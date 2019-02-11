Экспорт баранины увеличился в 27 раз

По итогам 2018 года экспорт мяса всех видов составил 288,5 тыс. т, что более чем на 21% выше, чем в 2017-м. Такую оценку на 10-й Международной конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), озвучил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.



Самый значительный рост объемов поставок за рубеж в прошлом году продемонстрировал сектор баранины. Так, если в 2017-м вывоз этого вида мяса составил 460 т, то в 2018-м превысил 12,4 тыс. т. «Это колоссальный рост! И этот успех особенно значим для отрасли с учетом того, что баранина является дорогим видом мяса», — подчеркнул эксперт. Экспорт свинины за год увеличился на 17% до почти 84 тыс. т, мяса птицы — на 15% до 188 тыс. т, говядины — на 71% до 4,35 тыс. т.



В то же время, отметил Ковалев, продолжил сокращаться импорт. По итогам 2018 года суммарный ввоз мяса всех видов оценивается НСС в 658,2 тыс. т, что почти на 29% меньше, чем годом ранее. Заметнее всего снизились поставки свинины — на 73% до 85,3 тыс. т. Причина уменьшения объемов — введенные в конце 2017 года ограничения на ввоз этого вида мяса из Бразилии, напомнил он. Импорт говядины по итогам 2018-го составил 348,4 тыс. т (-4%), мяса птицы — 210 тыс. т (-9%), баранины — 3,3 тыс. т (-6%).



По прогнозу НСС, в этом году в связи с открытием поставок из Бразилии с 1 ноября 2018-го, импорт мяса может увеличиться. В частности, ввоз свинины прибавит 80-100 тыс. т до 150-170 тыс. т. В то же время на 15-20% вырастет и экспорт этого вида мяса — до примерно 100 тыс. т. По словам Ковалева, один из главных вызовов, который стоит перед отраслью в 2019 году — это «активизация и систематизация совместной работы государства и бизнеса по открытию для российской свинины рынков Юго-Восточной Азии, и прежде всего Китая».



Первым практическим успехом в работе по открытию целевых экспортных рынков, и, в частности, рынка КНР, в конце прошлого года стало сообщение о том, что 23 российские птицефабрики получили право поставлять продукцию в эту страну, напомнил Ковалев. В список вошли такие игроки как «Черкизово», «Мираторг», «Приосколье», «Дамате», «Краснобор» и другие. Первые поставки компании могут начать через два-три месяца после всех необходимых согласований, отметил он. «Приоритетными направлениями для экспорта российского мяса помимо Китая также должны оставаться Япония, Южная Корея, Гонконг, Филиппины, Вьетнам и Таиланд», — добавил Ковалев.

