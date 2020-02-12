Суд приостановил работу птицефабрики холдинга «Равис»

Суд Верхней Пышмы (Свердловская область) удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении птицефабрики «Среднеуральская» (входит в агрохолдинг «Равис» Андрея Косилова) и приостановил ее работу. Меры приняты в рамках рассмотрения дела об устранении нарушений правил пожарной безопасности, сообщила пресс-служба суда. Сам иск от МЧС будет рассматриваться 17 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

МЧС выдало предписание об устранении нарушений на «Среднеуральской», в ноябре 2019-го, на это дали один год, но прокуратура неожиданно «обеспокоилась нарушениями на фабрике», сказал «Агроинвестору» Косилов. «Нам это кажется частью общей кампании, которую против нас ведут отдельные силы Свердловской области. Они хотят закрыть фабрику, и загубить бизнес, в который было вложено более 1 млрд руб. собственных, а не кредитных средств, заработанных на головном предприятии — «Рависе». Сейчас нам просто не дают нормально работать», — говорит он.

По словам Косилова, областные власти поддерживают «Среднеуральскую», но проблемы создает крупное металлургическое предприятие, гендиректор которого живет недалеко от птицефабрики. «Она ему не нравится, она ему мешает», — сетует он и уточняет, что «Равис» будет добиваться отмены решения суда и сделает все, чтобы сохранить производство. «Пока работаем <...>. Я думаю, что с птицей ничего не будет», — добавил он.

«Равис» выкупил обанкротившуюся «Среднеуральскую» в июле 2015 года. По словам Косилова, агрохолдинг «занялся спасением предприятия» по просьбе региональных властей. Тогда на птицефабрике уже было потеряно родительское стадо, сократились объемы производства. «Все показатели были просто ужасающими. Сотрудники были готовы бастовать и перекрывать дорогу», — вспоминает топ-менеджер. «Равису» удалось восстановить птицефабрику: сейчас там работают 870 человек, она производит 20 тыс. т мяса бройлера в год, большая часть продукции реализуется через собственную торговую сеть. «Даже в Москве в одной торговой сети продается наш продукт — карпаччо бренда «Равис», но производится оно на «Среднеуральской», — добавляет Косилов.

Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев считает, что сложившаяся ситуация будет урегулирована. Но, по его словам, важен срок, на который предприятия могут закрыть. «Если это не более двух месяцев — некритично, если больше — тоже некритично, но тогда нужно будет проводить ремонтные работы, проверку оборудования, люди могут начать расходиться. Законсервированные предприятия запускаются и после года простоя», — прокомментировал он «Агроинвестору». При этом Корнеев не думает, что на решение проблем «Среднеуральской» потребуется много времени.

У «Среднеуральской» уже возникали проблемы. Ранее в отношении гендиректора птицефабрики Максима Максимова возбудили уголовное дело по статье «Хранение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды». Следствие считает, что он, зная о том, что место размещения отходов птицефабрики уже заполнено, все равно продолжал его использовать. Из-за чего случился разлив куриного помета на прилегающие земельные участки, что повлекло загрязнение почвы. Судебная экологическая экспертиза показала, что в почве содержатся аммонийный азот, калий, нефтепродукты, сера, фосфор и другие вещества. Следствием установлено, что ущерб от загрязнения превысил 14,5 млн руб., пишут региональные СМИ.

«Среднеуральская» была построена в 1973 году, говорится на сайте компании. На территории птицефабрики находятся три корпуса ремонтного молодняка, восемь корпусов маточного стада, инкубаторий, 30 корпусов с бройлерами, ветеринарная и зоолаборатории, убойный, колбасный и кормовой цех. «Среднеуральская» занимается выращиванием бройлеров, производством куриных полуфабрикатов, в том числе высокой степени готовности, субпродуктов, колбасных и запеченных изделий, деликатесов, мясокостной муки, используемой в откорме животных и птицы. Чистая прибыль предприятия за 2018 год составила более 2 млн руб.

«Равис» - один из крупнейших агрохолдингов Урала. Согласно рейтингу Национального союза птицеводов, в прошлом году компания произвела 104 тыс. т мяса бройлера в живом весе и заняла 13-е место в топ-25 лидеров рынка.