В Приморье перезапущена птицефабрика «Михайловский бройлер»

Компания «АгроПтица» стала новым инвестором птицефабрики «Михайловский бройлер» и возобновила его работу после простоя. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, сейчас на откорм размещено 700 тыс. цыплят, работает котельная, открыты два моноблока для клеточного содержания бройлеров. Восстановлен инкубаторий, завершается реконструкция убойного цеха, ведется подготовка площадок для родительского стада птицы. Начиная с марта птицефабрика будет выпускать 450 т продукции в месяц, но для дальнейшего развития компании необходимо вывести из-под ареста часть производственных площадей. В этом инвестору помогут местные власти. «У инвестора должна быть возможность наращивать объемы, создавать рабочие места, обеспечивать курицей социальные учреждения, оптово-розничную сеть», — заявил губернатор региона Олег Кожемяко (цитата по сайту администрации Приморского края).



Президент Росптицсоюза Владимир Фисинин считает, что возобновление работы «Михайловского бройлера» — очень важный шаг для развития Приморья и становления продуктовой независимости региона. «Можно рассчитывать на кого-то, но затраты на перевозку продуктов в этот регион очень большие. Плюс, охлажденную птицу туда не поставить, только замороженную», — прокомментировал он «Агроиневстору». По его словам, отдаленные регионы должны иметь собственные производства, близкие к рынку сбыта. «Поэтому возобновление работы «Михайловского» целесообразно», — добавляет Фисинин.



«Самый главный тренд сейчас — поставка охлажденной, а не мороженной продукции. Мы уже забыли, что такое «ножки Буша», когда страна получала их в объеме 1,3 млн т, а в структуре рынка мяса 67% составлял импорт», — рассказывает Фисинин. Он также уточняет, что раньше птицефабрика достаточно хорошо работала, так что и теперь проблем со сбытом у компании не будет. Также стоит учитывать, что Приморье — это один из крупнейших производителей соевых бобов. «Кукуруза там созревает, соевый шрот там есть — это основные источники протеина. Остается только добавить хороший премикс, и у вас будет хороший корм для бройлера», — считает Фисинин.



Также не стоит забывать о близости Дальнего Востока к Вьетнаму, Китаю, Японии. Экспортный потенциал птицеводческой отрасли увеличивается, так что в перспективе возобновление работы «Михайловского бройлера» имеет большое значение для развития внешних продаж, полагает глава союза. «Росптицсоюз поддерживает фабрики, которые закрывались в разное время по разным причинам, но теперь возобновляют свою работу. Особенно, на Дальнем Востоке», — заключил Фисинин.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев ранее говорил «Агроинвестору», что с точки зрения спроса, решение о перезапуске «Михайловского бройлера» верное: местная охлажденная продукция определенно будет востребована у населения региона. «Вопрос в том, какова будет себестоимость выращивания птицы: на предприятии было не самое современное оборудование, соответственно, и относительно высокая себестоимость. Однако, возможно, после перезапуска будут усовершенствованы технологические процессы и повышены показатели эффективности. Но для этого потребуются инвестиции, — считает он. — А при существующей низкой рентабельности в птицеводстве вложения будут долго окупаться». По его словам, сейчас EBITDA в отрасли на не самых современных комплексах составляет 3%, на современных — 10-13%. При этом в 2020 году ожидается еще большее снижение цены на бройлера, и на фоне повышения затрат на корма и ветпрепараты инвестиции в новые проекты могут стать еще менее выгодным, отмечает эксперт.



В 2015 году на активы «Михайловского бройлера» был наложен арест в связи с уголовным преследованием его акционеров Игоря Борбота и Алексея Хариса. На тот момент приморская птицефабрика производила почти 46 тыс. т бройлера в живом весе на трех площадках. Тогда возможность покупки компании изучала группа «Русагро», однако в итоге примерно за 2 млрд руб. птицекомплекс выкупил экс-депутат Госдумы от Амурской области Эдуард Янаков, который включил его в свой агрохолдинг «Приморье». В 2016 году производственный комплекс птицефабрики был передан в аренду компании «Дальневосточная птица», также подконтрольной Янакову. В 2017 году предприятие производило более 27 тыс. т мяса птицы, осенью 2018-го она сообщала, что по итогам года выпустит 25 тыс. т продукции. Однако позднее на краевом совете по привлечению инвестиций было объявлено, что объем производства составил лишь 8 тыс. т. В конце 2018-го предприятие вступило в стадию ликвидации.



По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства страны произвели 6,7 млн т птицы на убой в живом весе, что на 0,6% больше, чем в 2018-м. В том числе на долю сельхозорганизаций пришлось 6,2 млн т, что также на 0,6% выше показателя годичной давности. В Приморье объем производства составил 3,2 тыс. т против 23,2 тыс. т годом ранее. Все регионы ДФО выпустили 39,6 тыс. т птицы, что почти на 30% меньше, чем было в 2018 году.

