение о строительстве комплекса «Дамате» по производству баранины было подписано в конце ноября 2018-го. Тогда сообщалось, что срок реализации инвестиционного проекта — полтора года. Планируемая мощность производства составляет до 15 тыс. т в убойном весе в год, оценочный объем инвестиций — 2 млрд руб. В феврале Россельхозбанк начал финансирование проекта.



В прошлом году на Ставрополье было произведено около 27 тыс. т баранины, регион планирует удвоить показатель к 2024 году. «Этот проект должен дать уверенность в завтрашнем дне каждому человеку, который занимается овцеводством, обеспечив закупку его продукции по достойной цене», — отметил Владимиров. За первое полугодие 2019-го, по данным ставропольского Минсельхоза, произведено 12 тыс. т баранины, что почти на уровне прошлого года.



В 2018 году, по данным Росстата, поголовье овец в России составляло 21,1 млн животных, из них почти 39% приходилось на Северо-Кавказский федеральный округ. Вместе с тем спрос, в том числе экспортный, по данным Минкавказа, значительно превышает предложение. В 2018-м аграрии Ставрополья отправили за рубеж 3,5 тыс. т баранины, что в 24 раза больше объема 2017-го. Основной экспорт идет в Иран. При этом Иран готов рассмотреть увеличение закупок баранины в регионах Северного Кавказа. «Минкавказ России активно взаимодействует со странами «арабского мира» и Персидского залива. Эти страны выражают заинтересованность в поставках продукции овцеводства и козоводства», — заявляла в августе замминистра по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.



Баранина пользуется высоким экспортным спросом, в этом отношении проект «Дамате» очень перспективен, подтверждает исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Кроме экспорта спрос растет и внутри России — как в HoReCa, так и ритейле», — сказал он «Агроинвестору». В то же время работа с сырьем, поставляемым фермерами, имеет свою специфику и связанные с ней риски, обращает внимание эксперт. «Во-первых, фермерские стада овец, в основном, моноэстричные: их производство имеет ярко выраженную сезонность. Это означает несбалансированность предложения в течение года, пик которого обычно приходится на конец года, а также неравномерность вкусовых качеств готовой продукции», — отмечает Корнеев. Чтобы постепенно преодолеть сезонность, по его словам, «Дамате» необходимо будет подписывать долгосрочные контракты с фермерами, в том числе с определением выращиваемых пород скота.



Второй риск связан с ветеринарией: каждое хозяйство, с которым компания будет работать, необходимо проверять на соблюдение норм биобезопасности, продолжает Корнеев. Одновременно развитие проекта должно опираться и на развитие кормовой базы. «В случае со стойловым содержанием — это увеличение площадей для выращивания технических культур, в случае пастбищного — расширение пастбищ», — добавляет эксперт. Также проблемой переработчиков баранины является реализация или утилизация шкуры животных. «Внутри России спрос на нее крайне ограничен и носит региональный характер, так что сразу необходимо продумывать вопрос об экспорте крупными партиями. Поэтому в проекте должен быть предусмотрен довольно большой участок для сортировки и хранения шкуры», — перечисляет Корнеев.

Овцеводство — одно из приоритетных направлений развития отрасли животноводства на ближайшие три года наряду с молочным скотоводством и производством мяса КРС, говорила в июне замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Сейчас овцеводческий проект также реализует «Мираторг». Запуск пилотного комплекса с круглогодичным стойловым содержанием состоялся в прошлом году, а всего компания готова вложить 27 млрд руб. в возведение 12 комплексов на 1,3 млн голов в год с последующей глубокой переработкой. Выход на рынок баранины также изучали ГАП «Ресурс», «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, «Евродон». В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства для овцеводческих комплексов мясного направления предусмотрена поддержка в виде возмещения 20% капитальных затрат.

