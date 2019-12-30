Приморье восстановит производство мяса птицы

В 2020 году в Приморском крае возобновит работу обанкротившийся птицекомплекс «Михайловский бройлер», сообщил губернатор региона Олег Кожемяко, подводя итоги работы администрации за этот год. Некогда крупнейший в Приморье производитель мяса птицы начнет выпуск продукции уже в январе следующего года. По информации администрации края, акцент будет сделан на глубокую переработку и производство охлажденных полуфабрикатов.

Предприятие, которое было закрыто и законсервировано в этом году, перезапустит компания «АгроПтица», инвестором станет производитель мясных изделий «Ратимир» при поддержке администрации Приморья. В частности, как уточнил Кожемяко, предусмотрено возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственной техники. На первом этапе птицефабрика будет выпускать 400-500 т продукции в месяц.

«АгроПтица» приступила к работе еще в ноябре: компания начала отапливать часть производственных объектов, заложила на инкубацию яйцо, проводила необходимые мероприятия для запуска цехов содержания птицы, набирала специалистов, рассказывал информагентству PrimaMedia депутат Заксобрания Приморского края Евгений Зотов.

В 2015 году на активы «Михайловского бройлера» был наложен арест в связи с уголовным преследованием его акционеров Игоря Борбота и Алексея Хариса. На тот момент приморская птицефабрика производила почти 46 тыс. т бройлера в живом весе на трех площадках. Тогда возможность покупки компании изучала группа «Русагро», однако в итоге примерно за 2 млрд руб. птицекомплекс выкупил экс-депутат Госдумы от Амурской области Эдуард Янаков, который включил его в свой агрохолдинг «Приморье». В 2016 году производственный комплекс птицефабрики был передан в аренду компании «Дальневосточной птице», также подконтрольной Янакову. В 2017 году компания производила более 27 тыс. т мяса птицы, осенью 2018-го она сообщала, что по итогам года выпустит 25 тыс. т продукции. Однако позднее на краевом совете по привлечению инвестиций было объявлено, что объем производства составил лишь 8 тыс. т. В конце 2018-го предприятие вступило в стадию ликвидации.

Сейчас мясо бройлера в Приморье поставляют в основном производители из Амурской и Белгородской областей. По данным Росстата, в январе-ноябре этого года сельхозорганизации края выпустили 2,1 тыс. т птицы на убой в живом весе. За аналогичный период 2018 года производство составило 12 тыс. т.

С точки зрения спроса, решение о перезапуске «Михайловского бройлера» верное: местная охлажденная продукция определенно будет востребована у населения региона, считает исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Вопрос в том, какова будет себестоимость выращивания птицы: на предприятии было не самое современное оборудование, соответственно, и относительно высокая себестоимость. Однако, возможно, после перезапуска будут усовершенствованы технологические процессы и повышены показатели эффективности. Но для этого потребуются инвестиции, — прокомментировал он «Агроинвестору». — А при существующей низкой рентабельности в птицеводстве вложения будут долго окупаться». По его словам, сейчас EBITDA в отрасли на не самых современных комплексах составляет 3%, на современных — 10-13%. При этом в 2020 году ожидается еще большее снижение цены на бройлера, и на фоне повышения затрат на корма и ветпрепараты инвестиции в новые проекты могут стать еще менее выгодным, отмечает эксперт.

По данным kartoteka.ru , ООО «АгроПтица» зарегистрировано в сентябре этого года в городе Артем Приморского края с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. 100% акций компании принадлежит Владиславу Хе, который является владельцем и соучредителем 19 компаний на Дальнем Востоке.