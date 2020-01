В Китае началась розничная продажа российской муки

Одна из крупнейших в Китае сетей универмагов Hualian (Beijing Hualian Group, BHG) начала продавать российскую муку. Первую партию презентовали в одном из торговых центров Пекина, сообщает ТАСС. «Мы собираемся охватить весь китайский рынок, речь идет не только о муке, но и о масле, сое. Наша компания занимается крупными оптовыми партиями, поэтому мы настроены на долгосрочное сотрудничество», — сказал президент организации-импортера «Ланьли» Го Вэй (цитата по ТАСС). Он также отметил, что Hualian и его компания уже много лет специализируются на масштабных оптовых поставках пищевой продукции из России в КНР.

Го Вэй также подчеркнул, что в ближайшее время планируется начать масштабные закупки российской говядины и мяса бройлера. Сейчас, по его словам, среди жителей КНР очень популярны российское печенье, кофе, конфеты. «Думаю, их поставки в Китай будут только расти, — добавил Вэй. — На первом этапе розничные продажи импортируемой нами российской продукции планируется осуществлять через универмаги и торговые точки Hualian, а затем мука и прочие продукты займут место на полках других крупнейших торговых центров и универмагов по всему Китаю». Представитель компании-импортера отметил, что за 2020 год только через их организацию в Китай будет поставлено порядка 30-50 тыс. т российской пшеничной муки высшего сорта. Директор по вопросам снабжения «Ланьли» Ван Шуцзюнь рассказал, что закупки в России планируется увеличить до 80 тыс. т в год.

Первая партия пшеничной муки «Рязаночка» производства группы «Грейн холдинг», которая будет распродана уже в ближайшее время, прежде всего в Пекине, составляет 1 тыс. т, уточняет Шуцзюнь. «На доставку из России у нас уходит 16 суток — втрое быстрее, чем если бы мы везли товар морем», — подчеркнул он. Проект поставки муки в КНР реализуется при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ), РЖД, а также китайских властей, которые в соответствии с инициативой «Один пояс — один путь» оказывают содействие, в частности, при организации контейнерных составов.

В 2019 году РЭЦ, «РЖД Логистика», «РЖД Сервис» и «ФВК Север» договорились о совместной работе по развитию экспорта продукции российского АПК в Китай с помощью ускоренных рефрижераторных контейнерных поездов («Агроэкспрессов»). Также были проработаны основные маршруты сухопутной доставки из крупных терминально-складских комплексов: со станции Селятино (Московская область) и со станции Ворсино (Калужская область), пишет ТАСС. Предполагается, что перевозка пищевых товаров железной дорогой, а не по морю, сократит сроки доставки в КНР и даст преимущество перед странами, которые доставляют свои товары морем.

Как рассказал «Агроинвестору» президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич, для России важен выход на розничный рынок Китая. «Но я считаю, что эти поставки муки делаются по демпинговым ценам, себе в убыток. Без помощи государства, с учетом сложной российской логистики, мы не сможем заработать на поставках муки столько, сколько нужно заплатить за выход на китайский рынок, — считает он. — Я был на мукомольных предприятиях Китая, и, поверьте мне, они образцово-показательные. КНР больше заинтересована в российской пшенице, чем в муке». Он также добавил, что будет очень рад за российские предприятия, если их поставки в Китай вырастут, но при этом они не будут убыточными.

Китай в последнее время является крупнейшим покупателем российской пшеничной муки, а по итогам пяти месяцев текущего мукомольного сезона (август-декабрь 2019 года) КНР вывезла 71 тыс. т российской пшеничной муки или 55% от общего объема экспорта. Для сравнения, за тот же отрезок сезона-2018/19 в Китай было отгружено менее 41 тыс. т или 36% от экспорта в целом, рассказала «Агроинвестору» эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. «Выход на рынок Китая, безусловно, очень важен для российских производителей муки. Имеющиеся в России мощности позволяют производить примерно в 1,5-2 раза больше муки, чем вырабатывается в последние годы. Сырьевая база тоже достаточна для увеличения производства, — уверена она. — При этом внутренний рынок насыщен мукой, и дальнейший рост производства мог бы привести к затовариванию». Китайский рынок с чрезвычайно высоким потребительским потенциалом мог бы дать в перспективе дополнительный импульс для развития российской мукомольной отрасли, заключила Глазунова.

В сентябре прошлого года сообщалось, что группа компаний «Грейн Холдинг» (бренды «Рязаночка», «Русский хлеб») и китайская компания-дистрибьютор Xingtai Lanli Import and Export Co., Ltd («Cинхаи Ланли Импорт анд Экспорт») заключили договор о регулярных поставках российской муки «Рязаночка» в Китай. «Заключенный договор является долгосрочным, график поставок продукции расписан до 2029 года. В 2019 году холдинг планирует отправить в Китай 10 тыс. т продукции, в 2020 году — выйти на показатель в 80 тыс. т, а с 2022 года — более 100 тыс. т муки ежегодно», — сообщалось на сайте холдинга. Там также уточняется, что китайским потребителям будут поставлять муку высшего сорта «Рязаночка» всей весовой линейки продукции: упаковки весом от 1 кг до 25 кг, и она не будет отличаться от продукции для внутреннего рынка. В экспортной упаковке «Рязаночки» китайские иероглифы используются только для описания состава муки и наименования производителя, как требуют правила международной торговли. На упаковке также будет размещен QR-код, который свяжет каждого покупателя с адаптированным сайтом, содержащим информацию о местах продажи муки и акциях. В продвижении бренда на китайском рынке будет сделан акцент на качество продукции и страну-производителя.

Розничная сеть Hualian входит в число крупнейших ритейлеров Китая, говорится на сайте компании. Деятельность Beijing Hualian Group в основном сосредоточена на гипермаркетах, супермаркетах, универмагах и коммерческой недвижимости.

Новость дополняется