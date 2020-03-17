Россия начнет поставлять курицу в Китай по железной дороге

Первая партия мяса бройлера из Московской области должна отправиться в Китай через сухопутные границы уже в апреле (сроки могут быть сдвинуты из-за карантина), сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ). Ранее птица экспортировалась в КНР морским транспортом, так как на границе с китайской стороны не было необходимой инфраструктуры для приема «холодной» скоропортящейся продукции. Однако китайская таможня согласилась пропустить пилотные контейнеры с куриным мясом из России и провести контрольные процедуры на станции назначения.



«По итогам доставки пилотной партии мы увидим все нюансы новой схемы транспортировки, что следует доработать в технологической цепочке и в контрольных процедурах, — говорит руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова. — После этого мы уже сможем готовить и отправлять полносоставные контейнерные поезда со скоропортящейся продукцией на экспорт».



Транспортировка мяса птицы по железной дороге позволит ускорить доставку. Контейнеры с «холодным» грузом не будут стоять на границе — они будут проходить ее при наличии всех необходимых ветеринарных и санитарных сертификатов, а непосредственно контрольные процедуры будут проводить на станциях назначения, сообщает пресс-служба РЭЦ.



Основные конкуренты России на китайском рынке птицы — США и Бразилия, но у России есть важное преимущество — общие с КНР границы. «У нас есть уникальная возможность поставлять продукцию в Китай сразу вглубь страны», — говорит гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. В Китае очень дорогая внутренняя логистика: доставить контейнер продукции из портов Шанхай или Циндао до города Чунцин, который находится в центральной части Китая, стоит едва ли не дороже, чем из центральной части России доставить товар в КНР морским транспортом, отмечает он.



По его словам, доставка российской продукции в Китай морским транспортом в среднем занимает 55 дней, а железной дорогой, в зависимости от пункта перехода, минимум в три раза меньше. «Да, железная дорога на сегодняшний день дороже морских перевозок. Но мы надеемся, что вместе с операторами перевозок, РЭЦ, и с учетом мер поддержки со стороны государства, мы сможем получить конкурентоспособную цену», — сказал Лахтюхов «Агроинвестору».



Председатель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтверждает: отправка товаров железной дорогой быстрее морских перевозок минимум в три раза. «Но при этом тарифы РЖД значительно выше тарифов судовых перевозок. Соответственно, очень важный момент — субсидирование части затрат на транспортировку», — добавляет он. Однако меньшие сроки доставки грузов железной дорогой — не единственное преимущество. По словам Юшина, сейчас этот способ доставки решает и ряд логистических проблем, связанных с коронавирусом в Китае. «Там был коллапс в портах. Суда долго не могли разгружаться и даже вынуждены были уходить на разгрузку в другие страны», — рассказал Юшин «Агроинвестору».



Перевозки железной дорогой сейчас — это хорошая альтернатива морскому транспорту для тех, кто хочет снизить риски, но готов немного переплатить, считает он. При использовании сухопутной доставки также можно и точно рассчитать время товара в пути. «Для России очень важно иметь такой дополнительный логистический маршрут», — добавляет он. Но говорить о том, насколько железная дорога более надежна и экономически выгодна, можно будет только по результатам первых поставок.



Ранее «Агроинвестор» сообщал о перебоях в работе китайских портов из-за короноварируса. Руководитель управления экспорта ТД «Черкизово» Андрей Терехин тогда говорил, что из-за фактического закрытия отдельных портов возник дефицит рефрижераторных контейнеров, что привело к повышению тарифных ставок на перевозку в направлении Китая. При этом, по словам Терехина, компания не видит оснований для снижения спроса на свою продукцию в Китае. Наоборот, вспышка гриппа птиц в одной из крупнейших провинций КНР на фоне сохраняющегося в стране дефицита животного белка, связанного с сокращением производства свинины из-за африканской чумы свиней будет способствовать увеличению спроса на импортную птицеводческую продукцию, в том числе из России, рассчитывает он.



В 2019 году Россия экспортировала в Китай 62,6 тыс. т птицы (тушки и субпродукты) стоимостью $143,4 млн, сообщает «Центр агроаналитики» Минсельхоза. Основные поставки птицы в Китай шли из Московского региона —15,6 тыс. т на $38,3 млн, Ставропольского края — 16,2 тыс. т на $35,8 млн, Брянской области — 5,1 тыс. т на $15,7 млн, Белгородской области — 7,1 тыс. т на $14,9 млн, Краснодарского края — 5,8 тыс. т на $9,5 млн.

