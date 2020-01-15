Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
61.55
eur
68.627
moex
3132.63
brent
63.83
пшеница
571.2
сахар
14.32
Регионы
В Китае началась розничная продажа российской муки
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
15 января 2020
На прилавках магазинов сети Hualian появилась мука «Рязаночка»
На доставку по «Шелковому пути» первой партии потребовалось 16 дней
Фото: «Рязаночка»

Одна из крупнейших в Китае сетей универмагов Hualian (Beijing Hualian Group, BHG) начала продавать российскую муку. Первую партию презентовали в одном из торговых центров Пекина, сообщает ТАСС. «Мы собираемся охватить весь китайский рынок, речь идет не только о муке, но и о масле, сое. Наша компания занимается крупными оптовыми партиями, поэтому мы настроены на долгосрочное сотрудничество», — сказал президент организации-импортера «Ланьли» Го Вэй (цитата по ТАСС). Он также отметил, что Hualian и его компания уже много лет специализируются на масштабных оптовых поставках пищевой продукции из России в КНР.

Го Вэй также подчеркнул, что в ближайшее время планируется начать масштабные закупки российской говядины и мяса бройлера. Сейчас, по его словам, среди жителей КНР очень популярны российское печенье, кофе, конфеты. «Думаю, их поставки в Китай будут только расти, — добавил Вэй. — На первом этапе розничные продажи импортируемой нами российской продукции планируется осуществлять через универмаги и торговые точки Hualian, а затем мука и прочие продукты займут место на полках других крупнейших торговых центров и универмагов по всему Китаю». Представитель компании-импортера отметил, что за 2020 год только через их организацию в Китай будет поставлено порядка 30-50 тыс. т российской пшеничной муки высшего сорта. Директор по вопросам снабжения «Ланьли» Ван Шуцзюнь рассказал, что закупки в России планируется увеличить до 80 тыс. т в год.

Первая партия пшеничной муки «Рязаночка» производства группы «Грейн холдинг», которая будет распродана уже в ближайшее время, прежде всего в Пекине, составляет 1 тыс. т, уточняет Шуцзюнь. «На доставку из России у нас уходит 16 суток — втрое быстрее, чем если бы мы везли товар морем», — подчеркнул он. Проект поставки муки в КНР  реализуется при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ), РЖД, а также китайских властей, которые в соответствии с инициативой «Один пояс — один путь» оказывают содействие, в частности, при организации контейнерных составов.

В 2019 году РЭЦ, «РЖД Логистика», «РЖД Сервис» и «ФВК Север» договорились о совместной работе по развитию экспорта продукции российского АПК в Китай с помощью ускоренных рефрижераторных контейнерных поездов («Агроэкспрессов»). Также были проработаны основные маршруты сухопутной доставки из крупных терминально-складских комплексов: со станции Селятино (Московская область) и со станции Ворсино (Калужская область), пишет ТАСС. Предполагается, что перевозка пищевых товаров железной дорогой, а не по морю, сократит сроки доставки в КНР и даст преимущество перед странами, которые доставляют свои товары морем.

Как рассказал «Агроинвестору» президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич, для России важен выход на розничный рынок Китая. «Но я считаю, что эти поставки муки делаются по демпинговым ценам, себе в убыток. Без помощи государства, с учетом сложной российской логистики, мы не сможем заработать на поставках муки столько, сколько нужно заплатить за выход на китайский рынок, — считает он. — Я был на мукомольных предприятиях Китая, и, поверьте мне, они образцово-показательные. КНР больше заинтересована в российской пшенице, чем в муке». Он также добавил, что  будет очень рад за российские предприятия, если их поставки в Китай вырастут, но при этом они не будут убыточными.

Китай в последнее время является крупнейшим покупателем российской пшеничной муки, а по итогам пяти месяцев текущего мукомольного сезона (август-декабрь 2019 года) КНР вывезла 71 тыс. т российской пшеничной муки или 55% от общего объема экспорта. Для сравнения, за тот же отрезок сезона-2018/19 в Китай было отгружено менее 41 тыс. т или 36% от экспорта в целом, рассказала «Агроинвестору» эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. «Выход на рынок Китая, безусловно, очень важен для российских  производителей муки. Имеющиеся в России мощности позволяют производить примерно в 1,5-2  раза больше муки, чем вырабатывается в последние годы. Сырьевая база тоже достаточна для увеличения производства, — уверена она. — При этом внутренний рынок насыщен мукой, и дальнейший рост производства мог бы привести к затовариванию». Китайский рынок с чрезвычайно высоким потребительским потенциалом мог бы дать в перспективе дополнительный импульс для развития российской мукомольной отрасли, заключила Глазунова.

В сентябре прошлого года сообщалось, что группа компаний «Грейн Холдинг» (бренды «Рязаночка», «Русский хлеб») и китайская компания-дистрибьютор Xingtai Lanli Import and Export Co., Ltd («Cинхаи Ланли Импорт анд Экспорт») заключили договор о регулярных поставках российской муки «Рязаночка» в Китай. «Заключенный договор является долгосрочным, график поставок продукции расписан до 2029 года.  В 2019 году холдинг планирует отправить в Китай 10 тыс. т продукции, в 2020 году — выйти на показатель в 80 тыс. т, а с 2022 года — более 100 тыс. т муки ежегодно», — сообщалось на сайте холдинга. Там также уточняется, что китайским потребителям будут поставлять муку высшего сорта «Рязаночка» всей весовой линейки продукции: упаковки весом от 1 кг до 25 кг, и она не будет отличаться от продукции для внутреннего рынка. В экспортной упаковке «Рязаночки» китайские иероглифы используются только для описания состава муки и наименования производителя, как требуют правила международной торговли. На упаковке также будет размещен QR-код, который свяжет каждого покупателя с адаптированным сайтом, содержащим информацию о местах продажи муки и акциях. В продвижении бренда на китайском рынке будет сделан акцент на качество продукции и страну-производителя.

Розничная сеть Hualian входит в число крупнейших ритейлеров Китая, говорится на сайте компании. Деятельность Beijing Hualian Group в основном сосредоточена на гипермаркетах, супермаркетах, универмагах и коммерческой недвижимости.

Новость дополняется

Показать еще

Статьи по теме
Агроэкспорт в стагнации. Снижение объема отгрузок зерна не позволило увеличить общий вывоз сельхозпродукции
Экспорт зерна в 2020 году может увеличиться до 48 млн тонн
Минсельхоз: агроэкспорт в 2019 году достигнет $25 млрд
Импорт продовольствия на $4 млрд превысил экспорт
АПК стал одним из драйверов российского экспорта

Читайте такжеTrimble GFX-750. Мнение сельхозпроизводителей о навигационном дисплееПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Журнал
"Агроинвестор" №1, январь 2020
«Агроинвестор»
Топ-5 компаний-ньюсмейкеров года
«Агроинвестор»
Экспорт зерна в 2020 году может увеличиться до 48 млн тонн
«Агроинвестор»
Молоко: потребление не растет, но цены на сырье высокие
«Агроинвестор»
Как по маслу: 2019 год стал удачным для масложирового сектора
«Агроинвестор»
Пересластили: каким стал 2019 год для свеклосахарной отрасли
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией